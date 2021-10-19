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Avaya Inc
Avaya СНГ


19.10.2021 В Softline назначен вице-президент по стратегическим альянсам 1
01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 3
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance 1
28.06.2021 Клиентский опыт формируют операторы контакт-центров: как этим управлять 1
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 1
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
07.06.2021 Райффайзенбанк интегрировал решение Avaya Business Advocate в свой контакт-центр 2
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 7
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 1
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 2
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya 3
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
08.12.2020 Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage 1
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 14
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций 2
15.09.2020 «Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana 2
12.08.2020 RRC анонсирует RRC Innovation Lab 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 2
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим 2
10.06.2020 Mail.ru запустила сервис видеозвонков в корпоративной почте и бизнес-мессенджере Myteam 1

Публикаций - 557, упоминаний - 1052

Avaya Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 71
Cisco Systems 2037 64
Polycom - Поликом Раша 300 46
Huawei 2726 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
VideoMost - ВидеоМост 191 33
Spirit DSP - Спирит Корп 246 32
Samsung Electronics 5633 27
Oracle Corporation 3331 21
HP Inc. 2898 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
IBM 3527 15
Naumen - Наумен 341 14
Avaya Holdings Corp 14 14
SAP SE 3207 14
Mitel 30 14
Genesys 144 13
ХайТэк - Hi-Tech 65 12
Ericsson 851 12
NEC 412 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
ZTE Corporation 549 11
AT&T Inc 551 11
Cisco Broadsoft UC 41 11
Астерос - Asteros 531 11
Nortel Networks 219 11
VMware 1829 11
Apple Inc - Эппл Рус 7680 10
Крок 1219 10
Toshiba Corporation 1077 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 10
China Mobile 186 9
TI - Texas Instruments Incorporated 208 9
Blizzard Entertainment 212 9
Adobe Systems 805 9
Kyocera 91 9
HTC Corporation 1185 9
Reliance Communications - Rcom 39 9
KT Corporation - Korea Telecom 34 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Альфа-Банк 1123 6
Альфа-Капитал УК 45 5
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Мосэнергосбыт АО 77 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Интер РАО ПАО 158 2
re:Store 106 2
Почта России ПАО 1570 2
РФИ Банк 8 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Lego 84 2
Геобанк КБ 30 2
Газпром нефть 380 1
The North Face 4 1
Газпром ПАО 518 1
Евросеть 883 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 599 1
Boeing 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Пермский краевой суд 5 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 26
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 24
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 16
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 13
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 472 12
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 11
ARM64 - Архитектура процессора 1017 10
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 8
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 6
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Омниканальность - Omni channel 42 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 4
Google Android 10750 41
Apple iOS 5741 31
Microsoft Skype 1462 27
Linux OS 4243 22
Avaya Aura 41 17
Avaya Vantage 17 16
Rakuten Viber 429 15
Cisco Webex 107 14
Microsoft Windows 10 6612 13
Avaya Aura Communication Manager 29 12
Naumen Contact Center 71 12
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 11
Avaya Oceana 11 11
Avaya Equinox 12 11
Avaya Breeze 11 11
Microsoft Exchange 678 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 10
Avaya IP Office Cloud Platform 33 10
Microsoft Skype for Business 116 9
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 8
WhatsApp Messenger 654 8
Avaya IX Workplace 8 8
Microsoft Outlook 638 8
Avaya Aura Experience Portal 9 8
Microsoft Lync 272 7
Apple macOS 922 7
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 7 6
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 6
Avaya Fabric Connect - Avaya Fabric Networking 9 6
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 6
Avaya Proactive Outreach Manager 6 5
Google Chrome - браузер 1117 5
Avaya Scopia 10 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Apple Mac 1454 5
Avaya SDN Fx networking architecture 5 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Hangouts - Мессенджер 63 4
Свириденко Андрей 77 11
Франтов Роман 14 8
Корнилов Андрей 8 7
Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
Вайсблюм Игорь 7 6
Казарцев Алексей 27 5
Зайцев Андрей 39 5
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 5
Малиновский Сергей 13 5
Исанин Антон 28 4
Бухтияров Андрей 18 4
Одинцов Дмитрий 83 4
Бычков Александр 39 4
Андрианов Павел 31 4
Поляков Евгений 14 4
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 4
Адам Безиев 4 3
Теличева Наталья 125 3
Ильягуева Ольга 4 3
Пархоменко Александр 13 3
Lundy Jim - Ланди Джим 3 3
Кабанцов Александр 3 3
Самедов Тимур 19 3
Ивенев Николай 7 3
Бесолов Заур 10 3
Месропов Юрий 4 3
Пугачев Павел 29 3
Андрейчук Юрий 6 3
Чернов Георгий 4 3
Черных Сергей 8 3
Бахаев Алексей 8 3
Арсеньев Сергей 4 3
Санадзе Георгий 10 3
Зайцев Павел 27 3
Цветков Сергей 9 3
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 4 3
Золотарев Андрей 5 2
Хомяк Юрий 34 2
Лебеденко Степан 10 2
Прексин Олег 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 38
Украина 3347 18
Россия - СФО - Новосибирск 1956 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
Европа 3730 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 13
Германия - Федеративная Республика 3614 13
Россия - ПФО - Самара 1287 12
Казахстан - Республика 2621 11
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Беларусь - Белоруссия 2081 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Восточная Европа 1669 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Франция - Французская Республика 2112 7
Индия - Республика 2161 7
Европа Северная - Скандинавия 273 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 5
Европа Западная 610 5
Россия - Сочи 910 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - Краснодар 1031 4
Чехия - Чешская Республика 493 4
Япония 2760 4
Россия - Томск 446 3
Польша - Республика 824 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Южная Корея - Республика 1450 3
Россия - Хабаровск 618 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 2
Русский язык 970 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Антитеррор 62 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Аутсорсинг 84 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Космодром Байконур 97 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Ведомости 259 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
All Things Digital 156 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 13
Gartner 2188 9
IDC - International Data Corporation 2709 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Frost & Sullivan 101 7
Aragon Research 5 5
Juniper Research 278 2
ZK Research 8 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Fortune 100 48 2
Forrester Research 385 2
CRMI - Customer Relationship Management Institute 1 1
comScore 224 1
Avaya Work From Anywhere 1 1
IMARC Group 1 1
Synergy Research Group 13 1
Current Analysis 9 1
Aragon Research Globe for Intelligent Contact Center 1 1
Aragon Globe for Web and Video Conferencing 1 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Forrester Consulting 22 1
Gartner Peer Insights 4 1
Markswebb 21 1
ABI Research 181 1
Markets&Markets Research 78 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Avaya Online University 3 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
GITEX Technology Week - Выставка 15 3
Extreme NOW Forum 3 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
Broadsoft Connections Avaya 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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