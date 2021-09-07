Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСХБ
Россельхозбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 183, упоминаний - 304
РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Михаил 153 6
|Леушев Андрей 63 4
|Крысина Ольга 109 4
|Сыкулев Андрей 57 4
|Ким Дмитрий 27 4
|Попков Андрей 24 4
|Набиуллина Эльвира 56 4
|Патрушев Николай 15 3
|Силуанов Антон 52 3
|Сульгин Сергей 40 3
|Патрушев Дмитрий 5 3
|Строгалин Алексей 3 3
|Чиков Сергей 17 3
|Громов Владимир 12 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Благирев Алексей 22 3
|Михалев Александр 21 3
|Виноградов Александр 13 3
|Пургин Денис 9 3
|Рейман Леонид 411 2
|Костин Андрей 45 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Сабынин Андрей 23 2
|Ефремов Александр 12 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Дробышевский Михаил 50 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Масарская Наталия 36 2
|Соломин Павел 4 2
|Беров Иван 40 2
|Огородников Антон 4 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Кравченко Георгий 9 2
|Шакманас Алгирдас 33 2
|Комлев Владимир 29 2
|Граборов Антон 13 2
|Рожков Александр 7 2
|Каримов Ринат 28 2
|Сорокин Алексей 7 2
|Путин Владимир 1824 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759345, в очереди разбора - 663035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759345, в очереди разбора - 663035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru