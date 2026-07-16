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Приложения VK доступны в RuStore

Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступны для скачивания для пользователей Android в российском магазине RuStore. Об этом CNews сообщили представители VK.

В RuStore реализованы собственные независимые решения для дистрибуции и развития мобильных приложений — от создания приложения до его монетизации, включая продвижение, работу с отзывами, сервисы для аналитики.

В каталоге магазина приложений размещено более 110 тыс. приложений и игр из 70 стран мира, а ежемесячная аудитория составляет 68 млн пользователей. RuStore уже установлен на 150 млн различных Android-устройств, от смартфонов и планшетов до электронных книг и ТВ.

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