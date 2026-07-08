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RuStore установили на телевизоры более 3 млн пользователей

К концу первого полугодия 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на телевизорах более чем у 3 млн пользователей в России. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Среди марок телевизоров, на которые в 2026 г. чаще всего устанавливали магазин приложений, лидирует Xiaomi — на нее приходится 20% установок. Также в топ вошли TCL с долей 18% и Haier — 12%.

Владельцы смарт-телевизоров чаще всего используют RuStore для установки видеосервисов и браузеров. В числе самых популярных приложений на ТВ — «VK Видео», Rutube, «Кинопоиск», Okko и «Яндекс Браузер для ТВ».

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Также пользователи активно скачивали разнообразные утилиты, такие как виртуальные камины в приложении Fireplace Relax 2, фитнес-приложения, например, FitStars TV, а также игры: квизы PARTYstation, Bubble Shooter Pop! и Mahjong Solitaire.

«Сегодня RuStore можно установить практически на любое Android-устройство: помимо смартфонов, планшетов и телевизоров, платформа уже доступна на автомобильных мультимедиа, проекторах, электронных кассах, смарт-часах, электронных книгах и других гаджетах», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

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