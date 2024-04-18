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Утилизация мусора Переработка отходов Waste disposal Рециклинг Recycling Нулевое захоронение Сортировка бытовых отходов

Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов

 

Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год
«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год. «ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год.


18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г. Управление отходами Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает к
20.02.2024 Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще

овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации

Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации
08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации

тал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных т
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения

на главной странице сервиса «Вывоз ненужных вещей» по просьбам пользователей появился виртуальный каталог предметов, которые можно сдать на переработку. Так жители сразу видят перечень доступных для утилизации вещей и могут не тратить время на заполнение заявки, если нужный им предмет пока нельзя вывезти с помощью сервиса.
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники

дние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в у
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

отке отходов. «Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботит
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники

качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напряму
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники

по массе с грузовым поездом из 50 вагонов. Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробы
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники

ельно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением цен
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс

ение наших инструментов оказывает влияние на бизнес-показатели! Время, требуемое на выполнение задач с помощью инструментов TeamViewer, будет гораздо меньше, чем без них. Во-первых, резко возрастает «утилизация человеческого ресурса» (отношение полезных трудозатрат к доступным трудозатратам — прим. CNews). Во-вторых, при использовании TeamViewer происходит существенное сокращение затрат на

30.08.2021 Как утилизировать старый принтер

, вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи

ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет

ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор

те выставить объявление на сайте продаж, либо отнести в пункт ремонта техники, но придется . Акция «Утилизация» в магазинах бытовой и цифровой техники В крупных магазинах бытовой и цифровой тех
28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки

в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

и неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопр
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»

Samsung Electronics подводит итоги работы единственной в России программы по бесплатной утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках программы в нескольких регионах страны была создана система раздельного сбора элек
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов

причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов. Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьша
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти

авка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки

альное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы, — отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. — Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки». «Мы рассма
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники

ответственную транспортировку и безопасную переработку техники. За год работы программы «Правильная утилизация» наши клиенты сдали на переработку около 48 000 единиц, или 350 тонн, электроники.
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов

ны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов. В партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» Группа «М.Видео-Эльдорадо» обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. «Мы довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве – нам удалось собрать в два р
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники

лав Свиблов. Вся собранная в магазинах техника поштучно учитывается перед отправкой на переработку. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую ИТ-систему. К ней по
16.09.2019 Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья

Magenta Technology автоматизировала управление вывозом отходов с несанкционированных свалок Московской области. Система управления вывозом отходов Magenta внедрена в компании «Вива Транс». В результате эксплуатации системы перевозчик сократил время, затрачиваемое на планировани
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники

в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, и ассоциация «Система коллективной ответственности электроника – утилизация» в рамках Недели российского ритейла объявили о запуске первого в России проекта п
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию

ьзователям пожизненную поддержку каждого продукта, от процесса выбора подходящего устройства до его правильной утилизации. Наша цель – сделать как производство, так и обслуживание техники макси
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек

ных сетях. С нашей помощью клиенты могут узнать больше о том, почему так важно правильно собирать и утилизировать батарейки, какие угрозы несут батарейки, выброшенные с бытовым мусором. Но мало
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО

 переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС «Северо-Запад» Леонид Большин. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
06.06.2016 МТС утилизирует пермские батарейки

рикамья будут не менее активны», — отметил директор МТС в Пермском крае Андрей Попов. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО

ии и переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
20.05.2016 Компании теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD

им образом, SSD-технологии являются основным способом хранения и обработки корпоративной информации.Утилизация систем хранения: практика отстает от теории К настоящему времени появились SSD-нак
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра

озможно благодаря расширению производственного участка и росту числа задействованных специалистов. «Утилизация телевизионных приставок, вышедших из употребления, – важная часть деятельности хол
16.03.2015 GS Group открыл завод по утилизации электроники в Туле

из обращения и размещено на складских площадях в городе Туле. В 2015 г. на предприятии планируется утилизировать до 1,5 млн устройств, после введения в строй дополнительных линий показатель ув
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»

ему тарифу между другими объектами АНК «Башнефть». Таким образом, нефтяная компания сможет ежегодно утилизировать, по оценкам БПЦ, более 14 млн куб. м ПНГ в год. Сдача объекта в эксплуатацию за

