Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62327
ИКТ 5612
Организации 3749
Ведомства 1365
Ассоциации 427
Технологии 2222
Системы 13342
Персоны 22772
География 1114
Статьи 740
Пресса 642
ИАА 448
НИИ, ВУЗы и библиотеки 824
Мероприятия 671

Америка Северная

Америка Северная


08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки
07.12.2018 HP провела оценку безопасности систем печати
09.12.2014 В Comindware назначен вице-президент по продажам в Северной Америке
18.02.2014 Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data
10.05.2012 Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке
19.01.2011 Северная Америка заселена потомками одного мха
10.12.2010 Лучшие игры ноября в Северной Америке
06.04.2010 SugarCRM признана одним из ведущих вендоров Северной Америки
26.02.2010 Объявлены даты запуска Nintendo DSi XL в Северной Америке и Европе
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
13.08.2008 Америка пала: социальные сети покоряют мир
21.12.2007 ComputerLinks будет продвигать eSafe от Aladdin в Северной Америке
01.11.2007 Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке
02.07.2007 Высокая температура скальных пород не дает Северной Америке утонуть
03.04.2007 В Северной Америке запустили сервис видеозвонков
27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете
27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете
08.11.2005 Grid-технологии все шире распространяются по всему миру
11.10.2005 Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках
20.04.2005 Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index
02.12.2004 Motorola сдалась под натиском Samsung
03.06.2004 КПК – аутсайдеры больших продаж?
25.11.2002 Reuters: Samsung начинает активное продвижение своей марки в Европе и Северной Америке
26.12.2001 Цены на память начали расти
26.12.2001 Рост цен на DRAM: впервые за 15-16 месяцев
28.09.2001 NEC впервые представила высокоуровневый Intel-сервер в Северной Америке
30.03.2001 Число пользователей мобильных телефонов стандарта GSM/PCS в Северной Америке превысило 10 млн.
20.12.2000 Brookham выбрала место для штаб-квартиры в Северной Америке
12.10.2000 Канадская 360Networks завершила прокладку 32 тыс. км. оптоволоконной сети в Северной Америке
27.09.2000 France Telecom выбрала Alcatel для сооружения DWDM-сети в Северной Америке
08.09.2000 Число интернет-пользователей в Европе, Северной Америке и Азии достигло 295 млн. человек
19.07.2000 Excite@Home создаст крупнейшую службу кабельного доступа в Интернет за пределами Северной Америки
07.07.2000 К концу этого года рынок электронной коммерции Северной Америки преодолеет отметку $29,3 млрд.
03.05.2000 По прогнозам аналитиков, к концу этого года в Северной Америке цифровые фотокамеры обгонят по объёму продаж обычные фотоаппараты
06.09.1999 Продажи Ericsson в Северной Америке возросли на 41 процент
04.08.1999 VA Linux Systems открывает 10 новых отделов продаж в Северной Америке

