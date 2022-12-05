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Internet Economy Интернет-экономика



05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 На портале «Госуслуг» появился SberPay 1
29.11.2022 Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch 1
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии 1
23.11.2022 «Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года 1
09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое 1
03.11.2022 E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года 1
02.11.2022 Meetings вместо Zoom. Крупный девелопер «Инград» поделился опытом запуска дистанционных продаж 1
01.11.2022 «Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов 1
28.10.2022 «Мегафон» запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс сплит» 1
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени 1
28.10.2022 «ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов 1
17.10.2022 X5 запустила доставку через «Яндекс еду» 1
14.10.2022 «ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID 1
13.10.2022 MS Office осталось жить несколько недель. Microsoft собственноручно убивает свой знаменитый бренд 1
11.10.2022 7 самых крупных проблем, которые отмечают ИТ-руководители в 2022 году 1
13.09.2022 Беговой клуб масштаба целой страны: «Вконтакте» запустила приложение для любителей спорта 1
08.09.2022 Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет» 2
01.09.2022 C 1 сентября 2022 г. «ЮMoney» повышает кэшбэк 1
31.08.2022 Почти 6000 начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на цифровой платформе МСП.РФ 1
30.08.2022 Сервис автоматизации грузоперевозок Trucker включен в Реестр российского ПО 1
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков 1
16.08.2022 «Вконтакте» снимает языковой барьер при общении: новая технология в «VK мессенджере» автоматически переводит сообщения на разные языки 1
22.07.2022 Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн 1
22.07.2022 «М.видео-Эльдорадо» разработала платформу планирования логистических поставок «Титан» 1
20.07.2022 «ЮMoney» начали выпуск виртуальных банковских карт «Мир» 1
13.07.2022 «Сбер» предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли 1
11.07.2022 «Сбер» запустил решение для онлайн-торговли 1
11.07.2022 Клиенты «ЮMoney» могут платить смартфоном по QR-коду «Сбера» 1
05.07.2022 Небольшие интернет-магазины получат доступ к рекламным инструментам «Едадила» 1
27.06.2022 Оплата смартфоном, как прежде: бесконтактные карты «ЮMoney» 1
20.06.2022 «Вконтакте» анонсировала цифровые аватары: первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети 1
14.06.2022 Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов 2
30.05.2022 Как нестандартный подход к digital-дизайну помогает развитию бизнеса — опыт Вячеслава Шишова 1
23.05.2022 Skillbox запустила первую офлайн-школу 1
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay 1
18.05.2022 Дистрибуция как драйвер импортозамещения 1

Публикаций - 5247, упоминаний - 6254

Internet Economy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Google LLC 10865 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 441 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Depositphotos - фотобанк 433 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Турция - Турецкая республика 2045 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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