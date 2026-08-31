RuStore и F6 назвали самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября

Магазин приложений RuStore и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, в преддверии Дня знаний предупредили пользователей о самых популярных мошеннических схемах, связанных с началом учебного года. Эксперты выделили три группы риска: у родителей школьников киберпреступники стремятся похитить деньги при покупке школьной формы, букетов или техники, у школьников и студентов — угнать учетные записи госсервисов, а у преподавателей и репетиторов — аккаунты Google. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Ваш заказ принят»

По данным Минпросвещения России, в 2026 г. в школах по всей стране будут учиться более 17 млн школьников. Каждому из них к началу обучения нужна одежда, обувь, учебные тетради и канцтовары — родители часто откладывают эти покупки на последнюю неделю августа.

На фоне повышенного спроса мошенники создают фальшивые сайты интернет-магазинов со школьными принадлежностями, формой и учебными пособиями, а для продвижения своих «торговых» площадок могут использовать поддельные каналы и аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, как делают в других схемах. Через ссылки на этих ресурсах мошенники уводят на фишинговую форму, где просят ввести данные банковской карты, или просят перевести предоплату. Аналогичные сценарии злоумышленники могут использовать, предлагая приобрести цветы для учителей перед 1 сентября. Для привлечения внимания к сайтам-приманкам мошенники обычно указывают цены на товары ниже средней по рынку. После получения денег скамеры перестают выходить на связь.

Похожим образом злоумышленники могут действовать от имени репетиторов: через популярные платформы бесплатных объявлений и поиска специалистов предлагать свои услуги, под различными предлогами переводить общение в мессенджеры, а затем просить предоплату за свои услуги.

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Для обмана родителей киберпреступники используют и другие ловушки. Среди них — ложные объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми, для «получения» которых требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные Telegram-каналы и боты. Также мошенники под видом продавцов на популярных платформах бесплатных объявлений предлагают выгодно приобрести товары для детей, технику и другие необходимые для школьников вещи, а оплатить товар предлагают по фишинговой ссылке.

Встречаются и поддельные сайты с опросами от имени популярных магазинов и маркетплейсов с розыгрышем денежных и подарочных призов. Компрометация данных банковской карты на таких сайтах может привести к хищению денег с банковского счета, а подписка на сомнительные Telegram-каналы и боты — к дальнейшим мошенническим атакам.

Эксперты RuStore выделяют отдельное направление мошенничества, связанное с мобильными приложениями, которые маскируются под сервисы для школьников и родителей. Злоумышленники создают поддельные версии электронных дневников, приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные — логин и пароль.

Мошенники также могут распространять копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом «оплатить кружок», «внести взнос за школу», «получить скидку на товары к 1 сентября». После ввода данных пользователь рискует передать доступ к счету.

Аналитики F6 Digital Risk Protection отмечают, что в некоторых случаях злоумышленники могут применять более изощренный вариант атаки — предложение скачать Android-приложение, например, для отслеживания заказа. На самом деле под видом полезного приложения пользователя пытаются убедить установить вредоносное ПО — чаще всего это трояны, которые способны перехватывать коды СМС, данные банковских карт и доступ к личным аккаунтам, а порой и удаленно управлять устройством.

«Мы видим, что мошенники все активнее маскируют вредоносные ПО под сервисы доставки, электронные дневники и помощь с домашними заданиями, рассчитывая на сезонный спрос перед 1 сентября. Благодаря двойной проверке — автоматическому сканированию и ручной модерации — команда RuStore ежедневно выявляет и блокирует сотни подобных публикаций еще до того, как они попадут к пользователям, а доля заявок с вредоносным содержимым в общем потоке публикаций держится на уровне менее 0,1%», — сказал Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

«Пришлю ссылку на Zoom»

Школьников и студентов атакуют иначе — как правило, от имени учебных заведений или вышестоящих инстанций, включая федеральные министерства. Например, мошенники маскируют фишинговые сайты под сервис школьных электронных дневников и официальные ресурсы для студентов вузов. Как правило, такие фишинговые сайты копируют дизайн госсервиса, а для входа в электронный дневник требуют указать логин, пароль и шестизначный код подтверждения для входа в личный кабинет госсервиса. Если указать эти данные на фишинговой странице, мошенники сразу же получат доступ к учетной записи.

По данным экспертов RuStore, все чаще мошенники обращаются напрямую к детям, минуя родителей. Школьникам рассылают сообщения с «организационными» поводами — например, про подготовку к торжественной линейке — и просят открыть файл со «списком класса» или перейти по ссылке: вместо документа жертва попадает на фишинговую страницу. Другой канал — игровые чаты, где ребенку обещают редкие предметы или игровую валюту, а затем просят продиктовать код из СМС или сфотографировать экран родительского телефона.

Под угрозой атак мошенников находятся и педагоги, которые предлагают услуги репетиторов. В 2025 г. специалисты F6 зафиксировали новый сценарий компрометации Google-аккаунтов и угона учетных записей в Telegram. Злоумышленники под видом клиента просят о консультации и предлагает сделать это в Zoom — якобы в бизнес-версии удобнее общаться. После согласия пользователя мошенник направляет ссылку на фишинговую страницу, внешне похожую видеоконференцию в Zoom, которая предлагает пройти несколько проверок и в конце ввести данные для входа в Google-аккаунт. Уже после ввода данных учетной записи Google фишинговая страница запрашивает код подтверждения, который приходит в Telegram и нужен злоумышленникам для угона аккаунта в мессенджере.

«Каждый год мошенники совершенствуют схемы обмана и придумывают новые уловки. Запомнить их все невозможно, но базовые правила цифровой гигиены помогут от них защититься. Например, не переводить деньги незнакомцам, не переходить по ссылкам от них и совершать покупки через доверенные приложения, установленные из официальных магазинов», — сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Рекомендации от RuStore и F6, как избежать мошенничества

Не заказывайте товар по предоплате в непроверенных магазинах. Оплачивайте товар только после получения, если он совпадает с заказом, исправен и не испорчен.

Скептически относитесь к рекламе в интернете. Даже на легитимных сайтах может быть размещена реклама со ссылкой на мошеннические ресурсы.

Не переходите на сайты, которыми ранее не пользовались, по рекомендации или по требованию незнакомцев.

Перед переходом на незнакомые сайты проверьте дату регистрации домена через whois-сервис. Если домен зарегистрирован менее года назад, высока вероятность, что его используют мошенники.

Не переводите деньги незнакомцам.

На сайтах бесплатных объявлений и поиска специалистов ведите переписку только на самой платформе. Если вам предлагают перевести общение в сторонний мессенджер, это признак возможного мошенничества.

Храните свою финансовую тайну: не вводите данные банковской карты, логины, пароли и коды подтверждения на сомнительных ресурсах или сайтах, которыми пользуетесь впервые.

Устанавливайте мобильные приложения только из официальных магазинов (обязательно проверяя правильность их доменных имен), от проверенных разработчиков и только в том случае, если точно знаете, для чего эти приложения вам нужны.