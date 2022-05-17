Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Active Directory Microsoft AD Microsoft Active Directory Rights Management Services Microsoft Active Directory RMS
Публикаций - 1059, упоминаний - 1316
Microsoft Active Directory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 57
|Смирнов Алексей 166 13
|Новодворский Алексей 104 9
|Орлик Сергей 73 9
|Одинцов Дмитрий 88 6
|Лемешко Максим 13 6
|Попов Виталий 16 5
|Бобров Антон 11 5
|Белоусов Сергей 233 5
|Хайретдинов Рустэм 56 4
|Захаренко Максим 54 4
|Самойленко Максим 65 4
|Муромец Юлия 28 4
|Боровиков Сергей 25 4
|Демидов Михаил 132 4
|Сизоненко Григорий 28 4
|Мылицын Роман 85 4
|Халяпин Сергей 81 4
|Путин Владимир 2542 4
|Рубанов Владимир 68 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Рубин Дмитрий 41 3
|Аксельрод Александр 40 3
|Арсентьев Андрей 56 3
|Фарыгин Антон 4 3
|Ганин Егор 54 3
|Ковалев Александр 157 3
|Татаринов Дмитрий 9 3
|Ерин Сергей 15 3
|Окулесский Василий 23 3
|Матвеев Лев 50 3
|Жаров Сергей 6 3
|Макаров Станислав 116 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Дородных Дмитрий 5 3
|Шевченко Владимир 138 3
|Трандин Сергей 14 3
|Оганесян Ашот 84 3
|Оськин Алексей 21 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru