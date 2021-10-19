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ЕВРАЗ Групп
EVRAZ Group S.A.
ЕвразХолдинг


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента 4
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» 1
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 2
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 4
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 2
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 8
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP 3
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
30.06.2020 «Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» 4
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management 6
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 3

Публикаций - 190, упоминаний - 314

ЕВРАЗ Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 34
SAP SE 3211 22
Microsoft Corporation 11060 18
Сбербанк Технологии - СберТех 203 12
3733 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Schneider Electric 408 10
Cinimex - Синимекс 160 10
Программный продукт ГК 92 10
IBM 3537 9
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Yandex - Яндекс 4101 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
VK - Mail.ru Group 2483 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Samsung Electronics 5651 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Ланит ГК 1155 6
Вист Групп - Vist Group 32 6
IBM Европа 7 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
Крок 1219 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
НИТ - Национальные информационные технологии 31 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
АйТи 751 4
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 4
Цифра ГК 116 4
Instabank - Инстабанк 12 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Rimini Street 38 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Северсталь Диджитал 4 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 38
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 38
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 33
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 31
Ингосстрах СПАО 210 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 29
X5 Group 599 27
Procter&Gamble - P&G 94 27
Черкизово ГК 73 27
Мегаполис ТК 88 23
Лента - Сеть розничной торговли 189 21
Альфа-Банк 1123 20
АльфаСтрахование СГ 207 20
Норникель - Норильский никель 177 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 19
Газпромбанк - ГПБ 692 19
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 19
Банк Зенит 131 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 18
UBS AG 118 18
Новард Управляющая компания - Novard 67 16
Coca-Cola Company 112 16
Русагро Группа Компаний 139 15
Аэрофлот 493 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Геобанк КБ 30 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 12
Уралсиб Банк 389 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 12
Балтика - Пивоваренная компания 111 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
Магнит - Сеть магазинов 269 11
Открытие ФК 538 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Счётная палата РФ 460 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Правительство Москвы 653 3
Правительство РФ 2201 3
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 45
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 26
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 22
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 12
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Яндекс.Маркет 439 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 3
Haulmont CUBA Platform 24 3
1С:Управление Холдингом 15 2
SAP Ariba 71 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
DeviceLock DLP 42 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
SAP SuccessFactors 110 2
Comindware Business Application Platform 14 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Office 1934 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Android 10750 2
Huawei Cloud OS 2 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
SAP Ariba Catalog 1 1
SAP Data Hub 3 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
HPE 3PAR 87 1
Натрусов Артем 121 54
Четвернин Алексей 651 46
Лигачев Глеб 60 35
Аксаков Анатолий 98 33
Ягнятинский Евгений 32 30
Клепиков Алексей 77 30
Чаркин Евгений 182 30
Беляев Владислав 65 27
Попов Андрей 72 25
Воронин Петр 35 23
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
Кузьмич Всеволод 30 19
Сергеев Сергей 63 19
Кучугин Илья 41 18
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Дьяченко Валерий 66 18
Меньшов Кирилл 72 17
Шипов Савва 70 17
Чамара Денис 57 17
Ушацкий Андрей 100 16
Урьяс Вадим 76 16
Потапкин Михаил 26 16
Путин Сергей 36 16
Нуйкин Андрей 27 16
Суворов Антон 20 15
Горбатько Александр 90 15
Суровец Дмитрий 44 13
Нестеров Алексей 79 13
Бычков Александр 39 12
Эпштейн Герман 27 12
Демидов Сергей 50 12
Хасин Михаил 26 12
Богданов Кирилл 91 12
Ушаков Анатолий 15 12
Трояновский Владимир 40 12
Белоусов Максим 59 11
Аитов Тимур 47 11
Сотин Денис 102 11
Онищенко Владислав 41 11
Россия - Российская федерация - РФ 57309 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 52
Восточная Европа 1676 45
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Казахстан - Республика 2627 13
Украина 3361 12
Россия - Республика Крым 626 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Земля - планета Солнечной системы 859 6
Индия - Республика 2169 4
Европа 3745 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - Ростовская область 861 4
Россия - Сибирь 875 4
Франция - Французская Республика 2120 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Чехия - Чешская Республика 494 2
Россия - Красноярский край 663 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Нидерланды 972 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Канада 1301 2
Япония 2778 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - Находка 79 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Кемеровская область 467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 104
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 24
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Private Banking 16 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Великая Отечественная война 122 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
Парламентская газета 7 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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