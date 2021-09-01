Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКУД
Системы контроля и управления доступом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 160, упоминаний - 192
СКУД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гоц Роман 24 6
|Колбин Евгений 43 2
|Скородумов Анатолий 63 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Беров Иван 40 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Гвоздева Наталья 13 1
|Ципорин Павел 51 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Гревцев Александр 28 1
|Колесов Александр 19 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Прохоров Александр 86 1
|Сушко Андрей 6 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|Мунтян Алексей 7 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кошелев Константин 6 1
|Образцов Алексей 8 1
|Ханин Александр 42 1
|Путин Владимир 1824 1
|Петров Михаил 88 1
|Плешков Алексей 42 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Шведов Александр 18 1
|Калагин Илья 10 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Поляков Сергей 60 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
|Струченко Алексей 6 1
|Петров Илья 3 1
|Путин Сергей 36 1
|Лобас Аркадий 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|N+1 - Издание 94 1
|MacRumors 114 1
|CNews Analytics 1988 8
|Markets&Markets Research 78 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Gartner 2190 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Allied Market Research 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759675, в очереди разбора - 663365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759675, в очереди разбора - 663365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru