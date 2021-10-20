Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CDN
Content Delivery Network
Сеть доставки (дистрибуции) содержимого
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 267
CDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Угай Дмитрий 11 6
|Бусаргин Андрей 23 5
|Самошкин Дмитрий 19 3
|Путин Владимир 1824 3
|Шурыгин Михаил 4 3
|Осипов Александр 22 2
|Климарев Михаил 46 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Жаров Александр 165 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Рогов Илья 5 1
|Ситников Сергей 51 1
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Ким Илья 2 1
|Левова Ирина 18 1
|Milne Chris - Милн Крис 2 1
|Андриенко Сергей 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Лазарев Дмитрий 3 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Иванников Дмитрий 31 1
|Глуховский Дмитрий 19 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Зыков Владимир 2 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Бараблин Михаил 3 1
|Лесин Михаил 9 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Заединов Руслан 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Кутухин Александр 1 1
|Федотов Александр 4 1
|Виноградов Петр 1 1
|Акатьева Мария 2 1
|Староверов Денис 14 1
|Канунникова Екатерина 1 1
|Муравлев Александр 15 1
|Коровко Вадим 17 1
|Левиков Антон 68 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|CNews Analytics 1988 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Confiant 2 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760276, в очереди разбора - 663966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760276, в очереди разбора - 663966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru