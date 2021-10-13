Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ККТ
Контрольно-кассовая техника
mPOS
POS-терминалы
Онлайн-кассы
Единый кассовый чек
Смарт-терминалы
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Публикаций - 617, упоминаний - 907
ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 49 25
|Румянцев Антон 46 14
|Русинова Юлия 21 12
|Ларькин Максим 25 11
|Баров Алексей 25 10
|Кирсанова Светлана 54 9
|Романенко Андрей 76 9
|Киричек Алексей 66 7
|Богдашев Дмитрий 18 7
|Путин Владимир 1820 6
|Рудычева Наталья 81 6
|Комлев Владимир 29 5
|Паныч Инга 7 5
|Свириденко Кирилл 37 5
|Усик Сергей 7 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Теличева Наталья 125 4
|Емельянова Инна 21 4
|Колчина Оксана 11 4
|Сорокин Александр 4 4
|Носова Юлия 12 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Краснопольский Алексей 12 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Харитонов Александр 46 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Бударин Андрей 9 3
|Заржецкий Александр 30 3
|Соколов Артем 28 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Алтухов Сергей 8 3
|Крохин Алексей 5 3
|Хомутов Никита 7 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Глотова Майя 10 3
|Батюшенков Дмитрий 6 3
|Беренов Александр 4 3
|Носова Ирина 3 3
|Попов Анатолий 98 3
|Лазырин Максим 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754626, в очереди разбора - 658323.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754626, в очереди разбора - 658323.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru