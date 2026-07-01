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RuStore даст доступ к российским сервисам за рубежом

RuStore запускает функцию «Коннект» для бесплатного доступа к привычным российским сервисам из-за границы. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Пользователи за рубежом смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами. Функция реализована на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без скачивания сторонних программ.

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«Для нас добавление функции “Коннект” это шаг в развитии инструментов внутри экосистемы RuStore как единого повсеместного доступа к российским цифровым сервисам. Пользователи получат защищенное соединение без дополнительных настроек в привычном интерфейсе магазина», — сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Для подключения достаточно обновить RuStore до актуальной версии и перейти в раздел «Мое». Воспользоваться «Коннект» можно во время поездок за границу — внутри России функция недоступна.

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