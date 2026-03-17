RuStore установлен на 600 тысяч автомобилей в России

В 2026 г. магазин приложений RuStore уже работает на 600 тыс. мультимедийных систем автомобилей, продаваемых в России. За последние шесть месяцев количество машин с установленной платформой выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Пользователи активно устанавливают лидирующий по российской аудитории магазин приложений в автомобильные мультимедиа. Каталог RuStore предлагает более 100 тыс. приложений и игр: от навигации и мультимедиа до полезных инструментов для использования в дороге. Владельцы могут безопасно устанавливать и обновлять приложения прямо в машине, используя интерфейс, привычный для планшетов.

«Сегодня RuStore установлен примерно в каждом пятом автомобиле с мультимедиа на Android (AOSP или Android OC). Причем устанавливают на новые машины и на уже проданные. Это пример того, как автовладельцы сами выбирают удобные решения или ожидают, что российский магазин будет уже предустановлен сразу после покупки. Интерфейс магазина приложений специально адаптирован для комфортной работы водителя и пассажиров», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Общее число установок RuStore превысило 150 млн – это смартфоны и планшеты, а также проекторы, электронные книги и специализированные гаджеты.