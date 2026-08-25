RuStore: спрос на свадебные приложения вырос в 2,5 раза в 2026 году

По данным ювелирного бренда Sokolov и магазина приложений RuStore за первое полугодие 2026 г., россияне активнее готовятся к помолвкам и свадьбам. Растет интерес как к выбору помолвочных колец, так и к приложениям, помогающим организовать торжество. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Аналитика RuStore подтверждает высокий интерес россиян к подготовке к свадьбе и выбору украшений. За последний год пользователи стали почти в два раза чаще искать украшения, в том числе кольца.

«Еще заметнее вырос интерес к свадебной тематике. Число поисковых запросов, связанных со свадьбой, увеличилось в 2,5 раза. Наиболее востребованными оказались приложения для планирования свадьбы, создания дизайна приглашений и расчета свадебного бюджета. Например, чек-листы в BrideList или органайзер “Свадьба - без стресса!”», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.