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RuStore расширил географию публикации приложений на весь мир

Магазин приложений RuStore расширил возможности консоли для разработчиков. Теперь при публикации можно выбирать страны и регионы, в которых приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в разделе «Страны и регионы». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«С такой функцией разработчики могут более точно определять географию распространения приложения в зависимости от целевой аудитории и планов по развитию продукта. Например, открыть доступ сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки, на которых приложение будет наиболее востребовано», — сказал директор по продукту Олег Афанасьев.

Помимо России и СНГ, в перечень вошли страны Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Океании. Новая возможность упростит выход приложений на зарубежные рынки и позволит разработчикам гибко управлять их доступностью для пользователей в разных странах через «RuStore Консоль».

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