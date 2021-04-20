Индексная книга CNews*
Стресс Stress состояние повышенного напряжения
Публикаций - 223, упоминаний - 247
Стресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 376 2
|Путин Владимир 2542 2
|Иванов Александр 83 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Карлседер Ян - Karlseder Jan 0 1
|Сичкарь Сергей 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|Forbes - Форбс 591 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947734.
Создано именных указателей - 86243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947734.
Создано именных указателей - 86243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru