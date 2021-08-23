Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

CISO
Chief Information Security Officer
Директор по информационной безопасности


23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
19.07.2021 Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя 4
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
21.06.2021 60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ 1
18.06.2021 CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли 1
12.05.2021 HP представляет интегрированное решение для информационной защиты HP Wolf Security 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 3
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
14.10.2020 Cisco назвала четыре тренда кибербезопасности в «новой нормальности» 2
09.10.2020 ИБ-расходы финансовых компаний увеличились почти до 11% от ИТ-бюджета 1
29.09.2020 Программы-вымогатели стали в 3,5 раза чаще атаковать американские и британские компании 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 2
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? 1
23.07.2020 Trend Micro представляет облачное решение для усиления защиты от ошибок конфигурации Microsoft Azure 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 1
03.07.2020 Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой 1
28.05.2020 75% безопасников считают публичные облака более надежными, чем собственные ЦОДы 3
28.05.2020 «Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor 1
20.05.2020 Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами 2
19.05.2020 Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ 3
22.04.2020 Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
17.03.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил Solar webProxy 3.2 с автоматическим распространением политики фильтрации 1
04.03.2020 Gartner назвал Deception самой важной новой технологией защиты информации 2
21.02.2020 Microsoft представила ИБ-решения для мультиоблачной среды 1
05.12.2019 «Сёрчинформ» представила малому бизнесу SaaS-решение для защиты от внутренних угроз 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 2
18.11.2019 «Серчинформ» выявил самые частые инциденты безопасности в компаниях 1
08.11.2019 Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира 2
22.10.2019 Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
10.09.2019 Алексей Андрияшин: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями 1
07.08.2019 Традиционные ИБ-системы не подходят эпохе цифровой экономики 1
18.07.2019 Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN 1
04.07.2019 Половина инвестиций в кибербезопасность делается наугад 1
17.06.2019 Профилактика – лучше лечения: новые тенденции в сфере кибербезопасности 3
06.06.2019 Представлена первая автоматическая платформа для проведения пентестов 1

Публикаций - 64, упоминаний - 88

CISO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 287 17
Microsoft Corporation 11143 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
IBM 3554 2
NSS Labs 29 2
KPMG - КПМГ 131 2
Panasonic 1167 2
Инфосистемы Джет 675 2
Telegram Group 702 2
Oracle Corporation 3360 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Cisco Systems 2054 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
ЭвриТег - EveryTag 17 1
RSA Security 15 1
Ponemon Institute 65 1
Инфозащита 24 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
ДиалогНаука 91 1
Нетком - Netkom 4 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 12 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Netwell - Нетвелл 15 1
ТелеСвязь 11 1
Google LLC 7168 1
VMware End-User Computing 25 1
Cisco’s Incident Response Services 1 1
Talos Intelligence 1 1
Varonis Systems 20 1
PCYSYS Proactive Cyber Systems 2 1
Фактор-ТС 10 1
Quest Software 26 1
Rapid7 11 1
Столичные аптеки 11 2
Mascotte 20 2
Меркури - Mercury 29 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Black Star 4 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Кораблик 33 2
Траско - Trasko 27 2
Полипластик 11 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Wildberries 128 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Калашников ГК 8 1
Мособлгаз 11 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Металлинвестбанк 39 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Открытие ФК 538 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Ак Барс Банк 174 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 43
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 6
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 5
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
OT - Operational Technology Networks - Сети для управления производственными процессами и производственным оборудованием 3 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 13 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Fortinet FortiGuard Labs 44 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Apple macOS 930 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Microsoft Office 365 769 2
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Infotecs - ViPNet TIAS 6 1
Microsoft Insider Risk Management 2 1
IBM QRadar 20 1
IBM FileNet 55 1
Xelent ЦОД 1 1
OpenText Documentum 191 1
Microsoft Azure Information Protection 6 1
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Alfresco 114 1
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 36 1
Kaspersky Total Security 29 1
Cisco Duo Secure Access 3 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
Microsoft Word Intruder 1 1
Infotecs - ViPNet Endpoint Protection 1 1
PCYSYS PenTera 2 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 18 1
Trend Micro Cloud One Conformity 1 1
Samsung Electronics Bada 171 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 7 1
Rapid7 Nexpose 2 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
AWS CloudTrail 3 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Родионов Михаил 40 6
Сардарян Роберт 19 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 60 2
Ерофеев Александр 9 2
Виноградов Александр 16 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
Рыстенко Михаил 57 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Игнатов Андрей 10 2
Плетнев Артем 9 2
Асратян Петр 35 2
Акимов Евгений 32 2
Шляпин Евгений 16 2
Адян Сергей 2 2
Яшкин Вячеслав 3 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 11 2
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
Дубовсков Андрей 82 2
Захаров Дмитрий 35 2
Ковалев Сергей 18 2
Ревяшко Андрей 18 2
Касимов Вячеслав 16 2
Четвернин Алексей 651 2
Демидов Сергей 50 2
Парфентьев Алексей 33 2
Палей Лев 31 2
Зиатдинов Денис 1 1
Севостьянов Александр 2 1
Алексеев Тимофей 3 1
Хасанов Василий 1 1
Плотко Сергей 4 1
Воробьев Артем 14 1
Терехов Андрей 28 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Япония 2808 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 2
Россия - Липецкая область 293 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Европа Западная 618 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
США - Сан-Франциско 696 1
Северная Америка 1414 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Израиль 724 1
Канада 1309 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Восточная Европа 1688 1
Сингапур - Республика 808 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Bloomberg 785 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Fortune 95 1
Gartner 2196 5
CNews Analytics 1991 3
Forrester Research 387 3
Fortune Global 500 162 1
Markets&Markets Research 78 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций 1 1
Dimensional Research 12 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 4 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 1 1
Constella Intelligence 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Fortinet Security Day 8 1
The Standoff 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Национальная банковская премия 2 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще