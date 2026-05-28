RuStore: россияне стали больше времени проводить в телефоне

Магазин приложений RuStore проанализировал, сколько времени россияне проводят за экраном, на что тратят время в смартфоне и как управляют установленными приложениями.

По данным исследования, у половины пользователей (52%) активное время в смартфоне обычно превышает 5 часов. Еще 33% проводят в телефоне 3-4 часа, а у 15% этот показатель составляет 1-2 часа в день. При этом 22% респондентов признались, что вовсе не отслеживают, сколько времени проводят за гаджетом. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Главными категориями, которые забирают экранное время, стали новости и медиа — их выбрали 23% участников опроса. На втором месте оказались мессенджеры (21%), на третьем — социальные сети (18%). Мобильные игры набрали 10%, видеосервисы, рабочие и образовательные — по 9%, маркетплейсы — 5%.

«Россияне придерживаются минималистичного подхода к приложениям: почти половина (49%) регулярно использует только 5-10 самых нужных, а 26% открывают не более 2-3. Лишь 6% задействуют почти все установленные приложения. Это показывает, что для аудитории важнее практическая польза сервисов, качество пользовательского опыта и удобство в ежедневном использовании», — сказала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Отдельно респонденты рассказали, есть ли на их смартфонах игры. Они установлены у 48% пользователей: у 30% — одна-днве игры, у 12% — от трех до пяти, еще по 3% держат на телефоне 6-10 и более 10 игр.

Чаще всего пользователи устанавливают приложения под конкретную задачу. В категорию сервисов «на один раз» попадают магазины, рестораны и программы лояльности — этот вариант выбрали 15% респондентов. Следом идут игры (13%) и приложения мобильных операторов (11%). При этом 39% участников опроса отметили, что обычно пользуются тем, что скачивают.

Удалять ненужные приложения россияне готовы, но делают это по-разному. Треть пользователей (33%) регулярно чистят смартфон, 18% удаляют приложения, когда заканчивается память. Еще 26% делают это редко, а 10% почти никогда не удаляют установленные сервисы.

