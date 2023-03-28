Индексная книга CNews*
Auto-ID Штриховой код штрихкод barcode
Публикаций - 1317, упоминаний - 1537
Auto-ID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 165 10
|Медведев Дмитрий 1633 8
|Макаров Станислав 117 7
|Сергунина Наталья 304 7
|Попова Мария 140 5
|Демидов Михаил 133 4
|Лысенко Эдуард 277 4
|Мусин Владимир 6 4
|Рудычева Наталья 91 4
|Юсупов Ренат 114 4
|Евтушенко Олег 140 4
|Замашкина Наиля 23 3
|Меджитов Тимур 75 3
|Иванов Сергей 370 3
|Петров Алексей 32 3
|Воронцов Алексей 16 3
|Макаров Владимир 70 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Путин Владимир 2760 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Галицкий Александр 103 3
|Емельченков Сергей 111 3
|Заржецкий Александр 32 3
|Галкин Андрей 19 3
|Яхина Гузель 4 2
|Кириенко Владимир 132 2
|Подобайло Николай 16 2
|Белянин Алексей 2 2
|Джаарбеков Станислав 3 2
|Иванова Елена 78 2
|Меднов Сергей 124 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 2
|Островский Владимир 25 2
|Рахматов Юрий 2 2
|Bowen Debra - Боуэн Дебра 5 2
|Артюхов Александр 19 2
|Попов Алексей 330 2
|Шубин Филипп 4 2
|Рычков Андрей 12 2
|Урусов Виктор 76 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226006, в очереди разбора - 871900.
Создано именных указателей - 114236.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226006, в очереди разбора - 871900.
Создано именных указателей - 114236.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.