Публикаций - 2599, упоминаний - 3060

Америка Северная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21019 186
Samsung Electronics 8958 140
Nokia Corporation 5237 107
IBM - International Business Machines Corp 8703 100
Sony 5579 95
Lenovo Motorola 3319 93
Apple Inc 10146 88
Intel Corporation 10805 88
LG Electronics 3134 82
EA - Electronic Arts 1253 80
Ericsson 2284 73
Dell EMC 4472 71
HP Inc. 5104 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 63
Google LLC 9447 63
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 62
Siemens AG - Сименс Россия 2222 57
Cisco Systems 4640 56
SAP SE 4379 56
Oracle Corporation 5813 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 47
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 47
Nortel Networks 1286 44
HP - Hewlett-Packard 3464 43
Lenovo Group 2001 43
Sony Ericsson 1059 42
AT&T Inc 1555 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7521 41
Ubisoft 711 40
Acer Group 2184 40
Huawei 2998 40
Amazon Inc - Amazon.com 2530 40
Nvidia Corp 3027 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2439 36
Qualcomm Technologies 1558 36
Meta - Facebook 4133 34
Новый диск 665 34
Акелла 838 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6242 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 24
eBay Inc 1565 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4860 14
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 32 12
Ford 351 10
Альфа-Банк 1336 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 10
Warner Bros. International Television Distribution 260 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 10
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 9
Walt Disney Company 492 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 436 9
BMW 372 8
Hyundai Motor 257 7
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1619 6
Visa International 1640 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 6
DuPont 87 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 6
Runa Capital 153 6
Boeing 931 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 6
UPS 92 6
Expedia Group 131 6
FGI Wireless 11 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 50 5
Восточный Банк 126 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 371 5
Unilever - Юнилевер Русь 90 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 5
Avito - Авито 192 5
Tesla Motors 262 5
Аэрофлот 618 5
Coca-Cola Company 233 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 5
KIA Motors 83 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7401 20
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 16
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 16
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 15
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3243 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 11
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 11
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 11
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 10
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 10
Президент Российской Федерации 1732 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2787 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 5
Правительство РФ 2663 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 368 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 324 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 5
МКС - Международная космическая станция 1383 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 5
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 609 5
Районный суд Москвы 148 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 427 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 4
Роснано 619 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 150 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 4
World Bank Group - Всемирный банк 241 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2470 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 12
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 245 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 3
Руссофт - Russoft 345 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
ГИС-Ассоциация 231 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
Symbian Foundation 38 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
DVD Forum 17 1
DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council 4 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 9 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
WiMAX Forum 51 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
Linux Foundation 163 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 149
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12382 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10166 87
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 58
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 56
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 50
5G - Пятое поколение мобильной связи 1510 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 41
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4037 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 32
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 31
Телевизор - Телевизионный приёмник 954 31
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4127 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 28
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2202 27
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2256 23
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 23
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 21
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 21
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1035 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1887 18
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 17
Big Data - Большие данные 1250 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 17
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 284 17
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 16
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1349 16
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 141
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 138
Google Android 11681 77
Microsoft Windows 10 10134 58
Linux OS 7211 45
Apple iPhone - серия смартфонов 5830 42
Apple iOS 6255 39
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 34
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 30
Java - Язык программирования 2438 30
Microsoft Windows XP 2359 28
Apple iPad 3543 25
Космодром Байконур 1005 23
Sony Playstation Portable - Sony PSP 641 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 20
Apple Mac - Apple Macintosh 2550 20
Microsoft Office 3012 20
Symbian OS 1387 20
Microsoft Xbox - Игровая приставка 956 20
Google YouTube - Видеохостинг 2180 19
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 19
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 225 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1366 18
Microsoft Azure 1219 18
Nintendo Wii - игровая консоль 755 17
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 17
EA Mass Effect - компьютерная игра 121 17
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 16
Corning Gorilla Glass 560 15
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 15
Blizzard - World of Warcraft 311 15
Scala - Язык программирования 113 14
Microsoft DirectX 591 14
AWS - Amazon Web Services 605 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 14
Microsoft Edge - браузер 1775 13
Google Play - Google Store - Android Market 2640 13
Microsoft Windows 7 1758 13
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 524 13
