Бизнес стал чаще продвигаться через RuStore: число рекламодателей выросло на 65%

Запуск рекламы увеличивает количество установок приложений в среднем в три раза

По данным магазина приложений RuStore, за последние два года объем рекламных инвестиций вырос в 2,3 раза, а число рекламодателей из России и других стран в 2025 г. превысило показатель 2024 г. на 65%. Рост обусловлен активным развитием экосистемы платформы и расширением инструментов продвижения. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Аналитика приведена с момента запуска рекламы в магазине приложений – начало 2024 г.

В категории полезные инструменты число рекламодателей выросло почти вдвое — этот сегмент стал одним из самых популярных для рекламы. Значительный рост показали финансовые сервисы — на 70%, а также приложения категории «развлечения», где показатель увеличился на 54%.

В игровом сегменте число рекламодателей выросло на 46%. Среди категорий они в два раза чаще выбирали казуальные жанры. Кроме того, на 55% вырос интерес к RPG (ролевым) играм и на 51% — к головоломкам.

Рост рекламной активности сопровождается изменениями в пользовательском спросе внутри платформы. В 2026 г. интерес к категории «Полезные инструменты» продолжает расти — их доля достигла 25% всех установок. В число лидеров вошли социальные сервисы — 12%. В игровом сегменте произошла смена лидера: на первое место вышли головоломки с долей 18%, далее следуют симуляторы (14%) и экшен-игры (10%).

«Рост рекламной активности внутри RuStore идет вместе с развитием форматов продвижения на платформе. Сегодня паблишерам доступны рекламные инструменты и разные форматы фичеринга, которые помогают привлекать аудиторию и повышать заметность приложений внутри магазина. Мы видим, что по мере роста интереса к таким возможностям увеличиваются и доходы разработчиков: в 2025 г. их выручка в RuStore выросла в четыре раза», — отметил директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов.

