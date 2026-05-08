Более 5 млн показов и издательский контракт: RuStore завершил второй этап Фабрики мобильных игр

Магазин приложений RuStore совместно с Московским кластером видеоигр и анимации (АКИ) подвели итоги второго этапа акселератора «Фабрика мобильных игр». За время программы игры участников собрали более 5 млн показов в более чем 20 тематических подборках на витрине RuStore. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Победитель акселератора — игра «Слово Пацана 2» — по выручке втрое опередила остальных участников и заключила издательский договор с экспертами акселератора Take Top Entertainment, которые помогут с дальнейшим развитием игры.

Команда «Слово Пацана 2» получила дополнительный трафик на витрине RuStore, расширенную редакционную поддержку — специальный тег и анимационное оформление карточки игры, — а также рабочее место в Московском кластере видеоигр и анимации.

«Фабрика мобильных игр» направлена на поддержку малых и средних студий в стадии развития и масштабирования своих проектов после релиза. Второй этап проекта продлился с января по конец апреля. Участники прошли практическую программу по развитию игр после выхода на рынок. В рамках акселератора были организованы экспертные сессии при поддержке индустриальных партнеров и экспертов RuStore. Особое внимание уделялось как работе с карточкой игры, так и улучшению пользовательского опыта и удержанием аудитории.

«Жанр проекта обладает высоким потенциалом на рынке. Мы видим возможности для его масштабирования за счет углубления игровых механик и расширения контентной модели. Совместная работа с командой позволит выстроить устойчивую стратегию роста и вывести продукт на новый уровень», — отметил основатель Take Top Entertainment Илья Корчагин.

