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Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование План-фактный анализ Бюджетный контроль



25.04.2024 «Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования

ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз
01.04.2024 ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros

ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п
28.02.2024 GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros

GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи
14.12.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы
28.11.2023 «Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг»

тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы

16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу

вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ
29.09.2023 «Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования

аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью

ании. А также распространить опыт на другие дивизионы ЕВРАЗа. «Мы благодарны команде ЕВРАЗ за экспертный и профессиональный подход к проекту. Нам удалось совместно реализовать самое крупное внедрение системы бюджетирования в промышленности, несмотря на сложность и детальность модели, разные часовые пояса и географически разнесенные центры ответственности. Четкая синхронизация работы команд

14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по

07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group

Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм
05.12.2022 ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования

ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене
19.07.2022 «Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления

автоматизировать бюджетное управление, чтобы повысить прозрачность процессов, сопоставимость данных бюджетирования и ускорить формирование планов и прогнозов на всех уровнях управления: по груп
27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros

ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса
03.06.2022 Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации

кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»

— архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия

01.02.2022 Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»

Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности

Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования

ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе платформы Oracle Hyperion Planning с калькуляцией сквозной и

04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование

В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС

рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC

«Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге

БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan

Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP

Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»

лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК

в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ра
02.04.2019 «Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета»

возки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2018 г. бюджетное планирование компании осуществлялось в MS Excel. С развитием бизнеса возросли требо
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупне
24.12.2018 Банк «Открытие» перешел на новую систему бюджетирования и закупок

ераций при помощи продуктов «1С:Предприятие 8» и компании «АйТи Капитал». На обновление методологии бюджетирования и автоматизацию потребовалось 4 месяца – очень короткий срок для банка такого

08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP

«Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC).
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – кр
28.06.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA

ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по автоматизации системы бюджетирования в международной группе компаний AsstrA. Созданная на платформе Oracle Hyperion
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов

м рынке бизнес-аналитики нового программного комплекса для автоматизации бизнес-процессов в области бюджетирования «Форсайт. Бюджетирование».Продукт позволит компаниям, которые уже сегодня стре
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и планирования с возможностью детализироваться до уровня каждого филиала. Компания получила доступ к возможностям бизнес-планирования мирового класса в сочетании с преимуществами
27.02.2018 IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета»

зки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2017 года бюджетное планирование в компании осуществлялось с помощью продукта MS Excel. По мере развити
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке»

«АйТи Капитал» реализовала проект по автоматизации процессов бюджетирования и бюджетного контроля в «Бинбанке». Новая система на базе «1С:Предприятия 8» охватила 300 рабоч

Публикаций - 1667, упоминаний - 2189

Бюджетирование и организации, системы, технологии, персоны:

7961 344
Oracle Corporation 6614 231
SAP SE 5209 196
Microsoft Corporation 24390 169
Инталев - Intalev 273 128
IBM - International Business Machines Corp 9397 122
Корус Консалтинг ГК 1189 115
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2122 90
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 777 69
1С-Рарус 872 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1610 43
Ланит - Норбит - Norbit 359 41
Ростелеком 9453 40
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 582 38
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 326 38
Прогноз 1615 37
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 34
Максима ГК - GMCS 357 34
SAP CIS - САП СНГ 854 34
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 133 32
Ростелеком - Связьинвест 1706 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8601 29
Optimacros - Оптимакрос 43 27
Directum - Директум 1056 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11791 27
Navicon - Навикон 281 26
Thoma Bravo - Anaplan 59 25
Галактика - Корпорация 1452 24
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 498 23
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 20
Broadcom - VMware 2315 20
HP Inc. 5656 20
Парус Корпорация 548 20
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 20
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 636 20
Diasoft - Диасофт 791 20
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1260 19
SAS Institute 959 19
ФОРС - Центр разработки 617 19
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 804 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 46
НСПК - Национальная система платежных карт 781 36
РЖД - Российские железные дороги 1852 28
Газпром ПАО 1308 26
Альфа-Банк 1717 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 464 19
ГПБ - Газпромбанк 1057 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 982 17
Почта России ПАО 2083 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 16
ВТБ - ВТБ24 664 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 348 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 481 12
Газпром нефть 596 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2193 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 419 11
АльфаСтрахование СГ 306 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1581 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1086 11
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 427 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 329 10
Лента - Сеть розничной торговли 2012 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 234 9
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 638 9
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 185 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 9
ПГК - Первая грузовая компания 196 9
Ростех - Вертолеты России 164 9
Связной ГК 1363 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 365 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 207 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 8
ПСБ - Промсвязьбанк 831 8
Федеральное казначейство России 1731 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11134 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4532 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5717 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1913 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4855 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4338 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2774 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1886 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3788 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1829 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1337 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1355 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3240 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 309 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2536 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5306 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2152 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 424 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1177 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2641 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1454 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 224 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 5
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 337 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 307 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 309 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 631 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 707 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Международная академия связи - МАС 40 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 1
АФТ - Ассоциация Финтех 137 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 43 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 118 1
Демократическая политическая партия США 112 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ASF - Apache Software Foundation 201 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29471 1033
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62742 734
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9568 380
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6394 377
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12186 254
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4403 252
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11330 202
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2999 193
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47844 183
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17649 178
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6471 171
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23474 155
Управление финансами - Financial management 596 148
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 530 141
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15375 141
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10852 138
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20334 134
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9054 131
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker 2418 127
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28743 122
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9511 107
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11518 99
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5075 90
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1372 90
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2230 88
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12122 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10695 86
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 740 81
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13748 71
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6737 69
Управляемость - Manageability 1692 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20031 69
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 786 64
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5872 63
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2466 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6160 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25711 59
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12480 54
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7021 52
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3240 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2227 167
Microsoft Office 3655 138
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 112
Microsoft Office Excel 1168 101
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 97
Oracle Hyperion 234 93
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 91
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 65
Microsoft Dynamics 1170 63
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 926 62
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 54
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 859 53
Oracle E-Business Suite - OEBS 580 52
Microsoft Windows 2000 8660 46
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 44
Microsoft SQL Server 1587 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3125 42
1С:ERP Управление предприятием 504 39
Инталев Корпоративные финансы 49 39
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 58 38
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 221 36
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management 42 32
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 527 29
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 27
Инталев Корпоративный менеджмент 48 27
Microsoft Windows 15400 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4936 26
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 25
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 151 23
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 237 23
Linux OS 9577 23
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 234 21
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 226 21
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud 62 20
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 219 19
Google Android 13733 19
Oracle Hyperion Financial Management 46 18
Intersoft Lab - Контур Корпорация 64 17
Softprom PlanDesigner 19 17
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 178 17
Медведев Дмитрий 1648 13
Путин Владимир 3076 12
Никифоров Николай 1134 11
Сафронов Сергей 16 10
Семенов Александр 143 10
Пантелеев Илья 25 8
Толкачева Екатерина 43 8
Слиньков Дмитрий 16 8
Амириди Юлия 20 7
Шилов Максим 12 7
Тепляков Всеволод 8 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 7
Шадаев Максут 925 7
Носков Константин 232 7
Сотин Денис 205 6
Забузова Елена 8 6
Рудычева Наталья 95 6
Гнатко Роман 10 6
Прозоровский Василий 40 6
Горянский Павел 27 6
Щеголев Игорь 697 6
Широких Алексей 72 6
Юрченко Евгений 132 6
Муромец Юлия 28 6
Пономарев Илья 71 6
Левиков Антон 68 6
Аншина Марина 78 5
Шаров Владимир 32 5
Рейман Леонид 1044 5
Гуральников Сергей 164 5
Шубин Антон 7 5
Натрусов Артем 272 5
Голубицкий Богдан 12 5
Серова Елена 319 5
Урьяс Вадим 98 5
Фомичев Андрей 71 5
Смирнова Людмила 11 5
Булгаков Кирилл 99 5
Савченко Виктор 30 5
Горяйнов Андрей 49 5
Россия - РФ - Российская федерация 139239 953
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42130 247
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13972 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16926 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51579 94
Казахстан - Республика 5420 66
Европа 21605 58
Украина 7526 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1108 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 39
Германия - Федеративная Республика 12560 36
Россия - СФО - Новосибирск 4176 33
Европа Восточная 3060 33
Беларусь - Белоруссия 5508 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13238 31
Россия - УФО - Екатеринбург 3817 30
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1495 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7175 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2858 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2362 22
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1348 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2765 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2829 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1514 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16579 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2818 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3014 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2565 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 1780 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2990 15
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1344 14
Узбекистан - Республика 1670 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1384 14
Япония 13204 13
Земля - планета Солнечной системы 10284 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1865 13
Азия - Азиатский регион 5399 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1580 12
Индия - Bharat 5354 12
Россия - УФО - Тюменская область 1095 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46712 915
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5812 350
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49406 303
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7677 299
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23250 222
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13438 189
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3009 165
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1613 161
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 719 160
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15895 155
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2647 155
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12835 151
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17727 139
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5475 119
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5251 117
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27939 115
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1282 107
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5118 105
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10636 100
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5856 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6575 90
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2828 85
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1300 83
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5868 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7479 70
Страхование - Страховое дело - Insurance 5623 69
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6743 68
Кредитование - Сrediting - Заём 6537 67
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 157 66
Финансовые показатели - Financial indicators 2399 64
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2337 61
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4715 60
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4860 59
Логистика сбытовая - Сбыт 2351 57
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2265 55
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 668 52
Энергетика - Energy - Energetically 4927 52
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2725 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7355 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2129 46
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11167 29
TAdviser - Центр выбора технологий 383 9
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 469 6
Ведомости 899 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 967 5
Forbes - Форбс 748 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 871 3
Nextgov 23 2
InformationWeek 241 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 2
Открытые системы ИД 173 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1724 2
23ABC News 170 2
NYT - The New York Times 1021 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 888 2
ТАСС Телеком 38 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Вебпланета 4 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
DailyTech 96 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
Marie Claire 8 1
AppleInsider 395 1
ComNews - Медиа-бизнес 106 1
Fortune 204 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 96 1
Crunchbase 73 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
FT - Financial Times 1205 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7917 69
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3039 44
Gartner - Гартнер 3532 36
IDC - International Data Corporation 4895 32
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 11
Forrester Research 819 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 8
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 4
Fortune Global 100 140 4
Fortune Global 500 285 3
CNews Инновация года - награда 110 3
CNews Рынок ИТ-услуг 163 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 2
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 50 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Интерфакс-100 20 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Vanson Bourne 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IDC FinTech Ranking 7 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 1
Frost & Sullivan 203 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 212 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 942 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 791 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 117 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 4
РАН - Российская академия наук 1813 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 91 3
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 81 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 119 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 70 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 42 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 42 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 861 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 77 2
Pearson VUE 51 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 2
МЭИ - Московский энергетический институт 128 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 54 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 133 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 349 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 1
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