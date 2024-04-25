Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование План-фактный анализ Бюджетный контроль
|25.04.2024
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«Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования
ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз
|01.04.2024
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ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros
ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п
|28.02.2024
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GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros
GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи
|14.12.2023
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«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros
ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы
|28.11.2023
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«Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг»
тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы
|16.11.2023
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«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM
Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с
|07.11.2023
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«Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу
вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ
|29.09.2023
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«Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования
аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко
|22.05.2023
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«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью
ании. А также распространить опыт на другие дивизионы ЕВРАЗа. «Мы благодарны команде ЕВРАЗ за экспертный и профессиональный подход к проекту. Нам удалось совместно реализовать самое крупное внедрение системы бюджетирования в промышленности, несмотря на сложность и детальность модели, разные часовые пояса и географически разнесенные центры ответственности. Четкая синхронизация работы команд
|14.02.2023
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Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по
|07.02.2023
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«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group
Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм
|05.12.2022
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ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования
ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене
|19.07.2022
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«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления
автоматизировать бюджетное управление, чтобы повысить прозрачность процессов, сопоставимость данных бюджетирования и ускорить формирование планов и прогнозов на всех уровнях управления: по груп
|27.06.2022
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«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros
ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса
|03.06.2022
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Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации
кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на
|17.03.2022
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«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»
— архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия
|01.02.2022
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Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»
Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»
|13.05.2021
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МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности
Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт
|27.04.2021
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Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования
ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе платформы Oracle Hyperion Planning с калькуляцией сквозной и
|04.02.2021
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Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н
|03.02.2021
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ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл
|06.10.2020
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GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП
GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С
|21.09.2020
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«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС
рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл
|02.09.2020
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«Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC
«Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис
|31.07.2020
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БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге
БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре
|13.04.2020
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«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan
Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь
|16.03.2020
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ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP
Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект
|08.10.2019
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Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»
лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре
|08.07.2019
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«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК
в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и
|04.04.2019
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«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group
«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ра
|02.04.2019
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«Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета»
возки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2018 г. бюджетное планирование компании осуществлялось в MS Excel. С развитием бизнеса возросли требо
|19.02.2019
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«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan
ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупне
|24.12.2018
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Банк «Открытие» перешел на новую систему бюджетирования и закупок
ераций при помощи продуктов «1С:Предприятие 8» и компании «АйТи Капитал». На обновление методологии бюджетирования и автоматизацию потребовалось 4 месяца – очень короткий срок для банка такого
|08.10.2018
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«Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP
«Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC).
|02.07.2018
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«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan
ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – кр
|28.06.2018
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«КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA
ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по автоматизации системы бюджетирования в международной группе компаний AsstrA. Созданная на платформе Oracle Hyperion
|21.03.2018
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«Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов
м рынке бизнес-аналитики нового программного комплекса для автоматизации бизнес-процессов в области бюджетирования «Форсайт. Бюджетирование».Продукт позволит компаниям, которые уже сегодня стре
|21.03.2018
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«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией
«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и планирования с возможностью детализироваться до уровня каждого филиала. Компания получила доступ к возможностям бизнес-планирования мирового класса в сочетании с преимуществами
|27.02.2018
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IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета»
зки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2017 года бюджетное планирование в компании осуществлялось с помощью продукта MS Excel. По мере развити
|05.12.2017
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«АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»
«АйТи Капитал» реализовала проект по автоматизации процессов бюджетирования и бюджетного контроля в «Бинбанке». Новая система на базе «1С:Предприятия 8» охватила 300 рабоч
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