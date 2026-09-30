Новый хозяин суверенного магазина приложений RuStore зарегистрировал новое АО и может раздать до миллиона акций

Покупатель главного российского «убийцы» Google Play – магазина приложений RuStore – создал структуру, которая может быть использована для масштабирования проекта и получения новых порций инвестиций. Дмитрий Панкрушев зарегистрировал компанию — АО «Рустор» и внес в устав пункт о возможном увеличении числа акций компании в 100 раз, с 10 тыс. до 1 млн. Но информация о новых инвесторах будет закрыта.

Рождение АО

Как выяснил CNews, единственный владелец ООО «Много приложений», которое развивает главный российский магазин приложений RuStore, Дмитрий Панкрушев основал новую компанию — АО «Рустор». Основной вид деятельности — разработка программного обеспечения.

Запись в ЕГРЮЛ была сделана в конце июля 2026 г. На момент регистрации у компании был один владелец — Дмитрий Панкрушев. Судя по информации из ЕГРЮЛ, число совладельцев выросло, так как сведения об их количестве и составе пропали из публичного поля в соответствии с российским законом об АО, предписывающем раскрывать данные только об основателе, но закрывать после появления новых собственников. Реестр ведет «Независимый регистратор Р.О.С.Т».

Дмитрий Панкрушев — бессменный гендиректор «Много приложений», который в июле 2026 г. получил 100% в этой компании от холдинга VK на фоне введения санкций со стороны ЕС. Детали сделки были строго засекречены, писал CNews.

VK развивало на базе «Много приложений» свой аналог Google Play — RuStore. В крупнейшем российском интернет-магазине аккумулируются программы для Android, HarmonyOS и «Авроры».

Власти Евросоюза в июле 2026 г. наложили на весь холдинг VK санкции из-за мессенджера «Макс», который считают шпионским ПО. Ранее сервисы VK и приложение мессенджера Max уже были удалены из App Store, а 16 июля 2026 г. они пропали и из магазина Google Play. В частности, из Google Play пропали приложения VK (MOEX: VKCO), мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен». Как сообщал CNews сооснователь аналитической компании Dsight Арсений Даббах, продажа RuStore в пользу гендиректора компании-разработчика может являться попыткой вывести этот магазин из-под западных санкций. В VK эти предположения не комментировали.

Зачем теперь создали АО «Рустор»

В «Много приложений» не ответили на запрос CNews о целях создания нового АО «Рустор», в VK уточнили, что никакого отношения к проданному активу не имеют, а значит, не могут ничего знать и о создании новой компании.

В уставе АО «Рустор» указано, что компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. может разместить акции дополнительно. Количество объявленных акций компании составляет 1 млн штук номиналом в 1 руб. Они могут быть размещены в пользу инвесторов, которые в итоге получат доли и права, как и владельцы обыкновенных акций. 1 руб. — это только номинал, разместить акции можно будет по рыночной стоимости.

Управляющий партнер Инвестиционного фонда brainbox_I Сергей Егоров пояснил CNews, что теперь АО «Рустор» вполне может с помощью механизма выпуска дополнительной эмиссии акций и размещения через рынок ОТС «СПБ Биржи» или MOEX Start. По его оценкам, средства компании могут понадобиться, чтобы «осуществить привлечение раунда инвестиций для масштабирования».

Егоров указал, что, например, АО «Цифровые Привычки» уже разместилось и привлекло 900 млн руб. При этом ООО не позволяет собирать средства таким образом, согласно российским законам.

Как считает Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro, акции могут использоваться для привлечения инвестора, передачи пакета стратегическому партнёру или мотивации команды. Но такая запись не доказывает, что все акции уже размещены или что в составе владельцев уже появились новые участники, считает эксперт.

С точки зрения масштабирования АО стандартная форма привлечения венчурных или стратегических инвесторов, опционных программ для менеджмента (удобнее, чем через доли) и потенциальным будущим выходом на IPO, считает Динара Янбаева, юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ.

