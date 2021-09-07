Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РСХБ
Россельхозбанк


07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 2
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 5
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 2
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
08.04.2021 Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
24.03.2021 CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят 5
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
16.04.2020 Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках 2
10.04.2020 Huawei объявила начало открытой продажи смартфонов серии P40. Цены 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 5
02.12.2019 Росбанк и Совкомбанк заключили соглашение об объединении банкоматных сетей 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
05.11.2019 В УК «Открытие» назначен генеральный директор 2
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay» 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
17.09.2019 Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян 1
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 1
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка 5
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 3
20.06.2019 Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием 1
14.06.2019 Rimini Street выступила генеральным партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1

Публикаций - 183, упоминаний - 304

РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 14
Oracle Corporation 3342 10
Microsoft Corporation 11060 9
Cinimex - Синимекс 160 7
IBM 3537 7
SAP SE 3211 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 7
Ланит ГК 1155 6
3733 6
Крок 1219 5
Huawei 2730 5
Red Hat 665 4
Астерос - Asteros 531 4
Maykor - Мэйкор 259 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
Avanpost - Аванпост 92 3
Cisco Systems 2038 3
Twitter 2204 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Telegram Group 702 3
Инфосистемы Джет 675 3
Микрон - Micron 365 3
Oracle Siebel 130 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
VMware 1829 3
Google LLC 7144 3
Samsung Electronics 5651 3
CraftTalk - Крафт-Толк 14 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Логика Бизнеса 141 3
Maykor-BTE 16 3
СКБ Контур 416 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 48
Альфа-Банк 1123 44
Газпромбанк - ГПБ 692 42
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 37
ПСБ - Промсвязьбанк 613 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 27
Почта Банк 289 21
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 20
Открытие ФК 538 19
Ак Барс Банк 173 18
Совкомбанк ПАО 147 17
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
ВТБ24 583 16
МКБ - Московский кредитный банк 268 14
СКБ-банк 86 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 12
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Бинбанк 184 9
Русский стандарт Банк 302 9
Уралсиб Банк 389 9
СМП банк - Северный морской путь 71 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
ВТБ Банк Москвы 371 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Банк Санкт-Петербург 120 6
МТС банк 254 6
Visa International 1345 6
Транснефть 159 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 6
Банк Россия 56 6
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 5
МДМ Банк 150 5
Ренессанс кредит Банк 143 5
Ингосстрах СПАО 210 4
Почта России ПАО 1572 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Связь-банк 78 4
X5 Group 599 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство РФ 2201 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Фонд Росконгресс 4 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 21
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
Умные платформы 496 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Kubernetes 307 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Омниканальность - Omni channel 42 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
Google Android 10750 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 11
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Apple iOS 5741 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
IBM Integration Bus 16 4
Apple - App Store 2198 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
Microsoft Azure 1171 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
BSS CORREQTS Corporate 40 3
Samsung Pay 238 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
SafeTech - PayControl 23 3
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Apache Hadoop 339 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple Pay 385 2
Alfresco 114 2
IBM API Connect 6 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Avanpost IDM Access System 20 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Linux OS 4253 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Козлов Михаил 153 6
Леушев Андрей 63 4
Крысина Ольга 109 4
Сыкулев Андрей 57 4
Ким Дмитрий 27 4
Попков Андрей 24 4
Набиуллина Эльвира 56 4
Патрушев Николай 15 3
Силуанов Антон 52 3
Сульгин Сергей 40 3
Патрушев Дмитрий 5 3
Строгалин Алексей 3 3
Чиков Сергей 17 3
Громов Владимир 12 3
Чукарин Алексей 56 3
Благирев Алексей 22 3
Михалев Александр 21 3
Виноградов Александр 13 3
Пургин Денис 9 3
Рейман Леонид 411 2
Костин Андрей 45 2
Тартышев Дмитрий 19 2
Сабынин Андрей 23 2
Ефремов Александр 12 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Дробышевский Михаил 50 2
Филиппская Екатерина 5 2
Масарская Наталия 36 2
Соломин Павел 4 2
Беров Иван 40 2
Огородников Антон 4 2
Фомичев Андрей 52 2
Кравченко Георгий 9 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Комлев Владимир 29 2
Граборов Антон 13 2
Рожков Александр 7 2
Каримов Ринат 28 2
Сорокин Алексей 7 2
Путин Владимир 1824 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Казахстан - Республика 2627 11
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Армения - Республика 688 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Таджикистан - Республика 434 3
Украина 3361 3
Турция - Турецкая республика 952 3
Россия - Курская область 338 3
Узбекистан - Республика 822 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - Белгородская область 367 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Россия - Челябинск 770 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Оренбург 255 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 2
Княжество Монако 63 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Европа 3745 2
Россия - Свердловская область 806 2
Индия - Республика 2169 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Петрозаводск 149 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Вологда 192 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Конституция США 18 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Private Banking 16 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 4 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
Русский язык 978 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ИТ-аналитика 15 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Банки.ру - Banki.ru 28 2
Известия ИД 59 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
NYT - The New York Times 507 2
Ведомости 259 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Medsite.ru 1 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 10
IDC - International Data Corporation 2713 4
Интерфакс-100 11 4
Gartner 2190 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
Fortune Global 500 160 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 385 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Markswebb 21 1
Strategy Analytics 175 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Сбербанк Школа 21 6 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews AWARDS 291 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 1
ComNews Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759345, в очереди разбора - 663035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще