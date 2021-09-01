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01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System 1
25.08.2021 Концерн «Автоматика» представил устройство для распознавания лиц 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
06.08.2021 VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 МТС реализовала проект «цифрового здания» в жилом комплексе группы «Эталон» 1
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 3
09.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 2
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert 1
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего» 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
09.11.2020 Как цифровизуются системы безопасности в промышленности 2
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 2
28.09.2020 Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ 1
08.07.2020 «Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств» 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 1
11.06.2020 Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 2
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
12.05.2020 Сможет ли видеонаблюдение победить коронавирус 2
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
16.04.2020 Годовая выручка «Системного софта» выросла на 21% и составила 6,9 млрд рублей 1
20.03.2020 ЦРТ приспособил систему распознавания лиц «Визирь» к поиску больных коронавирусом 1
03.03.2020 Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене» 2
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку 2
28.01.2020 ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области 1

Публикаций - 160, упоминаний - 192

СКУД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 11
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 8
Инфосистемы Джет 675 6
Ланит ГК 1155 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
VMware 1829 3
Cisco Systems 2038 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Safran - Sagem Sécurité 12 2
Samsung Electronics 5651 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 220 2
АйТи 751 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Астерос - Asteros 531 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Галактика - Корпорация 248 2
Микрон - Micron 365 2
Dahua Technology 34 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Microsoft Corporation 11060 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
Системный софт - SysSoft 124 2
Brocade Communications Systems 141 2
IBM 3537 2
Google LLC 7144 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
SAP SE 3211 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Utilex - Утилекс 15 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
HP Inc. 2905 1
Oracle Corporation 3342 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Банк Санкт-Петербург 120 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
X5 Group 599 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Открытие ФК 538 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта Банк 289 2
ЗапСибНефтехим 19 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Valeo 7 1
Быстроденьги МФК 22 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Capital One 15 1
Accor Hotels 11 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Sheraton - Шератон 7 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Росводоканал 44 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 9 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
УВН Техника 1 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Corporation Trust Company 2 1
Белая Дача ГК 2 1
Велобайк 3 1
Промышленные технологии 3 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Liebherr 34 1
Банк Зенит 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Президент Туниса 1 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Федеральное казначейство России 766 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Безопасный город 347 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 5
Google Android 10750 5
Cognitive Passport 28 5
Apple iOS 5741 4
Atos BullSequana Edge 12 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Linux OS 4253 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
ISBC Esmart Reader 8 2
Oz Liveness 18 2
Microsoft Excel 436 2
Atos AntiCOVID 2 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ISBC Esmart Доступ 2 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Windows 852 2
Apple iPad 3263 2
Linxdatacenter ЦОД 14 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
Apple Mac 1456 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
NtechLab FindFace 26 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 11 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SQL - Язык программирования 432 1
HPE InfoSight 18 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Гоц Роман 24 6
Колбин Евгений 43 2
Скородумов Анатолий 63 2
Шалагинов Алексей 13 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Путятинский Сергей 53 2
Беров Иван 40 2
Каюмов Шамиль 34 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Гвоздева Наталья 13 1
Ципорин Павел 51 1
Ведяхин Александр 43 1
Соколов Дмитрий 45 1
Гревцев Александр 28 1
Колесов Александр 19 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Прохоров Александр 86 1
Сушко Андрей 6 1
Трофимова Татьяна 6 1
Мунтян Алексей 7 1
Прозоровский Василий 40 1
Кошелев Константин 6 1
Образцов Алексей 8 1
Ханин Александр 42 1
Путин Владимир 1824 1
Петров Михаил 88 1
Плешков Алексей 42 1
Белоусов Сергей 217 1
Стрелков Сергей 12 1
Шведов Александр 18 1
Калагин Илья 10 1
Абакумов Евгений 103 1
Поляков Сергей 60 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Чаркин Евгений 182 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
Струченко Алексей 6 1
Петров Илья 3 1
Путин Сергей 36 1
Лобас Аркадий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Европа 3745 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Украина 3361 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Индия - Республика 2169 2
Казахстан - Республика 2627 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Ивановская область 262 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Иркутская область 543 1
Монголия 172 1
Грузия 691 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Тольятти 235 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - Лыткарино 30 1
Италия - Милан 45 1
Кавказ 57 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Анапа 84 1
США - Делавэр 53 1
Казахстан - Карагандинская область 5 1
Россия - Владивосток 864 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Антиимпортозамещение 6 1
Торговля розничная 77 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Allied Market Research 13 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
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