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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕВРАЗ Групп
EVRAZ Group S.A.
ЕвразХолдинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 190, упоминаний - 314
ЕВРАЗ Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 54
|Четвернин Алексей 651 46
|Лигачев Глеб 60 35
|Аксаков Анатолий 98 33
|Ягнятинский Евгений 32 30
|Клепиков Алексей 77 30
|Чаркин Евгений 182 30
|Беляев Владислав 65 27
|Попов Андрей 72 25
|Воронин Петр 35 23
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Сергеев Сергей 63 19
|Кучугин Илья 41 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Дьяченко Валерий 66 18
|Меньшов Кирилл 72 17
|Шипов Савва 70 17
|Чамара Денис 57 17
|Ушацкий Андрей 100 16
|Урьяс Вадим 76 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Путин Сергей 36 16
|Нуйкин Андрей 27 16
|Суворов Антон 20 15
|Горбатько Александр 90 15
|Суровец Дмитрий 44 13
|Нестеров Алексей 79 13
|Бычков Александр 39 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Демидов Сергей 50 12
|Хасин Михаил 26 12
|Богданов Кирилл 91 12
|Ушаков Анатолий 15 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Белоусов Максим 59 11
|Аитов Тимур 47 11
|Сотин Денис 102 11
|Онищенко Владислав 41 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru