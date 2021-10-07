Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1

Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1

ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 4

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 2

В Москве начал работу сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе 1

Столичным компаниям нужно будет информировать правительство Москвы о числе сотрудников на удаленной работе 1

Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1

Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 1

Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 2