Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SberCloud
СберКлауд Облачные технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 299
SberCloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 34
|Абакумов Евгений 103 32
|Колбин Евгений 43 26
|Каюмов Шамиль 34 26
|Валчев Стоян 44 25
|Путятинский Сергей 53 25
|Савцов Игорь 27 25
|Антонов Александр 73 25
|Слышкин Василий 54 24
|Сотин Денис 102 21
|Трофимова Людмила 31 21
|Мискевич Евгений 29 21
|Урьяс Вадим 76 21
|Егоров Владимир 52 21
|Прохорова Алла 45 21
|Дьяченко Валерий 66 21
|Нестеров Алексей 79 20
|Соловьев Алексей 60 20
|Рубин Адар 28 20
|Клепиков Алексей 77 19
|Сорокоумов Александр 19 19
|Поляков Сергей 60 18
|Прохоров Фёдор 78 17
|Сирота Юрий 38 17
|Гаранин Евгений 22 16
|Степченков Максим 36 16
|Платонов Михаил 38 16
|Смык Виталий 27 16
|Гордиенко Ростислав 17 16
|Сыкулев Андрей 57 16
|Халматов Максим 45 15
|Портной Михаил 23 15
|Сороченков Алексей 23 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Васильев Владислав 39 15
|Емелин Александр 25 15
|Семенихин Игорь 37 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Горчаков Денис 26 15
|Кириченко Игорь 41 15
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|ZDnet 381 1
|The Bell - Издание 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760666, в очереди разбора - 664356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760666, в очереди разбора - 664356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru