Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

VK RuStore

VK RuStore

RuStore — полноформатный магазин приложений. VK создает его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России.  В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. 


09.08.2023 В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса

ех, кто установит приложение и будет активно с ним взаимодействовать. Нам важно, чтобы реклама была нативной и позитивно влияла на опыт пользователей, поэтому объявления аккуратно вписаны в интерфейс RuStore, а алгоритмы учитывают потребности и интересы аудитории», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. Настроить рекламу можно в несколько кликов. В кабинете «VK Рекламы
03.08.2023 В RuStore появилась возможность загружать приложения для ТВ

Официальный магазин приложений открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android. «Мы расширяем присутствие RuStore на разных платформах, чтобы пользователи могли скачивать проверенные приложения из безопасного источника на все свои устройства. Разработчики могут увеличить свою аудиторию, а также вне
25.07.2023 RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки

рь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и гео-сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. «RuStore открыт для всех разработчиков, которым интересен выход на российскую аудиторию. Сейчас стор посещают более 10 млн пользователей месяц, и это число постоянно растет. Мы планируем развива
20.07.2023 В RuStore появилась тёмная тема

Российский магазин приложений RuStore обновил дизайн. В профиле пользователя появился раздел «Темы», где пользователи могут изменить оформление: теперь им доступны тёмная и розовая темы. «Пользователи ждали тёмную тему — эт
12.07.2023 RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API

Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет ав
10.07.2023 Kaspersky для Android теперь доступен в RuStore

Решение Kaspersky для мобильных устройств на базе Android появилось в RuStore — российском магазине приложений. Некоторые опции приложения предоставляются пользователям бесплатно, а для доступа к расширенной версии можно оформить подписку. Программа поможет защит
07.06.2023 RuStore открыл монетизацию для физических лиц

Официальный магазин приложений для Android RuStore открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут

24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype

«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, пре
24.05.2023 RuStore анонсировал новые возможности для пользователей и разработчиков

Российский магазин приложений для Android анонсировал планы по развитию платформы. В 2023 г. RuStore будет доступен и адаптирован для работы на разных устройствах — телевизорах, ТВ-приставках, а также откроет инструменты монетизации для физических лиц. В ближайшее время физические лица
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay

Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, ск
20.04.2023 Любимые в России Xiaomi и Realme в большой опасности. Они могут превратиться в «кирпичи» в наказание за RuStore

По острию ножа Крупные китайские производители начали предустанавливать на свои смартфоны, ввозимые в Россию, магазин приложений RuStore. Как пишет «Коммерсант», это нововведение чревато для них большими проблемами – корпорация Google может ввести против них санкции, превращающие их смартфоны почти что в «кирпичи». Ответ
07.04.2023 Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах

знес против государства Российские ритейлеры и иностранные производители техники высказались решительно против инициативы Правительства по принудительной интеграции отечественного магазина приложений RuStore во все ввозимые и продаваемые в России смартфоны и планшеты под управлением Android. Как пишет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из с
27.03.2023 RuStore и «Лаборатория Касперского» защитят гаджеты пользователей от вредоносных программ

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря интегрированным в стор технологиям «Лаборато
23.03.2023 RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в шесть раз

Официальный магазин приложений снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Для издателей, которые подключили монетизацию через RuStore или опубликовали платные приложения, будет действовать комиссия от 0,9 до 3,35% на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года. Ее размер зависит от способа оплаты
14.03.2023 RuStore представил обновленный каталог приложений

В RuStore, российском магазине мобильных приложений для операционной системы Android, появился раздел «Интересное» и обновились тематические подборки. Главной страницей магазина стал раздел «Инте
09.03.2023 RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

«Вшить» RuStore Власти хотят обязать производителей смартфонов «вшивать» российский магазин приложений RuStore глубоко в операционную систему устройства. Информация об этом содержится в проекте

27.02.2023 Аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц

По данным Mediascope в январе 2023 г. аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 10 млн человек по всей России старше 12 лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web реализуемого на Android only-подходе. Об этом CNews сообщили представители VK
08.02.2023 RuStore завершил бета-тестирование

Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков. «Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи

01.02.2023 В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской ка
18.01.2023 В RuStore появились платные приложения

В официальном российском магазине приложений RuStore стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного теле
17.01.2023 В RuStore приходят сервисы «Контура»

ыли российскими. Например, сотрудникам со служебными смартфонами, которым запрещено скачивать приложения из Play Market. В требованиях тендера может быть условие, чтобы приложение было представлено в RuStore. Или компании хотят отработать риски, что заграничные магазины закроются, и они не смогут оперативно скачивать и получать обновления приложения. Чтобы помочь с решением этих вопросов, м
05.12.2022 В RuStore появились рекомендации и тематические подборки

