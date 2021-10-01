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Вирус-вымогатель (шифровальщик)
Вредоносное ПО
сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств


01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
30.09.2021 Хакерское сообщество негодует. Деньги их жертв утекают авторам арендуемого ими шифровальщика 1
09.09.2021 Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 2
11.08.2021 «Самый быстрый шифровальщик в мире» автоматизировал свою борьбу с антивирусами для атак на Windows 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 2
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 8
07.07.2021 Знаменитые хакеры остановили работу 500 супермаркетов 1
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 2
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 2
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 1
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 3
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 4
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 2
07.04.2021 Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами 3
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 3
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 8
10.03.2021 Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 3
02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 2
19.02.2021 ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями 2
17.02.2021 Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры 2
01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире 3
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 1
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 2
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 3
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 3
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1
07.12.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала, какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году 1
01.12.2020 Хакеры вынудили заплатить выкуп авторов ТВ-шоу «Голос» и «Большой брат» 1
30.11.2020 Европейский ИТ-гигант потерял из-за кибератаки 50 млн евро 3

Публикаций - 428, упоминаний - 980

Вирус-вымогатель (шифровальщик) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 75
SEC Consult Services 929 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 52
Check Point Software Technologies 446 37
ESET 989 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 24
Fortinet 286 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
Facebook 3764 17
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 16
Yota - Скартел 623 13
Twitter 2204 13
Cisco Systems 2035 12
IBM 3524 12
REvil - Хакерская группировка 25 12
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 12
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 11
Google LLC 7124 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 11
Trend Micro 341 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
VMware 1828 7
Dr.Web - Доктор Веб 974 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 7
NetWalker - Хакерская группировка 7 7
NortonLifeLock (Symantec) 773 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Sophos 105 6
SAP SE 3207 6
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 6
Evil Corp - Хакерская группировка 8 6
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 6
Acronis - Акронис 363 5
Softline - Софтлайн 1472 5
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 5
GitHub 412 5
Siemens AG - Сименс Россия 639 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
FedEx 31 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Роснефть НК 367 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Honda 71 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Equifax 22 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Colonial Pipeline 15 3
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 3
Sony Pictures Entertainment 78 3
Maersk 10 3
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
British Airways - British Midland International 39 2
Saudi Aramco 8 2
Рольф 39 2
Инвитро - Invitro 35 2
Полярные авиалинии 3 2
eBay Inc 526 2
Norsk Hydro ASA 3 2
Visa International 1343 2
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Газпром ПАО 518 1
ПриватБанк 177 1
Global CIO 28 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Энергобанк АКБ 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
VT SAA - VT San Antonio Aerospace 1 1
Blue Origin 6 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 31
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 15
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 9
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
Пентагон - Министерство обороны США 276 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Президент США 105 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Правительство РФ 2198 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
Демократическая политическая партия США 36 3
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 92
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 79
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 42
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 33
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 29
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 19
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 17
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 11
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 8
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 7
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 7
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 7
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 6
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 213 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 5
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 5
Microsoft Windows 10 6602 89
Google Android 10750 46
Check Point ThreatCloud 53 25
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 24
Microsoft Office 1916 19
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 19
Microsoft Windows 849 17
JavaScript - Язык программирования 625 15
