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Microsoft Active Directory Microsoft AD Microsoft Active Directory Rights Management Services Microsoft Active Directory RMS



17.05.2022 Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест»
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов
27.12.2021 Microsoft бьет тревогу. В Active Directory нашлись бреши для захвата контроля над доменом Windows
24.11.2021 Для Astra Linux создан аналог Microsoft AD, чью поддержку требуют госзаказчики, когда хотят купить зарубежные ОС
24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory
05.08.2021 Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети
12.07.2021 Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры Райффайзенбанка
21.06.2021 Softline помогла «Доброфлоту» найти и подготовить план устранения уязвимостей в ИТ-инфраструктуре
07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek
10.04.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномальную активность пользователей в Microsoft Active Directory
21.12.2018 Решение Zecurion PAM 2.0 получило расширенную поддержку Active Directory
29.06.2017 Microsoft предупредила, что уязвимость в ее облачном сервисе позволяет путать пароли
25.05.2017 Insider запустила новую технологию для маркетологов — AD Audiences
22.02.2017 SPB TV представила решения VR/360° и Ad Expert для мобильного видео
21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1
29.09.2015 «РАО Энергетические системы Востока» решил обновить систему биометрической идентификации пользователей BioLink IDenium
03.12.2014 Облачная платформа Gemalto интегрируется с сервисами Microsoft AD FS
09.09.2014 Softline провела аудит службы домена Active Directory для Kerama Marazzi
16.06.2014 Comparex модернизировал службу каталогов в Правительстве Магаданской области
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft
24.12.2013 «Линзмастер» контролирует изменения в Active Directory при помощи решений Netwrix
12.12.2013 Вышел Acronis Backup & Recovery 11.5 для СМБ с поддержкой Active Directory
25.09.2013 Новый DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвращает утечки данных с компьютеров Mac
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики»
18.03.2013 Softline настроила службу каталога Microsoft Active Directory в «Эй-Пи Трейд»
29.12.2011 Tieto защитила клиентов Komercijalna Banka AD Skopje от мошенничества по платежным картам
24.10.2011 «АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек»
21.06.2011 «Энвижн Груп» внедрила Microsoft Active Directory для «Ростелеком-Сибирь»
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ»
15.03.2010 АМИ модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Зори-Машпроекта»
12.03.2010 «Ай-Теко» выиграла конкурс на внедрение службы единого каталога на базе Microsoft Active Directory в МГФОМС
26.01.2010 МГФОМС заказывает внедрение службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory
26.09.2008 Softline Consulting Services модернизировала ИТ-инфраструктуру «Метростандарта»
05.08.2008 «Микротест» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Мособлгаза» на базе решений Microsoft
19.05.2008 Microsoft Active Directory помогает ГидроОГК управлять ИТ-инфраструктурой
14.05.2008 Новый BioLink IDenium поддерживает Vista
28.02.2008 «Verysell Проекты» внедрила Quest ActiveRoles Server в «Балтике»
12.12.2007 Digital Design внедрил на «Балтике» Active Directory
19.09.2007 PowerADvantage: агент доступа к Active Directory для Linux и UNIX
13.04.2007 Webscan AD 3.0: автоматически мониторит рекламу в Сети

Публикаций - 1059, упоминаний - 1316

Microsoft Active Directory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 374
Softline - Софтлайн 1870 100
VMware 2025 80
Oracle Corporation 6035 75
Программный продукт ГК 3960 73
6072 71
1С-Битрикс - Bitrix 443 70
1С-ИжТиСи 5461 65
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 58
IBM - International Business Machines Corp 8941 50
Cisco Systems 4720 46
Базальт СПО - BaseALT 254 40
SAP SE 4595 38
Dell EMC 4736 37
Intel Corporation 11262 34
Google LLC 10352 33
АйТи 1179 32
HP Inc. 5313 32
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 28
Naumen - Наумен 461 26
Micro Focus - Novell 856 25
Citrix Systems 744 25
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 25
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 24
Red Hat 1183 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 23
InfoWatch - Инфовотч 842 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 20
Directum - Директум 830 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 20
Крок - Croc 1616 20
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 19
Meta Platforms - Facebook 4267 18
Код Безопасности 432 17
Элемент ГК - Elementec 1523 16
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 16
Acronis - Акронис 424 15
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 15
Корус Консалтинг ГК 1014 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Точка 1820 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Почта России ПАО 1853 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
Открытие ФК 2713 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Балтика - Пивоваренная компания 155 8
ТНК-ВР Холдинг 248 7
Газпром ПАО 1008 6
Альфа-Банк 1476 6
Родник 81 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 5
Северсталь ПАО 308 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 36 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
UPS 129 3
OTP Group - ОТП Банк 157 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Газпром нефть 439 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 3
Аэрофлот 648 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 125 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 3
LinkedIn 558 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 72
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 39
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Правительство РФ 8292 14
Федеральное казначейство России 1345 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 10
Президент Российской Федерации 3770 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 2
SoGo - Open Source Groupware 8 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Web development - Веб-разработка 0 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 0 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 390
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 276
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 274
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 141
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 127
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 119
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 114
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 96
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 90
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 70
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 49
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 35
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 33
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 31
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 25
Аутсорсинг 1351 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 24
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 23
Страхование - Страховое дело 1920 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 21
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 21
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 21
Английский язык 764 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 17
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 17
Человеческий фактор 1099 16
Экспорт - Экспортные операции 1024 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 15
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 922 14
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 13
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
The Verge - Издание 482 2
Inquirer 462 2
cw360 84 2
NewsFactor 127 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Computer Weekly 370 2
GQ 14 2
BleepingComputer - Издание 157 2
Forbes - Форбс 591 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
ZDnet 584 2
CNews Северо-Запад 24 1
EWeek 179 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Wired - Издание 217 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Information Age 2 1
NYT - The New York Times 956 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
91Mobiles 590 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
The Observer 0 1
DigiTimes - Издание 1284 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Business Insider 192 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
SecurityLab 232 1
DarkReading.com 89 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Glamour 8 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 1
Tatler 4 1
Vogue 18 1
500 Startups 4742 45
Gartner - Гартнер 3301 35
IDC - International Data Corporation 4671 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 23
Forrester Research 810 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 7
Juniper Research 468 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
Forrester Wave 31 2
451 Research Group 87 2
Yankee Group 166 2
Allied Market Research 18 2
Fortune Global 500 280 2
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
Интерфакс-100 15 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Wainhouse Research 38 1
ITResearch 110 1
eMarketer 200 1
HFS Research 33 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
Frost & Sullivan 199 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
NPD DisplaySearch 282 1
Markets&Markets Research 97 1
Tolly Group 14 1
Synergy Research Group 39 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 52
РАН - Российская академия наук 1397 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
ФОРС Учебный центр 3 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 6 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 7 1
Softline - Академия АйТи 55 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 7 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 38
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 4
Infosecurity - выставка 62 3
CNews AWARDS - награда 347 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 2
CeBIT 454 2
VMworld 29 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
Связь-Экспокомм 48 1
МТС Телеком Идея 52 1
ПРОSTOR 6 1
Navicon DataTalks 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 0 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Фотофорум 46 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Oracle OpenWorld 65 1
Docflow 123 1
Fortinet Security Day 9 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 29 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
The Standoff 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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