В официальном магазине приложений RuStore обновились карточки приложений: вся важная для пользователя информация теперь отображается на первом экране. При открытии будут видны оценки, отзывы, количество скачиваний и размер прил
24.11.2022 Аудитория RuStore выросла в шесть раз

Месячная аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 млн человек. Данные приведены на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022

15.11.2022 VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей

VK разместила RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, в программу по поиску уязвимостей (Bug Bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Tec
31.10.2022 Поиск в RuStore стал удобнее для пользователей

В магазине RuStore обновился поиск — он стал более адаптивным, распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток. На этапе введения запроса пользователи получат выпадающие подсказки – если поиск

20.10.2022 Самые популярные российские приложения доступны в RuStore

на операционной системе Android могут продолжать пользоваться любимыми сервисами, недоступными в зарубежных сторах. Из всех отечественных магазинов приложений в полном объеме топ представлен только в RuStore. Финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни
14.10.2022 RuStore представил обновления для разработчиков

Официальный российский магазин приложений RuStore расширяет функциональность для разработчиков. Авторы приложений могут отслеживать платежи, возвращать средства, отвечать на отзывы пользователей — это позволит им контролировать доходы

13.10.2022 VK продлила программу поддержки разработчиков приложений в RuStore

VK продлила программу поддержки издателей приложений в RuStore до конца 2022 г. С ее помощью разработчики — физические и юридические лица — могут увеличить доход от рекламной монетизации своих приложений, доступных в российском сторе. Программа раб
29.09.2022 Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений

Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория составляет более 1,76 млн пользователей старше 12 лет. На втором месте расположился RuMarket – 776,
16.09.2022 RuStore открыл публикацию приложений для разработчиков-физлиц

Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore. Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию — это необходимо для безопасности пользователей. Приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную м
29.08.2022 В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений

Разработчики смогут монетизировать приложения, а пользователи покупать подписки и совершать разовые покупки в отечественном магазине RuStore. Новая функциональность реализована с помощью технологий «Сбера». Пользователям доступна оплата одним из самых популярных способов. Для совершения платежей в приложениях, размещенных в

24.08.2022 В RuStore появились отзывы и рейтинги приложений

Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы
12.08.2022 RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по регионам. Финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачивани
02.08.2022 В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям

С каждым днем все больше приложений становятся доступны для пользователей RuStore. Чтобы сделать опыт использования магазина удобнее, команда улучшает навигацию и добавляет необходимые категории. Об этом CNews сообщили представители VK. Так поиск игр в RuStore
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт

Компания Smart Engines, разработчик программного обеспечения для распознавания документов, опубликовала свое демонстрационное мобильное приложение для устройств на базе Android в магазинах RuStore и NashStore. Решения Smart Engines используют исключительно ИИ, а распознавание выполняется всегда автономно, данные пользователей не передаются в компанию Smart Engines или другие внеш
28.06.2022 VK запускает программу поддержки разработчиков приложений в RuStore

VK поддержит издателей и поможет увеличить доход от рекламной монетизации. Разработчики смогут получить до 20% больше выручки от показа рекламы в своих приложениях, размещенных в RuStore. Программа продлится до 30 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Для того чтобы присоединиться к программе, издателю необходимо зарегистрироваться или войти в кабине
07.06.2022 «МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore

ссийская компания-разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Бета-версия платформы RuSt
03.06.2022 «VK Реклама» запустила продвижение приложений из Rustore

«VK Реклама» предоставила рекламодателям возможность продвигать мобильные приложения для Android из российского магазина Rustore. Рекламодатели могут увеличить количество установок приложений благодаря интеграции стора с «VK Рекламой» и анализировать результаты без дополнительных сервисов аналитики и атрибуции. Д
27.05.2022 Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore

Мобильное приложение сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» первым среди джоб-бордов появилось в российских магазинах приложений RuStore и NashStore. Более половины россиян (56%) считают сервисы по поиску работы самыми эффективными каналами для поиска работы. В 2021 г. сервис «Работа.ру» запустил ряд технологичных функци
25.05.2022 Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

Клиенты «ВТБ мои инвестиции», пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews соощили представители ВТБ. Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов «ВТБ мои инвестиции», пользующихся устр

