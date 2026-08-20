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Россияне все чаще выбирают RuStore основным магазином приложений

В июле 2026 месячная аудитория RuStore составила 68,4 млн пользователей, согласно данным Mediascope. При этом эксклюзивная аудитория, то есть пользователи, выбирающие российский магазин как основной источник установки приложений, выросла на 47% год к году. Об этом CNews сообщил представитель RuStore.

Число разработчиков с опубликованными приложениями удвоилось и достигло 30 тыс. в первом полугодии. Каталог превысил 110 тыс. приложений и игр от российских и зарубежных издателей. Они используют RuStore для публикации приложений, их продвижения и монетизации.

Выручка магазина по итогам первого полугодия 2026 г. выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из факторов роста стало расширение рекламных возможностей платформы.

«RuStore становится привычным сервисом для скачивания, обновления и покупок. Российские и зарубежные разработчики активнее используют рекламные форматы и технологические сервисы платформы, что отражает рост выручки. Мы продолжим развивать эти возможности, чтобы платформа оставалась эффективным каналом развития бизнеса», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

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