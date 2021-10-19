Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Avaya Inc
Avaya СНГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 557, упоминаний - 1052
Avaya Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 77 11
|Франтов Роман 14 8
|Корнилов Андрей 8 7
|Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
|Вайсблюм Игорь 7 6
|Казарцев Алексей 27 5
|Зайцев Андрей 39 5
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 5
|Малиновский Сергей 13 5
|Исанин Антон 28 4
|Бухтияров Андрей 18 4
|Одинцов Дмитрий 83 4
|Бычков Александр 39 4
|Андрианов Павел 31 4
|Поляков Евгений 14 4
|McGugan Chris - МакГуган Крис 4 4
|Адам Безиев 4 3
|Теличева Наталья 125 3
|Ильягуева Ольга 4 3
|Пархоменко Александр 13 3
|Lundy Jim - Ланди Джим 3 3
|Кабанцов Александр 3 3
|Самедов Тимур 19 3
|Ивенев Николай 7 3
|Бесолов Заур 10 3
|Месропов Юрий 4 3
|Пугачев Павел 29 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Чернов Георгий 4 3
|Черных Сергей 8 3
|Бахаев Алексей 8 3
|Арсеньев Сергей 4 3
|Санадзе Георгий 10 3
|Зайцев Павел 27 3
|Цветков Сергей 9 3
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 4 3
|Золотарев Андрей 5 2
|Хомяк Юрий 34 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Прексин Олег 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru