Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AliExpress
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 275, упоминаний - 605
AliExpress упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 23
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Сергеев Дмитрий 52 11
|Добродеев Борис 83 11
|Федоров Алексей 40 9
|Селихов Дмитрий 12 7
|Успенский Александр 7 6
|Слуцкий Александр 7 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Дворкович Аркадий 169 6
|Скатин Алексей 33 5
|Марова Юлия 10 5
|Лагунов Андрей 10 5
|Сологуб Денис 16 5
|Казанцев Сергей 11 5
|Бижан Михаил 10 5
|Чаркин Евгений 182 4
|Мотренко Андрей 10 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Пушкин Василий 11 4
|Жаров Александр 165 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Гришин Дмитрий 148 4
|Савцов Игорь 27 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Усманов Алишер 241 3
|Васильев Евгений 93 3
|Казарин Станислав 100 3
|Понькин Александр 26 3
|Вермишян Геворк 61 3
|Заренин Андрей 10 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Бондарик Александр 5 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Елизаров Артем 16 3
|Антонов Александр 73 3
|Иванов Александр 71 3
|Валчев Стоян 44 3
|Вольфсон Влад 55 3
|Мищенко Евгений 14 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru