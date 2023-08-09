В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса ех, кто установит приложение и будет активно с ним взаимодействовать. Нам важно, чтобы реклама была нативной и позитивно влияла на опыт пользователей, поэтому объявления аккуратно вписаны в интерфейс RuStore, а алгоритмы учитывают потребности и интересы аудитории», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. Настроить рекламу можно в несколько кликов. В кабинете «VK Рекламы

В RuStore появилась возможность загружать приложения для ТВ Официальный магазин приложений открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android. «Мы расширяем присутствие RuStore на разных платформах, чтобы пользователи могли скачивать проверенные приложения из безопасного источника на все свои устройства. Разработчики могут увеличить свою аудиторию, а также вне

RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки рь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и гео-сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. «RuStore открыт для всех разработчиков, которым интересен выход на российскую аудиторию. Сейчас стор посещают более 10 млн пользователей месяц, и это число постоянно растет. Мы планируем развива

В RuStore появилась тёмная тема Российский магазин приложений RuStore обновил дизайн. В профиле пользователя появился раздел «Темы», где пользователи могут изменить оформление: теперь им доступны тёмная и розовая темы. «Пользователи ждали тёмную тему — эт

RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет ав

Kaspersky для Android теперь доступен в RuStore Решение Kaspersky для мобильных устройств на базе Android появилось в RuStore — российском магазине приложений. Некоторые опции приложения предоставляются пользователям бесплатно, а для доступа к расширенной версии можно оформить подписку. Программа поможет защит

RuStore открыл монетизацию для физических лиц Официальный магазин приложений для Android RuStore открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут

RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype «Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, пре

RuStore анонсировал новые возможности для пользователей и разработчиков Российский магазин приложений для Android анонсировал планы по развитию платформы. В 2023 г. RuStore будет доступен и адаптирован для работы на разных устройствах — телевизорах, ТВ-приставках, а также откроет инструменты монетизации для физических лиц. В ближайшее время физические лица

В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, ск

Любимые в России Xiaomi и Realme в большой опасности. Они могут превратиться в «кирпичи» в наказание за RuStore По острию ножа Крупные китайские производители начали предустанавливать на свои смартфоны, ввозимые в Россию, магазин приложений RuStore. Как пишет «Коммерсант», это нововведение чревато для них большими проблемами – корпорация Google может ввести против них санкции, превращающие их смартфоны почти что в «кирпичи». Ответ

Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах знес против государства Российские ритейлеры и иностранные производители техники высказались решительно против инициативы Правительства по принудительной интеграции отечественного магазина приложений RuStore во все ввозимые и продаваемые в России смартфоны и планшеты под управлением Android. Как пишет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из с

RuStore и «Лаборатория Касперского» защитят гаджеты пользователей от вредоносных программ Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря интегрированным в стор технологиям «Лаборато

RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в шесть раз Официальный магазин приложений снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Для издателей, которые подключили монетизацию через RuStore или опубликовали платные приложения, будет действовать комиссия от 0,9 до 3,35% на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года. Ее размер зависит от способа оплаты

RuStore представил обновленный каталог приложений В RuStore, российском магазине мобильных приложений для операционной системы Android, появился раздел «Интересное» и обновились тематические подборки. Главной страницей магазина стал раздел «Инте

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину «Вшить» RuStore Власти хотят обязать производителей смартфонов «вшивать» российский магазин приложений RuStore глубоко в операционную систему устройства. Информация об этом содержится в проекте

Аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц По данным Mediascope в январе 2023 г. аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 10 млн человек по всей России старше 12 лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web реализуемого на Android only-подходе. Об этом CNews сообщили представители VK

RuStore завершил бета-тестирование Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков. «Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи

В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской ка

В RuStore появились платные приложения В официальном российском магазине приложений RuStore стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного теле

В RuStore приходят сервисы «Контура» ыли российскими. Например, сотрудникам со служебными смартфонами, которым запрещено скачивать приложения из Play Market. В требованиях тендера может быть условие, чтобы приложение было представлено в RuStore. Или компании хотят отработать риски, что заграничные магазины закроются, и они не смогут оперативно скачивать и получать обновления приложения. Чтобы помочь с решением этих вопросов, м

