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13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 2
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 2
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования 2
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 2
20.07.2021 «Лаборатория Касперского» помогла защитить бензоколонки Tatsuno от киберугроз 1
21.06.2021 Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка 1
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
21.05.2021 В группе «Т1» назначен коммерческий директор 1
14.05.2021 ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике 2
28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
25.03.2021 Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС 1
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS 2
25.01.2021 МКБ передал в безотходную переработку более 200 тонн электронного мусора 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 2
01.12.2020 Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций 1
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока 3
03.11.2020 Сбербанк и Mastercard запускают SberPay 1
02.11.2020 ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года 1
29.10.2020 ПСБ запустил сервис электронных чаевых 2
04.09.2020 «Росэлектроника» выводит на рынок постаматы отечественного производства 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 2
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS 1
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах 1
09.07.2020 Сервис бесконтактных платежей Сбербанка заработал на смартфонах Huawei и Honor 1
19.06.2020 «Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах 3
09.06.2020 Клиенты ВТБ открыли 100 тысяч цифровых карт 1
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» 2
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
06.03.2020 «1С-Рарус» и «1С» выпустили новое решение для автоматизации общепита 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
22.01.2020 МТC стала акционером разработчика платформы платежей по биометрии 1

Публикаций - 617, упоминаний - 907

ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 73
АТОЛ ГК 168 64
3726 36
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 32
INPAS - ИНПАС 107 25
Эвотор - Evotor 105 22
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 21
Microsoft Corporation 10997 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Штрих-М 35 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 11
Такском - Taxcom 119 10
ОФД-Я - Ярус 17 9
SAP SE 3207 9
Maykor - Мэйкор 259 8
Yandex - Яндекс 4098 7
Samsung Electronics 5627 7
OpenWay 43 7
Смартфин - 2can&ibox 43 7
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 7
Ingenico Group - Инженико 29 7
Крок 1219 6
Trend Micro 341 6
МойСклад - Логнекс 85 6
Google LLC 7124 6
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Facebook 3764 5
Oracle Corporation 3331 5
Selectel - Селектел 137 5
Дримкас - Dreamkas 14 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 5
АйТи 748 5
СКБ Контур 416 4
1С-Рарус 535 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
Pirit - Пирит 9 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 52
Visa International 1343 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
НСПК - Национальная система платежных карт 257 14
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
X5 Group - Перекресток 203 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 10
ВТБ24 583 10
Альфа-Банк 1122 10
Русский стандарт Банк 302 9
X5 Group 599 9
Почта Банк 289 9
Почта России ПАО 1570 9
Auchan Holding - Ашан 148 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Спортмастер 116 7
Открытие ФК 538 6
UnionPay - Платёжная система 75 6
Роснефть НК 367 6
Адамас - Ювелирный завод 56 5
Бинбанк 184 5
Lamoda 83 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Fix Price - Сеть магазинов 24 5
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
МТС банк 254 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Ригла - аптечная сеть 47 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Абрау-Дюрсо 9 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Дикси - Сеть магазинов 79 4
Ингосстрах СПАО 210 4
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 100
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
Правительство РФ 2198 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 3
Правительство Москвы 649 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 24 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Бурятия - Комитет по информационной политике 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Воронежской области 12 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Правительство Удмуртской Республики - АПМК УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики 1 1
Правительство Удмуртской Республики - Министерство финансов Удмуртской Республики - Управление Федерального Казначейства 1 1
ГУ МО Мособлпожспас - Московская областная противопожарно-спасательная служба - Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Linux Foundation 157 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 18
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 12
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 6
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Проверка контрагентов 53 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 4
Google Android 10750 60
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 25
Apple iOS 5741 23
АТОЛ Онлайн-кассы 54 20
Apple Pay 385 17
Samsung Pay 238 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Microsoft Windows 10 6602 16
Google Pay - Google Android Pay 297 14
ВТБ Мультикарта 147 11
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 10
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
Эвотор ОФД 10 8
Microsoft Office 1916 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 7
Linux OS 4236 6
Apple - App Store 2198 5
Сбербанк Моя торговля 9 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 5
1С:Розница 55 5
Сбербанк Моя команда 8 5
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
CSI Set Retail 43 5
Microsoft Office 365 769 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 5
Эвотор Онлайн-касса 7 5
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Rakuten Viber 429 5
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 4
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 4
Google Chrome - браузер 1117 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
АТОЛ Frontol 23 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Такском ОФД 4 4
Microsoft Windows 7 1662 4
1С:Бухгалтерия 393 4
ЦФТ Faktura.ru 79 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 3
Макаров Алексей 49 25
Румянцев Антон 46 14
Русинова Юлия 21 12
Ларькин Максим 25 11
Баров Алексей 25 10
Кирсанова Светлана 54 9
Романенко Андрей 76 9
Киричек Алексей 66 7
Богдашев Дмитрий 18 7
Путин Владимир 1820 6
Рудычева Наталья 81 6
Комлев Владимир 29 5
Паныч Инга 7 5
Свириденко Кирилл 37 5
Усик Сергей 7 4
Кастильо Игорь 24 4
Теличева Наталья 125 4
Емельянова Инна 21 4
Колчина Оксана 11 4
Сорокин Александр 4 4
Носова Юлия 12 4
Мелингер Станислав 12 4
Краснопольский Алексей 12 4
Мишустин Михаил 302 4
Харитонов Александр 46 4
Горбунов Вадим 12 4
Бударин Андрей 9 3
Заржецкий Александр 30 3
Соколов Артем 28 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Алтухов Сергей 8 3
Крохин Алексей 5 3
Хомутов Никита 7 3
Дубровская Ольга 4 3
Глотова Майя 10 3
Батюшенков Дмитрий 6 3
Беренов Александр 4 3
Носова Ирина 3 3
Попов Анатолий 98 3
Лазырин Максим 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 271
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 25
Казахстан - Республика 2618 21
Украина 3344 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 15
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Япония 2752 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Восточная Европа 1667 7
Россия - Краснодарский край 913 6
Россия - Калининград 659 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Краснодар 1031 5
Польша - Республика 824 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - Рязанская область 313 4
Россия - Красноярск 843 4
Европа 3725 4
Россия - Калужская область 568 4
Россия - Республика Крым 625 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Челябинск 768 4
Южная Корея - Республика 1448 4
Россия - Пермь 737 3
Испания - Королевство 1248 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Нижегородская область 736 3
Армения - Республика 684 3
Индия - Республика 2156 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 68
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 14
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 9
ПСН - Патентная система налогообложения 15 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 5
Торговля розничная 77 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
Инсорсинг - Инхаус 20 4
ФФД - формат фискальных документов 6 4
МПС - Международные платежные системы 24 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
POS - point of sale 2 1
Мошенничество 53 1
Чаевые 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
ВЗН - препараты для лечения высокозатратных нозологий 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
23ABC News 55 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Российская газета 91 1
CVE Details 2 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 18
IDC - International Data Corporation 2708 4
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