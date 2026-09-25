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Исследование «Литрес» и RuStore: интерес россиян к изучению арабского языка растет

Книжный сервис «Литрес» и магазин приложений RuStore зафиксировали рост интереса россиян к изучению арабского языка. C 1 января по 22 сентября 2026 г. выручка «Литрес» (по всем моделям монетизации) от продажи произведений в категории «Арабский язык» выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а скачивания приложений для изучения арабского в RuStore — в 2,5 раза. Пик интереса к этой литературе пришелся на январь и июль, а к приложениям — на февраль и август. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Интерес к арабскому языку, вероятнее всего, растет на фоне расширения деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также из-за общего тренда на изучение редких и востребованных языков.

В топ‑3 книг по изучению арабского языка (по совокупной выручке во всех форматах — аудио и текст) вошли: «Арабский язык! Большой понятный самоучитель. Всё подробно и "по полочкам"», Махмуд Азар; «Арабский язык. 150 диалогов», И. Д. Ибрагимов; «Учебник арабского языка. Часть 1. Арабская письменность, понятная каждому», Елена Клевцова.

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Среди приложений для изучения арабского языка в RuStore самыми популярными стали словари, тренажеры по грамматике и русско-арабские переводчики. Среди наиболее востребованных — приложение для изучения арабского алфавита «АлифБа», тренажер «Арабский язык с нуля» и самоучитель арабского Linguabox.

Методология: данные «Литрес» приведены за период с 1 января по 22 сентября 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Рейтинг книг составлен по совокупной выручке во всех моделях монетизации (поштучная покупка, абонемент, подписка) в форматах аудио и текста. Данные RuStore — по количеству скачиваний приложений для изучения арабского языка.

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