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 12
Касперский Евгений 286 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 338 17
Путин Владимир 2444 13
Белоусов Сергей 229 13
Карачинский Анатолий 87 11
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Добкин Аркадий 58 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 9
Медведев Дмитрий 1591 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 7
Бочарникова Татьяна 79 7
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 6
Лощинин Дмитрий 37 6
Демидов Михаил 132 5
Рейман Леонид 1002 5
Богуславский Леонид 30 5
Юсупов Шерзод 4 4
Самойленко Максим 65 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Зобнина Маргарита 54 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 4
Петров Кирилл 29 4
Солонин Виталий 89 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Зюзин Иван 4 4
Иванова Елена 77 4
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 4
Голованов Сергей 37 4
Шалманов Сергей 199 4
Андреев Сергей 59 4
Свердлов Денис 170 4
Казак Максим 159 4
Яхина Ирина 40 4
Владимиров Максим 4 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Бейдер Александр 75 4
Греф Герман 344 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11618 941
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34060 767
Россия - Российская федерация - РФ 82557 734
Европа 7252 580
Азия - Азиатский регион 3156 419
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10911 374
Япония 7914 347
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 294
Африка - Африканский регион 2667 268
Америка Латинская 1378 247
Ближний Восток 2493 242
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9587 209
Европа Западная 1306 207
Индия - Республика 4105 171
Канада 3061 169
Германия - Федеративная Республика 7791 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12076 159
Австралия - Австралийский Союз 2658 158
Южная Корея - Республика 3272 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26728 131
Бразилия - Федеративная Республика 1898 112
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 112
Европа Восточная 2815 108
Франция - Французская Республика 4929 103
Земля - планета Солнечной системы 6513 82
Сингапур - Республика 1520 79
Америка Южная 670 76
Украина 5529 75
Азия Юго-Восточная - ЮВА 860 72
Италия - Итальянская Республика 2901 68
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 68
США - Нью-Йорк 2588 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 66
Испания - Королевство 2567 60
Америка 1189 59
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 53
Китай - Тайвань 1589 53
Великобритания - Лондон 1864 49
Нидерланды 2013 47
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1234 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5078 48
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4138 46
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1234 42
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 21
Русский язык 1659 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 16
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1105 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 13
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 12
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 10
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 8
Вторая мировая война 505 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 297 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 3
Закон Мура - Moore's law 184 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 85 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 3
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 3
Thomson Reuters - Рейтер 5681 84
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10330 27
WSJ - The Wall Street Journal 1194 22
DigiTimes - Издание 1279 19
Associated Press 1965 18
NYT - The New York Times 943 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 13
CNews - ZOOM.CNews 1330 13
Прайм - Агентство экономической информации 639 12
Казахстан Сегодня 296 11
CNET - Издание 1557 11
Silicon.com 350 10
Forbes - Форбс 560 9
CNews RND - R&D.CNews 2111 9
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 8
FT - Financial Times 1094 8
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 8
The Register 1262 8
Vnunet 212 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 6
New Scientist 1444 6
IDG - International Data Group 83 6
Telecom.paper 151 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 593 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 6
Phys.org 954 6
ZDnet 559 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 5
Nature 696 5
Computer Weekly 368 5
Fortune 156 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 5
Bloomberg 972 5
Cellular News 231 4
Inquirer 462 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 4
AppleInsider 381 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
Gartner 3197 115
IDC - International Data Corporation 4527 104
NPD DisplaySearch 282 36
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 30
Forrester Research 784 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 25
Juniper Research 420 19
Strategy Analytics 282 18
IHS Infonetics Research 87 17
eMarketer 195 16
ABI Research 230 15
NPD Group 140 15
comScore 327 14
Gartner Dataquest 329 14
Fortune Global 500 269 12
Frost & Sullivan 177 12
IHS iSuppli 389 11
Internet Stock Report 992 11
Markets&Markets Research 92 10
S&P - Standard and Poor’s 467 9
In-Stat/MDR 63 9
In-Stat 81 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 8
Synergy Research Group 39 7
Yankee Group 161 7
Ericsson Mobility Report 32 7
Nikkei Market Access (NMA) 53 5
Datamonitor 82 5
S&P 500 226 5
Nielsen Holdings - NetRatings 328 5
TMR - Transparency Market Research 14 5
GfK Rus - ГФК-Русь 175 5
Mobile Research Group 65 4
Allied Business Intelligence 16 4
Research and Markets 20 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 4
Aberdeen Group 47 4
Dell'Oro Group 34 4
B2B International 50 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 4
Yale University - Йельский университет 114 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 26 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 2
University of Bristol - Бристольский университет 36 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 2
Cornell University - Корнеллский университет 101 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 69 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 73 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 10 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 196 1
Yale School of the Environment (YSE) - Йельская школа окружающей среды 1 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 79 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 7
Олимпийские игры - Olympic Games 493 4
CeBIT 425 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 207 2
IDF - Intel Developer Forum 145 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 2
CNews AWARDS - награда 334 2
Чёрная пятница (распродажи) 84 2
Government Cybersecurity Forum 2 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Интернет-экономика - форум 6 1
МТС Телеком Идея 51 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
Samsung Forum 14 1
SAP World Tour 2 1
Рождество Христово 54 1
Docflow 105 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Epicor Perspectives 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 18 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 199 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
NetApp Insight Digital 1 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
SAP Quality Awards 6 1
Microsoft Build - конференция 34 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022