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Стресс Stress состояние повышенного напряжения

Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения


20.04.2021 Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео
13.02.2017 Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово»
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata
24.08.2016 Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне
17.02.2016 Ericsson Mobility Report: медленный интернет и фильмы ужасов одинаковы по уровню стресса
19.02.2014 «Прогноз» предложил систему стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов
14.06.2013 Мужской стресс вредит будущим детям
02.11.2011 Насекомые умирают при виде хищников. От страха
24.12.2010 Ручка-антистресс

Публикаций - 223, упоминаний - 247

Стресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 22
Microsoft Corporation 22497 19
Samsung Electronics 9333 15
Huawei 3222 14
Элемент ГК - Elementec 1523 13
Xiaomi 1095 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Intel Corporation 11262 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Крок - Croc 1616 5
Lenovo Group 2077 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 4
Nvidia Corp 3118 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
1С-Битрикс - Bitrix 443 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Информзащита 641 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
LG Electronics 3372 2
Compass Plus 42 2
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Telegram Group 805 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Blender 32 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 2
Samsung - Harman - JBL 167 2
KPMG 302 2
Константа 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Самолёт ГК 216 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Альфа-Банк 1476 4
Почта России ПАО 1853 4
Ренессанс Страхование 83 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Мегаполис ТК 152 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Татнефть 182 1
МТС банк 290 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Администрация Президента РФ 904 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Web development - Веб-разработка 0 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 47
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Apple macOS 1457 6
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 4
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 4
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 2
AMD Radeon 187 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Microsoft Windows 2104 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Superjob 217 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 2
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Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
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Путин Владимир 2542 2
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Кабаков Ярослав 21 1
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Абрамов Сергей 69 1
Карлседер Ян - Karlseder Jan 0 1
Сичкарь Сергей 0 1
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Азия - Азиатский регион 3803 10
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Америка 2011 6
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Румыния 592 4
Нидерланды 2197 4
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Африка - Африканский регион 2928 3
Армения - Республика 1112 3
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Метан - methanum - болотный газ 0 1
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Forbes - Форбс 591 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
FT - Financial Times 1118 1
The Register 1286 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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