«Учитывая, что VK ранее была структурой с публичной отчетностью, а сейчас актив уходит физическому лицу без раскрытия дальнейшей структуры, создание АО выглядит как подготовка площадки для последующего привлечения соинвесторов», — говорит эксперт.

Деньги на развитие

Руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева добавила, что регистрация АО может быть связана с планами по дальнейшему масштабированию RuStore и привлечению внешнего капитала. «Такая форма удобнее для появления новых совладельцев и перераспределения долей через выпуск акций», — считает эксперт.

Деньги компании могут понадобиться для развития, подобный бизнес нуждается во вливаниях. По мнению Анны Васильевой из Strategy Partners, оценить потребность RuStore в инвестициях без финансовой модели фактически невозможно, но основные расходы, скорее всего, будут связаны с инфраструктурой, разработкой, продвижением платформы, привлечением разработчиков и развитием сервисов. «Для бизнеса такого масштаба речь может идти о значительных вложениях на горизонте нескольких лет, поэтому быстрая окупаемость здесь не обязательно является основной целью. Вероятно, более важный фактор заключается в дальнейшем росте аудитории и монетизации», — заключила эксперт. Официально инвестиции в RuStore никогда не раскрывались.

При этом возможность размещения 1 млн акций имеет практический смысл, добавляет Динара Янбаева из РГСУ. Он заключается в том, что компания заранее закладывает возможность одной или нескольких последующих эмиссий, то есть привлечения новых акционеров или довнесения капитала без публичной процедуры перерегистрации устава, добавила эксперт.

«Учитывая, что RuStore имеет статус магазина приложений, обязательного к предустановке на устройства в России, вопрос о том, кто реально стоит за капиталом компании это не только вопрос корпоративного права, но и вопрос с оттенком публичного интереса, поскольку затрагивает объект, фактически встроенный в цифровую инфраструктуру страны», — заключила эксперт.

Спасение от санкций

Эксперты предположили, что регистрация АО может быть попыткой дальнейшего ухода от санкций. Финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский указывает, что информация о новых инвесторах АО может остаться тайной. В открытом доступе список акционеров не публикуют, а компании тоже могут дополнительно не раскрывать часть информации, чтобы снизить санкционные риски. Тем не менее полностью от санкций это всё равно не защитит, как, собственно, не защитит и форма АО сама по себе.

«Американские и европейские регуляторы смотрят на конечных владельцев и получателей выгоды по множеству признаков, а не только по организационно-правовой форме», — говорит эксперт.

При этом сама по себе смена юридической формы не дает автоматической защиты от санкций: здесь гораздо важнее конечная структура владения и связи компании с прежним собственником, добавляет Анна Васильева.

Перерегистрация ПО

После формального выхода из проекта VK «Много приложений» продолжает реализовывать юридические формальности. В сентябре 2026 г. компания инициировало регистрацию в качестве российского ПО приложения «RuStore 2026». В настоящее время доступ к заявка ограничен до внесения изменений со стороны правообладателя. В реестр пока внесён магазин RuStore, но доступ к этой реестровой записи также стал ограничен.

В материалах на сайте RuStore указано, что работа магазина регулируется Минцифры России. VK также продолжает сотрудничество. В положении о конфиденциальности от 3 августа 2026 г. добавлено, что пользователи заключают соглашение с «Много приложений», но регистрация и/или авторизация в сервисе осуществляется с использованием VK ID, который является инструментом «Экосистемы VK».

Проект активно развивается. В июле 2026 г. месячная аудитория RuStore составила 68,4 млн пользователей, согласно данным Mediascope. При этом эксклюзивная аудитория, то есть пользователи, выбирающие российский магазин как основной источник установки приложений, выросла на 47% год к году, сообщал CNews со ссылкой на представителя RuStore.

В 2025 г. выручка «Много приложений» составила 1,4 млрд руб., увеличившись на 12%, компания вышла из убытка, заработав 48 млн руб. за год.