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ККТ Контрольно-кассовая техника mPOS POS-терминал (point of sale) онлайн-кассы платежный терминал единый кассовый чек смарт-терминалы


электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт


08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
31.10.2019 МКБ предложил бизнесу онлайн-кассы
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами
01.04.2019 Промсвязьбанк начал принимать бесконтактные платежи системы «Мир» во всех собственных POS-терминалах
27.03.2019 Аренда облачных касс приводит бизнес в порядок
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России»
31.01.2019 МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса
13.12.2018 «Райффайзенбанк» запускает прием бесконтактных карт «Мир» в своих POS-терминалах
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс
01.08.2018 Ofd.ru запустил систему уведомлений для пользователей ККТ
17.07.2018 Как кассовая реформа изменит российскую розницу
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов
12.07.2018 ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
27.06.2018 Ofd.ru разработал комплексный сервис перехода на онлайн-кассы для вендинга
06.06.2018 «Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» обеспечат комплексное обслуживание клиентов
04.06.2018 «Связной» и банк «Русский Стандарт» существенно нарастят выдачу POS-кредитов
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»
22.05.2018 Panasonic представил решение для автономных мобильных POS-терминалов
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»
31.01.2018 В России произведено 1,5 млн POS-терминалов Ingenico
30.01.2018 Кассовый разбор: как правильно выбрать ККТ?
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки»
04.12.2017 «Почта России» обновила более 76,7 тысяч ККТ в соответствии с 54-ФЗ
13.11.2017 OFD.RU запустил аренду онлайн-касс для интернет-магазинов под ключ
11.07.2017 Банк «Открытие» предлагает клиентам смарт-терминалы «Эвотор»
01.07.2017 Как извлечь выгоду от перехода на онлайн-кассы
29.05.2017 Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ

Публикаций - 915, упоминаний - 1188

ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 83
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 69
6072 59
Microsoft Corporation 22497 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 35
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 33
INPAS - ИНПАС 118 28
IBM - International Business Machines Corp 8941 27
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
Yandex - Яндекс 5015 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 23
Эвотор - Evotor 132 22
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 21
Программный продукт ГК 3960 21
Сервис Плюс 177 20
Samsung Electronics 9333 18
SAP SE 4595 18
Verifone 54 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Oracle Corporation 6035 16
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 137 16
ЦРТ Сервис 74 16
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 105 15
1С-Рарус 742 15
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 150 14
Apple Inc 10683 14
Штрих-М НТЦ 42 13
Смартфин - 2can&ibox 44 13
Ingenico Group - Инженико 37 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Intel Corporation 11262 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Крок - Croc 1616 11
Softline - Софтлайн 1870 11
1С-Битрикс - Bitrix 443 11
ITG - INLINE Technologies Group 150 10
Корус Консалтинг ГК 1014 10
Такском - Taxcom 201 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 118
Visa International 1809 90
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 49
Почта России ПАО 1853 23
Альфа-Банк 1476 23
Лента - Сеть розничной торговли 912 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 18
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
X5 Group 709 17
Русский стандарт Банк 370 16
ВТБ - ВТБ24 658 16
X5 Group - Перекрёсток 340 16
НСПК - Национальная система платежных карт 401 15
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 14
American Express - Amex 309 13
Почта Банк 319 13
UnionPay - Платёжная система 88 11
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 11
Спортмастер 134 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 11
ПриватБанк - PrivatBank 188 10
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 9
Связной ГК 1190 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 8
Дикси - Сеть магазинов 108 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Роснефть НК - нефтяная компания 434 7
JCB International 136 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 7
МКБ - Московский кредитный банк 333 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 7
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 7
Точка 1820 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 129
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 90
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
Президент Российской Федерации 3770 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
Таможня - Таможенная служба 421 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 6
Правительство Москвы 1640 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 101 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Федеральное казначейство России 1345 3
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Linux Foundation 167 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 145
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 136
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 130
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 116
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 84
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 73
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 63
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 51
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 48
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 46
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 102
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 72
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 40
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 33
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 21
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 16
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 12
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 88 5
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Россия-1 - телеканал 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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