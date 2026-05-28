Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore

«НЭК.ТЕХ» разработал мобильное приложение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нартис» (обе компании входят в промышленную группу «НЭК»). Приложение доступно для скачивания на платформе RuStore. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Мобильное приложение «Нартис Пульт» отображает все значения потребленной электрической энергии суммарно и потарифно, параметры качества энергоснабжения, показывает работоспособность прибора учета и позволяет пользователям дистанционно получать всю необходимую информацию о потребленной электроэнергии, выводя ее в удобном формате на экран смартфона или планшета. Мобильное приложение может использоваться самостоятельно или работать параллельно с Пультом «Нартис».

«Как крупнейший производитель интеллектуальных приборов учета в России, мы видим свою задачу не только в производстве современного оборудования для энергетики, но и в создании бесшовного клиентского опыта. Расширение каналов коммуникации – наш приоритет. Ранее приложение «Нартис Пульт» было доступно только на сайте завода, что создавало определенные барьеры для пользователей. Интеграция с RuStore – это логичный шаг в стратегии повышения доступности сервиса. Теперь все клиенты, у которых установлены последние модели приборов учета «Нартис», могут скачать приложение быстро и безопасно, используя проверенную российскую платформу», – сказал генеральный директор завода «Нартис» Олег Владимиров.

Мобильное приложение разработано для операционной системы Android и позволяет удаленно снимать показания электросчетчиков «Нартис-И100-SP1» и «Нартис-И300-SP31», в которых реализована возможность подключения по «Bluetooth». Также приложение имеет возможность подключаться к прибору учета с GSM (G/2 в составе обозначения прибора учета) по TCP/IP, если в прибор учета установлена СИМ-карта со статичным «белым» IP, то есть, постоянным, доступным из открытых интернет-сетей адресом.

Для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами приложения пользователю необходимо:

– Убедиться, что на установленном приборе учета присутствует характеристика «RF2400/2». Корпуса приборов учета, оснащенных Bluetooth, также маркируются значком Bluetooth или надписью BT.

– Скачать мобильное приложение «Нартис Пульт» на мобильное устройство.

– После установки приложения убедиться, что интерфейс Bluetooth на смартфоне активен, и запустить приложение.

– Выбрать интерфейс подключения «BLE».

– Выбрать свой прибор учета из списка доступных устройств и ввести ПИН-код (код сопряжения).

ПИН-код присваивается при производстве прибора учета по требованию заказчика. Мобильное приложение при подключении перебирает стандартные варианты ПИН-кодов и, если они не подходят, запрашивает ввод у пользователя. ПИН-код можно получить у сбытовой или электросетевой компании, которая устанавливала счетчик. После успешного подключения данные из прибора учета автоматически считаются и отобразятся на экране смартфона или планшета.