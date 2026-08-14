«Литрес» и RuStore: интерес к книгам по Таро и астрологии снижается, а популярность ИИ-приложений растет

Книжный сервис «Литрес» проанализировал продажи книг по астрологии и Таро в январе–июле 2026 г. и сравнил с аналогичными периодами в 2023, 2024 и 2025 гг. Интерес россиян к таким книгам снижается третий год подряд. При этом в 2026 г. темпы падения заметно ускорились: спрос на книги по Таро сократился на 30% (по выручке во всех моделях монетизации) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а по астрологии – на 12%. За три года выручка от книг по астрологии снизилась на 20%, по Таро – на 42%. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Меняются и топы продаж. В 2026 г. лидер предыдущих лет «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике» Нины Фроловой и Константина Лаво выбыл из топ-10, уступив первое место книге «Оракул “Затмение”. С нуля до профи» Аллы Nera. На втором месте – «Таро. Практики прогнозирования» Анжелы Перл, которая с пятого места поднялась на второе. На третьей строчке – «Таро Уэйта. Глубинная символика карт. Самое подробное описание» Мартина Вэлса, которая уверенно держится в топ-3 несколько лет.

На фоне снижения интереса к книгам по Таро и астрологии растет популярность приложений эзотерической тематики. Одной из возможных причин такой динамики может быть развитие ИИ-сервисов, позволяющих получать персонализированные ответы и интерпретации без обращения к книгам. По данным RuStore, количество установок приложений по астрологии, гаданиям и Таро в январе–июле 2026 г. почти удвоилось (рост – 96% год к году).

В лидерах по установкам RuStore – «Гороскопы» от VK, «Мой Гороскоп», «AxioNika: ИИ Гороскоп, Нумерология», «Матрица судьбы: Астрология» и «Гороскоп на каждый день: Астрология & Гороскопы».

Методология исследования: в основу лег анализ данных «Литрес» и RuStore. Рейтинг книг составлен по совокупной выручке во всех моделях монетизации (поштучная покупка, Абонемент, Подписка). Данные RuStore – по количеству установок приложений по астрологии, гаданиям, Таро.



