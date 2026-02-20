Разделы

Разработка ученых ВШЭ для быстрой диагностики афазии опубликована в RuStore

Нейролингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали приложение для быстрой диагностики афазии — нарушений речи, возникающих в результате травм головы, инсультов или других неврологических заболеваний. Этот инструмент за 10 минут позволяет оценить наличие и степень выраженности речевых нарушений и оперативно принять решение о направлении к логопеду и разработать план реабилитации. Быстрый тест на афазию доступен для скачивания в RuStore.

Ежегодно в России фиксируется около 450 тыс. случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Афазия — это приобретенное расстройство речи, при котором человек теряет способность понимать речь, говорить, читать, писать. Она может возникнуть из-за поражения головного мозга, в том числе в результате инсульта, травмы головы, удаления опухоли. Диагноз устанавливают врачи на основании клинических симптомов и данных нейропсихологического обследования. Важно вовремя диагностировать афазию, поскольку работа с логопедом и нейропсихологом позволит быстрее восстановить речь и вернуть утраченное качество жизни.

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ адаптировали «Быстрый тест на афазию» (изначально разработанный для французского, английского и других языков) на русский язык. При создании материалов для теста учитывались не только лингвистические характеристики стимулов, но и психолингвистические факторы. Например, принимались во внимание возраст усвоения слов, частота их употребления, то, насколько человеку легко представить образ предмета, связанного с этим словом, а также сложность изображений конкретных объектов. С помощью теста скрининг можно провести всего за 10 минут и получить данные для дальнейшей, более точной диагностики.

Русскоязычную версия теста полностью стандартизирована и апробирована на больших группах людей с нарушениями речи и без них. Нейролингвисты ВШЭ впервые автоматизировали процедуру тестирования, разработав мобильное приложение. Оно включает шесть заданий на выполнение простых и сложных инструкций, повторение слов и предложений, называние объектов, оценку артикуляционных нарушений и вербальной беглости. Баллы (от 0 до 26) указывают на наличие и степень речевых нарушений: чем больше баллов, тем тяжелее нарушение.

Приложение сохраняет данные для мониторинга динамики восстановления, что важно для оценки эффективности лечения. Результаты выгружаются в удобном для анализа формате. Автоматическая обработка в цифровой версии обеспечит получение мгновенных результатов, а бумажный формат подойдет для полевых условий.

Быстрый тест на афазию пригодится неврологам при работе с пациентами сразу после инсульта. Он упростит задачу логопедам и нейропсихологам, будет полезен для клиник, разработчиков реабилитационных программ, а также научных центров, изучающих мышление и язык.

