Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 184, упоминаний - 204
ИНН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Путин Владимир 1824 7
|Акимов Максим 167 6
|Никифоров Николай 1126 4
|Фурсин Алексей 100 3
|Паршин Максим 141 3
|Иванченко Евгений 15 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Кобин Алексей 3 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Носков Константин 201 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Поздеева Наталья 2 1
|Крымов Евгений 1 1
|Карташов Станислав 9 1
|Урывская Лидия 5 1
|Колесникова Елена 1 1
|Апарина Елена 2 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Белова Светлана 7 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Олонов Павел 1 1
|Поликанов Сергей 1 1
|Переверзев Сергей 5 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Тимофеев Сергей 4 1
|Хренов Денис 3 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Арсеньев Андрей 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Липич Григорий 48 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Демидов Михаил 124 1
|Быстров Алексей 4 1
|Дианов Алексей 13 1
|Артыкбаев Марат 1 1
|CNews Analytics 1988 3
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|PwC Legal 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759024, в очереди разбора - 662714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759024, в очереди разбора - 662714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru