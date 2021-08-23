Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CISO
Chief Information Security Officer
Директор по информационной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 88
CISO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Родионов Михаил 40 6
|Сардарян Роберт 19 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 60 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Виноградов Александр 16 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Плетнев Артем 9 2
|Асратян Петр 35 2
|Акимов Евгений 32 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Адян Сергей 2 2
|Яшкин Вячеслав 3 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 11 2
|Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Касимов Вячеслав 16 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Демидов Сергей 50 2
|Парфентьев Алексей 33 2
|Палей Лев 31 2
|Зиатдинов Денис 1 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Алексеев Тимофей 3 1
|Хасанов Василий 1 1
|Плотко Сергей 4 1
|Воробьев Артем 14 1
|Терехов Андрей 28 1
|Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
|Bloomberg 785 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Fortune 95 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
|Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru