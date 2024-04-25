«Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз

ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п

GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы

«Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг» тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с

«Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ

«Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко

«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью ании. А также распространить опыт на другие дивизионы ЕВРАЗа. «Мы благодарны команде ЕВРАЗ за экспертный и профессиональный подход к проекту. Нам удалось совместно реализовать самое крупное внедрение системы бюджетирования в промышленности, несмотря на сложность и детальность модели, разные часовые пояса и географически разнесенные центры ответственности. Четкая синхронизация работы команд

Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по

«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм

ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене

«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления автоматизировать бюджетное управление, чтобы повысить прозрачность процессов, сопоставимость данных бюджетирования и ускорить формирование планов и прогнозов на всех уровнях управления: по груп

«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса

Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на

«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо» — архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия

Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала» Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»

МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт

Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе платформы Oracle Hyperion Planning с калькуляцией сквозной и

Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н

ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл

GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С

«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл

«Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC «Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис

БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре

«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь

ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект

Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство» лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре

«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и

«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group «Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ра

«Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета» возки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2018 г. бюджетное планирование компании осуществлялось в MS Excel. С развитием бизнеса возросли требо

«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупне

Банк «Открытие» перешел на новую систему бюджетирования и закупок ераций при помощи продуктов «1С:Предприятие 8» и компании «АйТи Капитал». На обновление методологии бюджетирования и автоматизацию потребовалось 4 месяца – очень короткий срок для банка такого

«Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP «Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC).

«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – кр

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA ГК «КОРУС Консалтинг» завершила проект по автоматизации системы бюджетирования в международной группе компаний AsstrA. Созданная на платформе Oracle Hyperion

«Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов м рынке бизнес-аналитики нового программного комплекса для автоматизации бизнес-процессов в области бюджетирования «Форсайт. Бюджетирование».Продукт позволит компаниям, которые уже сегодня стре

«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией «Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и планирования с возможностью детализироваться до уровня каждого филиала. Компания получила доступ к возможностям бизнес-планирования мирового класса в сочетании с преимуществами

IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета» зки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2017 года бюджетное планирование в компании осуществлялось с помощью продукта MS Excel. По мере развити