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ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. ЕвразХолдинг

ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.


21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза
19.12.2019 Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8%
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
18.04.2019 ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов
25.04.2018 ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE
13.03.2018 «Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors
28.10.2016 Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности
26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге»
23.10.2015 Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP»
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза»
10.02.2014 «Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга»
29.08.2011 «Евраз» под защитой Eset NOD32
24.06.2010 «ЕвразХолдинг» выбрал защиту Dr.Web для почтовых серверов Unix
01.09.2008 LETA IT-company поставила Eset NOD32 для «Евраз Груп»
26.02.2003 Еще в одной компании "ЕвразХолдинга" внедряют mySAP.com

Публикаций - 253, упоминаний - 348

ЕВРАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 37
SAP SE 4595 30
Cinimex - Синимекс 170 28
6072 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 26
Microsoft Corporation 22497 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
Schneider Electric 493 22
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 22
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 18
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 18
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 16
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 14
Программный продукт ГК 3960 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 14
Rimini Street 42 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 13
Газинформсервис - ГИС 59 13
Citrix Systems 744 13
Такском - Taxcom 201 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 12
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 11
SAP CIS - САП СНГ 821 11
Центр2М - Center2М 50 11
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 33 11
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 11
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 11
Ситилабс 28 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
BSL - BS lab - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб 15 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 10
Oracle Corporation 6035 10
Polycom - Поликом Россия 378 10
UIPath 46 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 10
Schneider Electric Secure Power 48 10
Крок - Croc 1616 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 59
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 59
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 54
X5 Group 709 49
Ингосстрах СПАО 301 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 43
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 39
Аэрофлот 648 37
ПГК - Первая грузовая компания 117 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 35
Черкизово ГК 74 35
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 32
Societe Generale - Росбанк 438 31
Procter&Gamble - P&G 202 30
Альфа-Банк 1476 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 28
Росводоканал 69 27
Газпром нефть 439 26
Мегаполис ТК 152 26
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 25
НСПК - Национальная система платежных карт 401 25
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 24
ГПБ - Газпромбанк 842 24
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 23
Почта России ПАО 1853 23
Русагро Группа Компаний 182 23
Segezha Group - Сегежа Групп 96 22
Банк Зенит 215 22
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 60 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 21
Лента - Сеть розничной торговли 912 21
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 20
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 20
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 47 20
АльфаСтрахование СГ 241 20
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 20
Транснефть 232 19
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 36
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 26
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 24
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 24
Счётная палата РФ 628 22
Правительство Москвы 1640 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 18
Федеральное казначейство России 1345 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 15
Правительство РФ 8292 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 11
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 16 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Правительство Ульяновской области 31 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
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Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Haulmont Jmix - CUBA Platform 30 3
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Microsoft Azure 1276 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 3
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 123 3
IBM Cloud 96 3
ВГТРК Смотрим 272 3
Яндекс.Маркет 524 3
Натрусов Артем 142 119
Чаркин Евгений 203 59
Аксаков Анатолий 104 43
Клепиков Алексей 80 43
Исанин Антон 9365 42
Шадаев Максут 460 39
Лигачев Глеб 61 38
Беляев Владислав 66 38
Демидов Сергей 57 35
Попов Андрей 80 35
Нуйкин Андрей 34 34
Цыганов Вячеслав 63 32
Ягнятинский Евгений 32 30
Дьяченко Валерий 70 29
Сотин Денис 106 29
Урьяс Вадим 82 29
Путин Сергей 41 28
Богданов Кирилл 110 28
Шипов Савва 74 27
Суровец Дмитрий 44 26
Воронин Петр 35 26
Шевченко Владимир 138 25
Трояновский Владимир 42 24
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
Нестеров Алексей 84 24
Белоусов Максим 73 24
Ушаков Анатолий 26 23
Абакумов Евгений 110 23
Агапкин Алексей 25 23
Казарин Станислав 115 21
Козак Николай 27 21
Онищенко Владислав 57 21
Палей Лев 36 21
Сергеев Сергей 65 21
Контемиров Юрий 32 20
Курбатов Владимир 27 20
Мусич Роман 21 20
Лысенко Юрий 31 20
Горбатько Александр 95 20
Халматов Максим 48 20
Россия - РФ - Российская федерация 108428 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 76
Европа Восточная 2927 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 35
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 21
Казахстан - Республика 4467 16
Украина 6212 16
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Азия - Азиатский регион 3803 11
Россия - ЦФО - Калужская область 767 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Европа 12319 10
Россия - Сибирь 1579 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
Канада 3319 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 5
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Индия - Республика 4263 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 256 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Нидерланды 2197 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 3
Америка 2011 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 139
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 71
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 34
Черкизон - Черкизовский рынок 125 32
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 23
Экономический эффект 694 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 19
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
Человеческий фактор 1099 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 14
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 14
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 13
Аутсорсинг 1351 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 9
Бизнес-акселератор 294 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 6
Страхование - Страховое дело 1920 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча 28 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 21
Intelligent Enterprise 27 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Мобильные системы 94 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Bugtrack 18 1
CNews - Soft.CNews 30 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
CNews TV 524 1
IDG - International Data Group 97 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Парламентская газета 11 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
РИА Новости 766 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 53
Gartner - Гартнер 3301 21
CNews Инновация года - награда 41 17
IDC - International Data Corporation 4671 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 6
500 Startups 4742 5
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Forrester Research 810 3
Forrester Wave 31 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Markets&Markets Research 97 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 22
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
Академгородок Новосибирск 82 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 75
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 65
CNews AWARDS - награда 347 56
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 15
CNews Баттл 39 11
CNews FORUM Кейсы 53 9
CNews ИТ-стратегия 14 7
CNews APPWards 36 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Хрустальный атом 3 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
SAP Forum 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
Positive Hack Days - PHDays 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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