Публикаций - 154, упоминаний - 154

VK RuStore упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 83
Google LLC 11109 35
Apple Inc 11211 20
Huawei 3598 19
VK - Mail.ru Group 3244 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 14
Yandex - Яндекс 6139 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 11
Samsung Electronics 9874 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 277 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 8
Xiaomi 1426 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 196 6
4A Games 790 6
Telegram Group 1223 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 4
Microsoft Corporation 23868 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 4
RuMarket 9 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 181 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 264 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
Dropbox 463 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 144 3
Google Russia - Гугл Россия 54 3
Huawei Mobile Services 62 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 145 2
Ред Софт - Red Soft 467 2
123 солюшнс 641 2
Vinteo - Винтео 48 2
My.Games Venture Capital - MGVC 4 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 292 2
Cisco Systems 4914 2
Dailymotion - Видеохостинг 34 2
VMware 2216 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
1С-Битрикс - Bitrix 478 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 30
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
Альфа-Банк 1550 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 39 3
Visa International 1840 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
re:Store 157 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 2
X5 Group 789 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 93 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
БКС Мир инвестиций 22 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 51 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 4 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 1
Импроком 1 1
Asahi Glass 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
DST Global - Digital Sky Technologies 192 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 94 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 1
Этажи 0 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 19 1
НСПК - Национальная система платежных карт 327 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 78
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 114 2
Правительство Москвы 1871 2
Президент Российской Федерации 3373 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 9 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
4CIO 743 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 86
Application store - магазин приложений 554 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 26
Data monetization - Монетизация данных 19 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 16
Оповещение и уведомление - Notification 636 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 15
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 12
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 204 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 12
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 386 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1183 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
Консоль 2173 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 812 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 8
Google Android-приложения и разработчики 158 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2253 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 8
Google Android 12999 86
Google Play - Google Store - Android Market 2599 77
Apple - App Store 2703 55
Apple iOS 6908 42
Huawei AppGallery 181 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 18
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 17
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 16
Цифровые платформы АНО - NashStore 20 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 13
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live 43 12
Google YouTube - Видеохостинг 2445 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 461 10
Microsoft Windows 14705 10
VK Messenger - Мессенджер ВКонтакте 7 8
VK Реклама 29 8
Google Gmail 827 8
VK ID - Mail.ru ID 43 8
Linux OS 8523 7
Xiaomi GetApps 12 7
VK - Mail.Ru Почта 217 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 462 7
VK Клипы 24 6
VK Видео - Mail.Ru Видео 80 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 6
My.Games 57 5
VK - Яндекс.Дзен 114 5
Google AOSP - Android Open Source Project 55 5
Apple macOS 1792 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 5
Google Android Package Kit - APK 79 5
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 9 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 5
Google Cloud Services 2 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 4
Google Mobile Services - GMS 46 4
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 20 4
Apple Pay 464 4
Мыздриков Иван 27 11
Сверчков Илья 10 9
Шадаев Максут 747 5
Куртяник Надежда 126 5
Афанасьев Олег 6 4
Мишустин Михаил 548 4
Врацкий Андрей 75 3
Щеглов Петр 47 3
Лысенко Эдуард 279 2
Чернышенко Дмитрий 508 2
Тоболь Александр 39 2
Зыков Владимир 6 2
Комиссаров Дмитрий 208 2
Волков Алексей 45 2
Кириенко Владимир 137 2
Прибочий Михаил 40 2
Путин Владимир 2834 2
Сергеев Михаил 101 2
Саксон Станислав 4 2
Поддубный Алексей 6 1
Мельников Алексей 32 1
Айвазов Александр 31 1
Еременко Андрей 3 1
Пушилин Денис 5 1
Фролов Антон 11 1
Зайцев Сергей 20 1
Ежов Фёдор 9 1
Огуряев Дмитрий 79 1
Бедеров Игорь 32 1
Боциев Александр 14 1
Бабкин Александр 13 1
Ульянов Николай 58 1
Краснова Марина 41 1
Рысаева Ксения 3 1
Твердохлебов Дмитрий 4 1
Лопухина Анастасия 1 1
Абасмирзоев Заур 10 1
Свиридов Александр 1 1
Чич Шамиль 2 1
Рыков Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 7
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 4
Украина 6786 4
Европа 11993 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Казахстан - Республика 4926 4
Южная Корея - Республика 4473 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Израиль 1722 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 670 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
Россия - СФО - Омская область 594 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 2
Россия - ЦФО - Калужская область 876 2
Португалия - Португальская Республика 775 2
Индия - Bharat 4474 2
Конго - Демократическая Республика 83 1
Испания - Королевство 2868 1
Япония 10469 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 973 1
Африка - Африканский регион 3033 1
Европа Восточная 3026 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 1
Индонезия - Республика 808 1
Америка Северная 2631 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 1
Азия Южная 96 1
Азия - Азиатский регион 4269 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 120 1
Армения - Республика 1775 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 358 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 11
Модерация - Moderation - Модератор - Moderator 138 7
Импортозамещение - параллельный импорт 151 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 70 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 4
Паспорт - Паспортные данные 1812 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 121 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 214 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 61 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1065 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 12
Ведомости 666 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 2
Bloomberg 1116 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
9to5Google 37 1
Известия ИД 473 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 71 4
IDC - International Data Corporation 4775 1
Discovery Research Group 22 1
VK Skillbox - Скилбокс 71 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 44 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 41 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 32 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 2 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 8
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Единый день голосования 68 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще