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SberCloud
СберКлауд Облачные технологии


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 2
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 4
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 1
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту 1
23.06.2021 Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам 1
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 5
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России 2
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
29.04.2021 Летний сезон хакатонов открыт: начался прием заявок на Moscow City Hack 1
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 2
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1

Публикаций - 178, упоминаний - 299

SberCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 30
Центр2М - Center2М 47 21
Schneider Electric Secure Power 44 20
Rimini Street 38 20
VK - Mail.ru Group 2483 19
Veeam Software 250 17
Cinimex - Синимекс 160 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 16
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 15
Schneider Electric 408 15
Ситилабс 25 15
Такском - Taxcom 119 15
Naumen - Наумен 341 15
Dynatrace 46 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Nvidia Corp 2019 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Huawei 2730 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 12
Yandex - Яндекс 4101 12
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 12
NtechLab - НтехЛаб 78 12
3738 11
Intel Corporation 4175 11
Крок 1219 11
Google LLC 7148 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Microsoft Corporation 11077 10
Selectel - Селектел 137 9
Amazon Inc - Amazon.com 1471 9
Softline - Софтлайн 1474 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 7
Инфосистемы Джет 675 7
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 6
КНС Групп - Yadro 124 6
VMware 1829 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 85
РЖД - Российские железные дороги 1081 39
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 31
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 27
Газпромбанк - ГПБ 692 27
X5 Group 599 26
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 25
X5 Group - Пятерочка 559 25
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 21
ПГК - Первая грузовая компания 98 21
Уралсиб Банк 389 21
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 19
Ингосстрах СПАО 210 19
PepsiCo - Пепсико 95 18
Альфа-Банк 1123 18
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 16
Аэрофлот 493 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Интер РАО ПАО 158 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
OKS Group 31 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 15
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Газпром нефть 382 14
Траско - Trasko 27 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
МТС банк 254 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 8
Posti Group Corporation - Itella 21 6
Почта России ПАО 1572 6
СберЛогистика 42 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
Правительство Москвы 653 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство РФ 2203 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 4
Федеральное казначейство России 766 4
Счётная палата РФ 460 4
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 81
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 33
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 32
Big Data - Большие данные 1136 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 19
e-Commerce - Электронная коммерция 299 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 10
Kubernetes 307 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
DevOps - Development и Operations 297 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
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SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 42
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 28
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 16
1С:ERP Управление предприятием 203 15
Nvidia GeForce GTX 2062 14
SberCloud AI Cloud 17 13
Nvidia Tesla GPU 117 12
SberCloud ML Space 13 11
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 11
Microsoft Azure 1171 9
AWS - Amazon Web Services 568 7
МТС Cloud - CloudMTS 125 6
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 6
Docker - Платформа распределённых приложений 146 6
Google Android 10751 5
Google Cloud Platform - GCP 194 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 5
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 5
Сбербанк - Экосистема SberX 15 4
Сбербанк - SmartMarket 16 4
Huawei Cloud 26 4
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 4
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4257 4
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Windows 10 6635 3
IBM Power9 21 3
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
SQL - Язык программирования 433 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
Чаркин Евгений 182 34
Абакумов Евгений 103 32
Колбин Евгений 43 26
Каюмов Шамиль 34 26
Валчев Стоян 44 25
Путятинский Сергей 53 25
Савцов Игорь 27 25
Антонов Александр 73 25
Слышкин Василий 54 24
Сотин Денис 102 21
Трофимова Людмила 31 21
Мискевич Евгений 29 21
Урьяс Вадим 76 21
Егоров Владимир 52 21
Прохорова Алла 45 21
Дьяченко Валерий 66 21
Нестеров Алексей 79 20
Соловьев Алексей 60 20
Рубин Адар 28 20
Клепиков Алексей 77 19
Сорокоумов Александр 19 19
Поляков Сергей 60 18
Прохоров Фёдор 78 17
Сирота Юрий 38 17
Гаранин Евгений 22 16
Степченков Максим 36 16
Платонов Михаил 38 16
Смык Виталий 27 16
Гордиенко Ростислав 17 16
Сыкулев Андрей 57 16
Халматов Максим 45 15
Портной Михаил 23 15
Сороченков Алексей 23 15
Генкина Екатерина 24 15
Васильев Владислав 39 15
Емелин Александр 25 15
Семенихин Игорь 37 15
Ямщиков Владимир 32 15
Горчаков Денис 26 15
Кириченко Игорь 41 15
Россия - Российская федерация - РФ 57350 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 31
Восточная Европа 1678 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 29
Казахстан - Республика 2629 19
Украина 3365 16
Грузия 691 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 15
Беларусь - Белоруссия 2088 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 5
Россия - Новосибирская область 815 5
Европа 3752 5
Франция - Французская Республика 2122 4
Ближний Восток 1473 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Африка 1489 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Россия - Республика Калмыкия 179 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Нидерланды 973 2
Евразия 160 2
Латинская Америка 723 2
Россия - Калужская область 571 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Севастополь 420 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 25
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 18
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
Торговля розничная 77 3
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
Русский язык 982 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
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ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
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Пиратство - Авторское право 206 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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