В RuStore появились рекомендации и тематические подборки В официальном магазине приложений RuStore обновились карточки приложений: вся важная для пользователя информация теперь отображается на первом экране. При открытии будут видны оценки, отзывы, количество скачиваний и размер прил

Аудитория RuStore выросла в шесть раз Месячная аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 млн человек. Данные приведены на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022

VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей VK разместила RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, в программу по поиску уязвимостей (Bug Bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Tec

Поиск в RuStore стал удобнее для пользователей В магазине RuStore обновился поиск — он стал более адаптивным, распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток. На этапе введения запроса пользователи получат выпадающие подсказки – если поиск

Самые популярные российские приложения доступны в RuStore на операционной системе Android могут продолжать пользоваться любимыми сервисами, недоступными в зарубежных сторах. Из всех отечественных магазинов приложений в полном объеме топ представлен только в RuStore. Финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни

RuStore представил обновления для разработчиков Официальный российский магазин приложений RuStore расширяет функциональность для разработчиков. Авторы приложений могут отслеживать платежи, возвращать средства, отвечать на отзывы пользователей — это позволит им контролировать доходы

VK продлила программу поддержки разработчиков приложений в RuStore VK продлила программу поддержки издателей приложений в RuStore до конца 2022 г. С ее помощью разработчики — физические и юридические лица — могут увеличить доход от рекламной монетизации своих приложений, доступных в российском сторе. Программа раб

Mediascope: RuStore стал первым по аудитории среди отечественных магазинов приложений Исследовательская компания Mediascope провела анализ месячной аудитории российских магазинов приложений. По итогам августа RuStore занял первое место в рейтинге российских магазинов приложений (сторов), его аудитория составляет более 1,76 млн пользователей старше 12 лет. На втором месте расположился RuMarket – 776,

RuStore открыл публикацию приложений для разработчиков-физлиц Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore. Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию — это необходимо для безопасности пользователей. Приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную м

В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений Разработчики смогут монетизировать приложения, а пользователи покупать подписки и совершать разовые покупки в отечественном магазине RuStore. Новая функциональность реализована с помощью технологий «Сбера». Пользователям доступна оплата одним из самых популярных способов. Для совершения платежей в приложениях, размещенных в

В RuStore появились отзывы и рейтинги приложений Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы

RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по регионам. Финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачивани

В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям С каждым днем все больше приложений становятся доступны для пользователей RuStore. Чтобы сделать опыт использования магазина удобнее, команда улучшает навигацию и добавляет необходимые категории. Об этом CNews сообщили представители VK. Так поиск игр в RuStore

В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт Компания Smart Engines, разработчик программного обеспечения для распознавания документов, опубликовала свое демонстрационное мобильное приложение для устройств на базе Android в магазинах RuStore и NashStore. Решения Smart Engines используют исключительно ИИ, а распознавание выполняется всегда автономно, данные пользователей не передаются в компанию Smart Engines или другие внеш

VK запускает программу поддержки разработчиков приложений в RuStore VK поддержит издателей и поможет увеличить доход от рекламной монетизации. Разработчики смогут получить до 20% больше выручки от показа рекламы в своих приложениях, размещенных в RuStore. Программа продлится до 30 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK. Для того чтобы присоединиться к программе, издателю необходимо зарегистрироваться или войти в кабине

«МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore ссийская компания-разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Бета-версия платформы RuSt

«VK Реклама» запустила продвижение приложений из Rustore «VK Реклама» предоставила рекламодателям возможность продвигать мобильные приложения для Android из российского магазина Rustore. Рекламодатели могут увеличить количество установок приложений благодаря интеграции стора с «VK Рекламой» и анализировать результаты без дополнительных сервисов аналитики и атрибуции. Д

Приложение «Работа.ру» доступно к скачиванию в российских сторах RuStore и NashStore Мобильное приложение сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» первым среди джоб-бордов появилось в российских магазинах приложений RuStore и NashStore. Более половины россиян (56%) считают сервисы по поиску работы самыми эффективными каналами для поиска работы. В 2021 г. сервис «Работа.ру» запустил ряд технологичных функци