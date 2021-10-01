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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вирус-вымогатель (шифровальщик)
Вредоносное ПО
сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств
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Публикаций - 428, упоминаний - 980
Вирус-вымогатель (шифровальщик) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дягилев Василий 83 26
|Мельникова Анастасия 166 18
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 9
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 8
|Зайцев Михаил 145 8
|Кирюхин Дмитрий 73 7
|Водясов Алексей 97 7
|Гвоздев Дмитрий 83 6
|Шилак Ксения 28 6
|Галушкин Олег 168 5
|Путин Владимир 1820 5
|Касперский Евгений 218 5
|Родионов Михаил 40 4
|Авезова Яна 10 4
|Черепанов Антон 7 4
|Филиппов Максим 36 4
|Барташевич Станислав 6 4
|Biden Joe - Байден Джо 29 3
|Дрюков Владимир 29 3
|Лукацкий Алексей 67 3
|Наумов Евгений 25 3
|Иванов Антон 39 3
|Матросов Александр 42 3
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
|Волков Дмитрий 39 3
|Синицын Федор 6 3
|Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 3 3
|Гинятуллин Роман 61 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Залманов Дмитрий 22 2
|Фотыга Анна 2 2
|Купецкий Дмитрий 11 2
|Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 2
|Зиненко Ольга 10 2
|Smith Brad - Смит Брэд 28 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 2
|Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
|Даренский Дмитрий 9 2
|Лагода Георгий 51 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru