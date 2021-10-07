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ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика


07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 1
09.09.2021 «Яндекс» добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП 2
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 4
15.02.2021 Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 2
05.02.2021 Более 125 тысяч клиентов «Альфастрахования» воспользовались упрощенной авторизацией на сайте с помощью госуслуг 1
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
08.01.2021 Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ» 1
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети 1
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 1
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 1
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 1
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile 1
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 1
18.11.2020 «Биржа грузоперевозок Ati.su» расширила возможности смены пользовательских ID 1
29.10.2020 Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года 1
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» 1
09.10.2020 В Москве начал работу сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе 1
07.10.2020 Столичным компаниям нужно будет информировать правительство Москвы о числе сотрудников на удаленной работе 1
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1
18.08.2020 Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500% 1
03.07.2020 OCS упростила регистрацию новых партнеров на B2B-портале 1
25.06.2020 ЭОС представила новую версию СЭД «ДЕЛО» 1
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ 1
25.05.2020 Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 1
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 2
07.05.2020 CSI разработала решение для централизованного учета маркированных товаров в торговой сети 1
20.04.2020 ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей 1
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 1

Публикаций - 184, упоминаний - 204

ИНН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Abbyy 793 4
СКБ Контур 416 4
SAP SE 3211 4
Город ФСГ - Федеральная Система 27 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Microsoft Corporation 11060 3
Oracle Corporation 3342 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Yandex - Яндекс 4101 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Facebook 3765 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Воентелеком 134 2
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ланит Интеграция 101 1
Quorum - Кворум 50 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Teradata 166 1
Такском - Taxcom 119 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Логика Бизнеса 141 1
Google LLC 7144 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Abanking - Акоммерс 5 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 1
GoldenSIM 3 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Telegram Group 702 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Русский стандарт Банк 302 3
Альфа-Банк 1123 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Открытие ФК 538 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Почта России ПАО 1572 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
ЭФКО ГК 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Синара ГК 11 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Take Wing 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 4 1
CME Group 8 1
CBOE Global Markets 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 520 1
Связной ГК 877 1
Аэрофлот 493 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство РФ 2201 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Администрация Смоленской области 19 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Администрация Красноярского края 25 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 2
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Правительство Республики Казахстан - ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд 1 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Проверка контрагентов 53 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smartphone - Смартфон 773 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 6
Microsoft Windows 10 6629 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Linux OS 4253 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Apple - App Store 2198 3
Abbyy FlexiCapture 127 3
Microsoft Office 365 769 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 2
Apple Pay 385 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 2
WhatsApp Messenger 654 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 2
Alfresco 114 1
Directum Solo 33 1
CSI Set Mark Centrum 5 1
OnlyOffice 11 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Apple Search Ads 9 1
Альфа-Мобайл 63 1
Abbyy Mobile Capture 4 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
1С:Документооборот 78 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
СКБ Контур - Контур.Призма 2 1
Медведев Дмитрий 1433 7
Путин Владимир 1824 7
Акимов Максим 167 6
Никифоров Николай 1126 4
Фурсин Алексей 100 3
Паршин Максим 141 3
Иванченко Евгений 15 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Кобин Алексей 3 2
Оганесян Ашот 58 2
Носков Константин 201 2
Арлазаров Владимир 118 2
Поздеева Наталья 2 1
Крымов Евгений 1 1
Карташов Станислав 9 1
Урывская Лидия 5 1
Колесникова Елена 1 1
Апарина Елена 2 1
Поляков Кирилл 5 1
Белова Светлана 7 1
Касацкий Андрей 1 1
Олонов Павел 1 1
Поликанов Сергей 1 1
Переверзев Сергей 5 1
Гавренков Сергей 9 1
Осадчикова Наталья 2 1
Лаврентьев Иван 3 1
Тимофеев Сергей 4 1
Хренов Денис 3 1
Глазьев Сергей 5 1
Арсеньев Андрей 1 1
Андреев Сергей 39 1
Липич Григорий 48 1
Валяева Елизавета 72 1
Чимиричкина Мария 30 1
Демидов Михаил 124 1
Быстров Алексей 4 1
Дианов Алексей 13 1
Артыкбаев Марат 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
Россия - Республика Крым 626 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Волгоградская область 397 3
Индия - Республика 2169 3
Япония 2778 3
Россия - Ростовская область 861 3
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Калининградская область 535 2
Украина 3361 2
Европа 3745 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Европа Западная 612 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Кибернетика 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Региональное законодательство 45 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
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