Публикаций - 1042, упоминаний - 1250

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24388 57
IBM - International Business Machines Corp 9396 53
Samsung Electronics 10134 48
Ростелеком 9450 41
SAP SE 5209 39
HP Inc. 5656 39
Dell EMC 5001 34
7956 33
Oracle Corporation 6613 33
Broadcom - VMware 2315 32
Крок - Croc 1769 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11783 27
Apple Inc 11863 26
Intel Corporation 12062 25
Yandex - Яндекс 6914 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8600 21
Google LLC 11592 21
Siemens AG - Siemens Group 2577 20
Cisco Systems 5070 19
Amazon Inc - Amazon.com 2944 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3186 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5663 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 17
МегаФон 8368 17
LG Electronics 3592 16
Hitachi - Хитачи 1462 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 15
Philips 2046 15
Sony 6521 15
HP - Hewlett-Packard 3619 14
Huawei 3820 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1422 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1078 12
InfoWatch - Инфовотч 981 12
Toshiba Corporation 2923 12
Dell Technologies - Dell Computer 2127 12
Fujitsu 2035 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2811 11
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 11
Цифра ГК 2353 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2193 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 23
РЖД - Российские железные дороги 1852 21
СКО Электроника-утилизация 17 16
Газпром ПАО 1307 11
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2735 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 982 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 647 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1240 8
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 8
Альфа-Банк 1717 8
РЭО - Российский экологический оператор 13 7
Мегаполисресурс ГК 7 7
Лента - Сеть розничной торговли 2012 7
eBay Inc 1612 7
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 460 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 814 5
Dyson 118 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 5
Почта России ПАО 2082 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 621 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 4
Торий НПП 45 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 4
Роснефть НК - нефтяная компания 508 4
Boeing 1008 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 4
Volkswagen Group - VW 273 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 422 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
НСПК - Национальная система платежных карт 780 4
Композит 88 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1886 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11132 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5717 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4854 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4338 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1829 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2535 22
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4531 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5304 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3784 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 397 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1831 13
Федеральное казначейство России 1731 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2771 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 9
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 205 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1913 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1347 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1355 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 745 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 137 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1337 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 242 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 290 6
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 232 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 689 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 360 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 224 5
Greenpeace - Гринпис 128 21
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 20 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 2
ASF - Apache Software Foundation 201 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1011 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 46 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
Linux Foundation 181 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 39 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 22 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62713 395
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47820 228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28736 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29461 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20326 155
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10692 146
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12424 132
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17636 127
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15370 120
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9050 106
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23472 98
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5807 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11514 94
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25695 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11786 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23487 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13748 78
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10849 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9366 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15920 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27422 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24552 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12181 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9562 67
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12118 66
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20388 66
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1423 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23954 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15217 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8299 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13535 58
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6250 57
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1014 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11328 56
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5819 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20025 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7310 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14120 52
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3625 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6985 51
Microsoft Windows 15397 32
Microsoft Windows 2000 8660 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4934 21
Apple iPhone 6 4861 18
Google Android 13732 18
Linux OS 9573 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6967 17
Microsoft Azure 1386 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2677 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 608 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1373 13
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 21 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3125 12
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 746 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4123 12
Microsoft Office 3654 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1329 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1118 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 10
Apple iOS 7552 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 9
Intel x86 - архитектура процессора 1795 9
Microsoft Skype 2049 8
Космодром Байконур 1062 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 233 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 402 8
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 55 8
Apple iPad 3833 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1258 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 526 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 416 7
Oracle Java - язык программирования 2977 7
Broadcom - VMware vSphere 546 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 595 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1953 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 175 6
IBM Power Systems - серия серверов 221 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 990 6
Microsoft Office Excel 1167 6
Microsoft SQL Server 1587 6
Платонова Оксана 14 14
Путин Владимир 3076 13
Фролов Борис 27 9
Гуцериев Михаил 111 8
Кириенко Сергей 149 7
Березин Максим 104 6
Бондарев Владислав 6 6
Чубайс Анатолий 210 6
Курьянов Сергей 162 5
Ульянов Владимир 160 5
Демидов Михаил 133 5
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Тынкован Александр 51 4
Козлов Михаил 172 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Доля Алексей 67 4
Урусов Виктор 96 4
Фрадков Михаил 160 4
Мишустин Михаил 643 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Медведев Дмитрий 1648 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Ипатов Вадим 84 4
Гуськов Антон 38 4
Пищелко Александр 12 4
Волчанинов Леонид 11 4
Овчинский Владислав 227 4
Бобровников Борис 103 3
Головин Андрей 15 3
Квашук Сергей 14 3
Петров Дмитрий 57 3
Пасеков Владимир 24 3
Воробьев Всеволод 12 3
Лысенко Эдуард 304 3
Смелянский Руслан 23 3
Козлов Александр 68 3
Мякишева Марина 84 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 3
Гималиев Наиль 11 3
Лагода Георгий 59 3
Россия - РФ - Российская федерация 139198 569
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42122 222
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51575 185
Европа 21603 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16923 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16579 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 76
Земля - планета Солнечной системы 10284 71
Япония 13204 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13969 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7174 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13238 53
Германия - Федеративная Республика 12560 49
Солнце - звезда Солнечной системы 5092 39
Россия - СФО - Новосибирск 4174 27
Франция - Французская Республика 7764 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2990 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2829 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2818 25
Южная Корея - Республика 6568 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2858 22
Индия - Bharat 5354 21
Азия - Азиатский регион 5399 20
Казахстан - Республика 5419 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2636 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 19
Канада 4837 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3814 17
Нидерланды 3472 16
Уран - планета Солнечной системы 541 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 897 14
Италия - Итальянская Республика 4313 14
Украина 7526 14
Норвегия - Королевство 1800 14
Европа Западная 1479 14
США - Колумбия - Вашингтон 1377 14
США - Калифорния 4580 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2764 14
Израиль 2706 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1779 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3879 272
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49397 232
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46704 158
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17719 147
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27930 145
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23247 112
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13436 105
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5311 104
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4769 100
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8290 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12831 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15894 76
Энергетика - Energy - Energetically 4926 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6574 72
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5116 70
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7798 70
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9428 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9679 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6743 66
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3846 59
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5251 59
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 103 59
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3011 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10634 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8519 53
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7474 50
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3485 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4583 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5473 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2129 42
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4861 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7677 40
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5867 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3008 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5543 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5560 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7355 37
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1845 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4913 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3750 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11167 24
Nature 807 13
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 8
AP - Associated Press 2003 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 888 4
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New Scientist 1448 4
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 7
РАН - Российская академия наук 1813 7
PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 31 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 860 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 941 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 791 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 4
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 148 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 175 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 73 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 9 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 227 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2349 7
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