Индексная книга CNews*
ККТ Контрольно-кассовая техника mPOS POS-терминал (point of sale) онлайн-кассы платежный терминал единый кассовый чек смарт-терминалы
электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт
Публикаций - 915, упоминаний - 1188
ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 55 25
|Румянцев Антон 47 15
|Ларькин Максим 26 12
|Русинова Юлия 21 12
|Баров Алексей 27 11
|Исанин Антон 9365 10
|Кирсанова Светлана 54 9
|Бродянский Станислав 21 9
|Киричек Алексей 66 8
|Романенко Андрей 85 8
|Путин Владимир 2542 7
|Богдашев Дмитрий 18 7
|Рудычева Наталья 89 7
|Мишустин Михаил 376 6
|Заржецкий Александр 31 6
|Попов Алексей 329 6
|Комлев Владимир 30 6
|Тютнев Владимир 7 6
|Свириденко Кирилл 38 6
|Паныч Инга 7 5
|Сафронов Юрий 67 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Харитонов Александр 53 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Усик Сергей 7 4
|Емельянова Инна 21 4
|Краснопольский Алексей 12 4
|Колчина Оксана 11 4
|Заборов Михаил 4 4
|Волков Владимир 46 4
|Глотова Майя 11 4
|Сорокин Александр 5 4
|Шкинев Олег 5 4
|Потапенко Андрей 27 4
|Носова Юлия 12 4
|Ермолаев Артем 348 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Сульгин Сергей 45 3
|Хомутов Никита 7 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202834, в очереди разбора - 918296.
Создано именных указателей - 95886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202834, в очереди разбора - 918296.
Создано именных указателей - 95886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.