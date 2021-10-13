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AliExpress


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
15.09.2021 «AliExpress Россия» открыла собственный центр поддержки покупателей и продавцов 2
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 3
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
29.07.2021 Выручка «Вконтакте» выросла на 35%, ежедневные просмотры видео достигли 1 млрд 1
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 4
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
16.07.2021 «Одноклассники» запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров 4
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
02.07.2021 AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов 2
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 4
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 2
18.06.2021 AliExpress Россия: спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 2
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 3
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве 7
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 «Aliexpress Россия» начинает экспорт российских товаров в Европу и другие регионы 7
31.05.2021 «Aliexpress Россия» открыла пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» 7
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 3
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
20.05.2021 Продавцы Aliexpress смогут сдавать заказы в отделениях «Почты России» 13
17.05.2021 «Aliexpress Россия»: интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1

Публикаций - 275, упоминаний - 605

AliExpress упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 49
Alibaba Group 298 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 29
Google LLC 7128 25
Samsung Electronics 5633 24
Yandex - Яндекс 4099 23
Apple Inc - Эппл Рус 7680 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
Xiaomi 904 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 11
Ситилинк - Citilink 190 10
Microsoft Corporation 11017 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 9
Facebook 3765 9
SAP SE 3207 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Twitter 2204 7
Huawei 2726 7
Hisense Group 41 6
PayPal 438 5
IBM 3527 4
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Lenovo Group 1636 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Skillbox - Скилбокс 27 4
Toshiba Corporation 1077 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
App Annie 73 3
Ланит ГК 1155 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Redmond - Инновационные решения 49 3
Intel Corporation 4152 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Sony 2319 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 18
Почта России ПАО 1570 17
AliExpress Tmall 52 14
Связной ГК 877 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Pandao 21 13
Wildberries 128 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
О2О Delivery club 153 11
eBay Inc 528 11
AliExpress Russia - AER 16 10
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 10
Uber 257 9
Uber Technologies 258 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Avito - Авито 171 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
X5 Group 599 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Ситимобил - Служба такси 113 6
Открытие ФК 538 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
OTP Group - ОТП Банк 125 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
LinkedIn 520 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Lamoda 83 4
Азия Цемент 10 4
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 9
Президент Российской Федерации 1439 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 5
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Правительство РФ 2200 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Фонд Росконгресс 4 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 12
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
Единая Россия - Политическая партия 171 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 18
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 10
Яндекс.Маркет 439 9
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 7
VK Pay - платежная платформа 24 6
WhatsApp Messenger 654 6
VK - Mail.Ru Почта 164 6
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
AliExpress Plus 5 4
Booking.com 75 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
VK Mini Apps 19 4
Apple - App Store 2198 4
Rakuten Viber 429 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 4
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Pixonic War Robots 17 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 3
Google Android 9 Pie 159 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Hustle Castle 11 3
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Linux OS 4243 3
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