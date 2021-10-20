На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 1

SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ 2

SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных 2

Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 1

Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений 1

Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1

Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 2

SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI 1