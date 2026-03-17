Разделы

ПО Веб-сервисы
|

RuStore установлен на 600 тысяч автомобилей в России

В 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на 600 тыс. мультимедийных систем автомобилей, продаваемых в России. За последние шесть месяцев количество машин с установленной платформой выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Пользователи активно устанавливают лидирующий по российской аудитории магазин приложений в автомобильные мультимедиа. Каталог RuStore предлагает более 100 тыс. приложений и игр: от навигации и мультимедиа до полезных инструментов для использования в дороге. Владельцы могут безопасно устанавливать и обновлять приложения прямо в машине, используя интерфейс, привычный для планшетов.

«Сегодня RuStore установлен примерно в каждом пятом автомобиле с мультимедиа на Android (AOSP или Android OC). Причем устанавливают на новые машины и на уже проданные. Это пример того, как автовладельцы сами выбирают удобные решения или ожидают, что российский магазин будет уже предустановлен сразу после покупки. Интерфейс магазина приложений специально адаптирован для комфортной работы водителя и пассажиров», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Общее число установок RuStore превысило 150 млн – это смартфоны и планшеты, а также проекторы, электронные книги и специализированные гаджеты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/