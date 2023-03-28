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28.03.2023 «Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology 1
27.03.2023 Обеспечена совместимость оборудования АТОЛ с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
20.03.2023 «Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками 1
15.03.2023 «Почта России» запустила робота для выдачи посылок 1
10.02.2023 «Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий 1
09.02.2023 «Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения 2
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
17.01.2023 Кассы АТОЛ заработали на российской операционной системе «Ред ОС» 1
27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав 1
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» 1
14.12.2022 «Покупочка» сэкономила 2 млн рублей на чековой ленте и усилила контроль продаж маркированной продукции 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
07.12.2022 Обновленный раздел «Афиша» на mos.ru поможет быстрее находить интересные городские мероприятия 1
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения 1
06.12.2022 OCS начинает продвижение ПО для мобильной автоматизации «Клеверенс» 2
18.11.2022 ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт 1
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
02.11.2022 «Ростех» поставит «умные» регистраторы в поликлиники регионов России 1
28.10.2022 Merlion начала поставки оборудования Urovo 1
27.10.2022 Docrobot обновил платформу ЭДО 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
23.09.2022 Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша» 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
18.08.2022 Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане 1
17.08.2022 Модульбанк выпустил «Модулькассу» нового поколения 1
03.08.2022 Мобильное приложение банка «Точка» распознает QR-коды и другие баркоды с помощью технологии Smart Engines 1
03.08.2022 Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? 1
03.08.2022 Navicon и «Ситек» создают совместную практику по «1С:WMS» и «1С:ERP» 1
22.07.2022 «Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки 1
13.07.2022 Новый раздел «Афиша событий» появился в сервисе «Библиотеки Москвы» 1
29.06.2022 Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики» 1
31.05.2022 «Первый бит» помог старейшему алкогольному заводу России «Бутурлин» перейти на «1С:ERP» 1
27.04.2022 OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi 2
27.04.2022 «Гэндальф» упростила процесс инвентаризации в МФЦ Ростова-на-Дону 1
25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
19.04.2022 Система распознавания документов Correct вошла в реестр российского программного обеспечения 1
04.04.2022 Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно 2
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

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Публикаций - 1317, упоминаний - 1537

Auto-ID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7088 180
1С-ИжТиСи 6402 179
Microsoft Corporation 23612 86
Lenovo Motorola 3505 54
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 43
IBM - International Business Machines Corp 9219 42
SAP SE 4922 39
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 656 37
1С-Рарус 807 36
Intel Corporation 11702 34
Directum - Директум 919 32
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 915 31
Zebra Technologies 135 30
Oracle Corporation 6343 30
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 28
Motorola Inc 1136 27
Fujitsu 2044 25
HP Inc. 5568 25
Google LLC 11022 24
Apple Inc 11278 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 21
Docsvision - ДоксВижн 972 21
АйТи 1292 21
Samsung Electronics 9776 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9615 19
Cisco Systems 4896 18
Philips 2054 18
Toshiba Corporation 2890 18
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 163 17
Yandex - Яндекс 5794 16
Dell EMC 4931 15
Smart Engines - Смарт Энджинс 265 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 14
Крок - Croc 1716 14
Siemens AG - Siemens Group 2549 14
Цифра ГК 2166 14
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 208 14
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 13
Meta Platforms - Facebook 4347 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8103 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5916 32
Почта России ПАО 2017 29
Лента - Сеть розничной торговли 1728 27
Walmart - Wal-Mart Stores 367 25
X5 Group 833 21
Visa International 1878 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 444 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 16
X5 Group - Перекрёсток 459 15
Auchan Holding - Ашан Ритейл 241 15
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 14
РЖД - Российские железные дороги 1643 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 360 11
ВТБ - ВТБ24 660 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 670 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2433 9
Газпром ПАО 1167 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 905 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 8
Роснефть НК - нефтяная компания 478 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 7
Альфа-Банк 1608 7
Связной ГК 1342 7
Газпром нефть 507 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 190 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 149 5
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 27 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 919 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 307 5
Лента - Утконос 158 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 132 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18236 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2449 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10477 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9282 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3758 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1081 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4615 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3017 16
Правительство Москвы 2015 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 14
Федеральное казначейство России 1564 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2940 14
Президент Российской Федерации 3757 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3078 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2845 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 880 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1423 9
Судебная власть - Judicial power 2118 9
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2432 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 726 7
Верховный суд Российской Федерации 780 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 399 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1056 5
Администрация Президента РФ 984 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 5
World Bank Group - Всемирный банк 298 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 2
Единая Россия - Политическая партия 268 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 52 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ЛДПР 100 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
4CIO 714 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26257 507
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79742 353
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3096 308
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54071 308
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39685 239
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5478 209
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10971 200
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10165 182
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17452 173
Оцифровка - Digitization 3902 165
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 153
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22173 143
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8088 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26123 139
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3809 134
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11362 123
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9288 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11628 106
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25429 106
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11919 99
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11500 93
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6617 179
Google Android 12689 132
Microsoft Windows 14544 84
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1982 72
Apple iOS 6889 59
Microsoft Windows 2000 12725 56
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 403 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4371 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1773 38
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 36
Google Play - Google Store - Android Market 2969 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6663 34
Apple iPhone 6 6214 32
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 31
Microsoft Office 3467 31
Linux OS 8355 29
Microsoft Dynamics 1171 29
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Microsoft SQL Server 1484 15
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 600 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 13
1С:WMS Логистика. Управление складом 61 13
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Африка - Африканский регион 3288 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2396 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2394 16
Россия - СФО - Новосибирск 3750 16
Италия - Итальянская Республика 4237 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 14
Швеция - Королевство 3499 14
Финляндия - Финляндская Республика 3483 14
Нидерланды 3325 13
США - Нью-Йорк 2890 13
США - Калифорния 4677 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2391 13
Россия - Сибирь 2146 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2531 12
Америка Северная 3114 12
Канада 4718 12
Великобритания - Лондон 2372 12
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 982 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20813 362
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42477 226
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42280 162
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15269 118
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5237 115
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5462 93
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4240 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24403 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10917 69
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8365 68
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6940 67
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9370 59
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10607 56
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6170 55
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1832 49
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4734 47
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3073 46
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5532 43
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4045 42
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