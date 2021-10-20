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CDN
Content Delivery Network
Сеть доставки (дистрибуции) содержимого


20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 2
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 4
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 2
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика 7
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 3
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 6
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 2
08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 1
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 1
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 3
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 4
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 3
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 2
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
15.04.2021 Создана компания «Суперкод» 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 4
01.03.2021 G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч 1
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft 1
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок 1
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 2
23.12.2020 Хакеры по всему миру взвинтили цены на DDoS-атаки, ворованные данные и взломы серверов 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 2
14.09.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов 2
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства 2
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 «Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина 2
23.03.2020 G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу 3
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 2
20.01.2020 Цифровая доставка и дистрибуция 9

Публикаций - 139, упоминаний - 267

CDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Yandex - Яндекс 4101 9
G-Core Labs 64 9
Google LLC 7144 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Telegram Group 702 6
Cloudflare 50 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 12 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Синтерра - Synterra 565 4
Samsung Electronics 5651 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Selectel - Селектел 137 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Mozilla Corporation 13 3
VMware 1829 2
SAP SE 3211 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Alibaba Group 298 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Accenture - Аксенчер 531 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Citrix Systems 571 2
Системный софт - SysSoft 124 2
CDNvideo 21 2
SEC Consult Services 929 1
Dell EMC 2397 1
Cisco Systems 2038 1
Twitter 2204 1
Xiaomi 904 1
Facebook 3765 1
LG Electronics 1844 1
Intel Corporation 4169 1
IBM 3537 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
AliExpress 275 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Газпром ПАО 520 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Флибуста 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
SoftBank Group 101 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Video Target 3 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Лидер-инновации 27 1
Visa International 1345 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Почта Банк 289 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Красногорский городской суд Московской области 2 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
OpenStack 347 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 4
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 3
Kubernetes 307 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
AWS - Amazon Web Services 568 10
Microsoft Azure 1171 9
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 5
Google Chrome - браузер 1117 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 3
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 3
WhatsApp Messenger 654 3
Chromium - Браузер 166 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Group-IB Anti-Piracy 5 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
HDrezka - пиратский онлайн-кинотеатр 3 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
МегаФон CDN 3 2
BasKino - пиратский онлайн-кинотеатр 3 2
Java - Язык программирования 1175 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Яндекс.Новости 29 2
KinoGo - пиратский онлайн-кинотеатр 3 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
Apple - App Store 2198 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Microsoft Skype 1467 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ICQ 495 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Linux OS 4253 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Office 1934 1
Угай Дмитрий 11 6
Бусаргин Андрей 23 5
Самошкин Дмитрий 19 3
Путин Владимир 1824 3
Шурыгин Михаил 4 3
Осипов Александр 22 2
Климарев Михаил 46 2
Буйлов Юрий 13 2
Жаров Александр 165 2
Никифоров Николай 1126 2
Рогов Илья 5 1
Ситников Сергей 51 1
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
Дмитриев Сергей 16 1
Ким Илья 2 1
Левова Ирина 18 1
Milne Chris - Милн Крис 2 1
Андриенко Сергей 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Лазарев Дмитрий 3 1
Хомак Дмитрий 2 1
Иванников Дмитрий 31 1
Глуховский Дмитрий 19 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Зыков Владимир 2 1
Ходорковский Михаил 7 1
Бараблин Михаил 3 1
Лесин Михаил 9 1
Разгуляев Валерий 18 1
Заединов Руслан 40 1
Самойленко Максим 65 1
Кутухин Александр 1 1
Федотов Александр 4 1
Виноградов Петр 1 1
Акатьева Мария 2 1
Староверов Денис 14 1
Канунникова Екатерина 1 1
Муравлев Александр 15 1
Коровко Вадим 17 1
Левиков Антон 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 27
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 17
Европа 3745 15
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Россия - УФО - Екатеринбург 2060 11
Украина 3361 10
Россия - СФО - Новосибирск 1965 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
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Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
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Муз ТВ - Телеканал 12 1
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ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
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