Иностранные разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в пять раз

Объем рекламных инвестиций зарубежных разработчиков в российском магазине приложений RuStore вырос почти в пять раз за 2025 г. Общая сумма затрат на рекламу и специальные проекты за год превысила 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Китай — лидер по рекламным инвестициям

Китайские компании остаются крупнейшими рекламодателями площадки, на их долю приходится 70% всех иностранных инвестиций в продвижение за последние два года. Среди игрового направления в 2025 лидером по рекламным затратам стал жанр RPG, за ним следуют стратегии и приключения. Сильнее всего вырос интерес к головоломкам — затраты на этот жанр выросли на 25% по сравнению с 2024 г. Заметный рост также показали аркады (+16%) и экшен-игры (+8%).

Успех рекламных кампаний отразился и на финансовых показателях разработчиков: выручка китайских компаний в RuStore увеличилась в 18 раз по сравнению с 2024 г. Средний чек покупки в китайских играх составил 600 руб. Самыми популярными жанрами по покупкам стали симуляторы и экшен-игры, а самой оплачиваемой иностранной игрой — ATHENA:Blood Twins от китайских разработчиков.

«RuStore обеспечивает больше половины установок Android-приложений в России при высоком качестве пользовательской базы. Стабильные показатели стоимости привлечения и монетизации делают российский рынок привлекательным для разработчиков. После интеграции с RuStore наша выручка выросла более чем на 25%», — отметил представитель Efun, разработчик игры Athena.

Новые игроки на рынке

Активность проявили и другие регионы. В 2025 г. рекламодатели из стран СНГ увеличили инвестиции почти вдвое, из Гонконга — в пять раз. Впервые в топ-5 по объему затрат вошел Сингапур.

«В 2025 г. география иностранных партнеров значительно расширилась. К RuStore присоединились новые рекламодатели из Сингапура, Южной Кореи и Вьетнама и других стран. Мы видим устойчивый тренд на рост рекламных бюджетов иностранных паблишеров — уже в январе 2026 г. инвестиции в продвижение значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов.

Российские разработчики также наращивают инвестиции в продвижение. В 2025 г. они потратили на рекламу почти в два раза больше, чем годом ранее.