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 14
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 11
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 11
Check Point Global Threat Index 24 10
Linux OS 4236 10
Java - Язык программирования 1166 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 9
Apple iOS 5741 9
Check Point Global Threat Impact Index 18 9
Microsoft Windows XP 878 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 8
Microsoft Windows Server 2003 143 8
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 8
Fortinet FortiGuard Labs 44 8
Apple macOS 921 7
SQL - Язык программирования 432 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 7
Check Point Mobile Threat Prevention 15 7
Adobe Flash 359 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 6
WordPress 168 5
WhatsApp Messenger 654 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 5
PHP - Язык программирования 301 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Exchange 677 4
Microsoft Office 365 769 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
Дягилев Василий 83 26
Мельникова Анастасия 166 18
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 8
Зайцев Михаил 145 8
Кирюхин Дмитрий 73 7
Водясов Алексей 97 7
Гвоздев Дмитрий 83 6
Шилак Ксения 28 6
Галушкин Олег 168 5
Путин Владимир 1820 5
Касперский Евгений 218 5
Родионов Михаил 40 4
Авезова Яна 10 4
Черепанов Антон 7 4
Филиппов Максим 36 4
Барташевич Станислав 6 4
Biden Joe - Байден Джо 29 3
Дрюков Владимир 29 3
Лукацкий Алексей 67 3
Наумов Евгений 25 3
Иванов Антон 39 3
Матросов Александр 42 3
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
Волков Дмитрий 39 3
Синицын Федор 6 3
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 3 3
Гинятуллин Роман 61 2
Белоусов Сергей 217 2
Залманов Дмитрий 22 2
Фотыга Анна 2 2
Купецкий Дмитрий 11 2
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
Зиненко Ольга 10 2
Smith Brad - Смит Брэд 28 2
Никифоров Николай 1126 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 2
Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
Даренский Дмитрий 9 2
Лагода Георгий 51 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 191
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 43
Украина 3344 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 37
Германия - Федеративная Республика 3606 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 24
Индия - Республика 2156 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 23
Иран - Исламская Республика Иран 374 20
Франция - Французская Республика 2109 18
Япония 2752 17
Европа 3725 16
Нидерланды 969 16
Канада 1290 14
Испания - Королевство 1248 13
Северная Америка 1402 13
Азия - Азиатский регион 1510 12
Бразилия - Федеративная Республика 1120 11
Южная Корея - Республика 1448 11
Италия - Итальянская Республика 1363 10
Израиль 716 10
Казахстан - Республика 2618 9
Австралия - Австралийский Союз 1116 8
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 182 8
Латинская Америка 721 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 7
Аргентина - Аргентинская Республика 187 6
Польша - Республика 824 6
Чехия - Чешская Республика 492 6
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Турция - Турецкая республика 950 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 225 5
Китай - Тайвань 588 5
Индонезия - Республика 384 5
Молдавия - Республика Молдова 427 5
Ближний Восток 1466 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 23
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 2
Русский язык 966 2
Спам - Spam 101 2
ящик Пандоры 31 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Cybersecurity Tech Accord - Технологическое соглашение по кибербезопасности 1 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 3 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Акт о безопасности морского транспорта 1 1
White list - Белый список 34 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Торговля розничная 77 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
BleepingComputer - Издание 120 24
NYT - The New York Times 505 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
ZDnet 381 4
Thomson Reuters - Рейтер 1708 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
Reddit 198 3
The Register 337 3
Bloomberg 785 3
Forbes - Форбс 441 2
Fortune 94 2
Der Spiegel 19 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
The Wall Street Journal 709 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
WikiLeaks 106 2
Quartz 17 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 5 1
Nextgov 19 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Пикабу 6 1
Virus Bulletin 19 1
SecurityAffairs.co 3 1
Фонтанка 13 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
HackForums 2 1
NBC News 8 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Daily Mail 28 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Associated Press 324 1
Медуза - Meduza 18 1
The Washington Post 109 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Guardian - Британская газета 189 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
РИА Новости 654 1
Gartner 2187 12
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 12
Check Point Research 47 6
IDC - International Data Corporation 2708 5
CNews Analytics 1988 4
Fortune Global 500 160 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 3
IBM Managed Security Services 8 2
Cybersecurity Ventures 4 2
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 2
IBM X-Force Red Team 3 2
MalwareHunterTeam 7 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Markets&Markets Research 78 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
Check Point Security Report 4 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
MRG Effitas 2 1
Recorded Future 8 1
Forrester Research 385 1
Trend Micro Fast Facts 1 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
IBM Research 70 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Frost & Sullivan 101 1
AV-Test Institute 26 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Fortinet Security Day 8 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Microsoft Build - конференция 30 1
Defcon 15 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
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