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ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. ЕвразХолдинг
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.
ЕВРАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 142 119
|Чаркин Евгений 203 59
|Аксаков Анатолий 104 43
|Клепиков Алексей 80 43
|Исанин Антон 9365 42
|Шадаев Максут 460 39
|Лигачев Глеб 61 38
|Беляев Владислав 66 38
|Демидов Сергей 57 35
|Попов Андрей 80 35
|Нуйкин Андрей 34 34
|Цыганов Вячеслав 63 32
|Ягнятинский Евгений 32 30
|Дьяченко Валерий 70 29
|Сотин Денис 106 29
|Урьяс Вадим 82 29
|Путин Сергей 41 28
|Богданов Кирилл 110 28
|Шипов Савва 74 27
|Суровец Дмитрий 44 26
|Воронин Петр 35 26
|Шевченко Владимир 138 25
|Трояновский Владимир 42 24
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Нестеров Алексей 84 24
|Белоусов Максим 73 24
|Ушаков Анатолий 26 23
|Абакумов Евгений 110 23
|Агапкин Алексей 25 23
|Казарин Станислав 115 21
|Козак Николай 27 21
|Онищенко Владислав 57 21
|Палей Лев 36 21
|Сергеев Сергей 65 21
|Контемиров Юрий 32 20
|Курбатов Владимир 27 20
|Мусич Роман 21 20
|Лысенко Юрий 31 20
|Горбатько Александр 95 20
|Халматов Максим 48 20
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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