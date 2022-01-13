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HPC High Performance Computing Supercomputer Суперкомпьютер СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель высокопроизводительные вычисления высокопроизводительных вычислительных ресурсы

HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы


13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры
24.11.2021 «Аэродиск» помогла создать суперкомпьютер «Афалина» в СевГУ
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ
29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?
05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса
03.09.2020 Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле
22.04.2020 AMD предоставит Radeon Instinct для HPC кластера Ливерморской лаборатории им. Лоуренса
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире
17.01.2020 GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России
08.11.2019 Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку
07.11.2019 Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию
15.10.2019 Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию
01.10.2019 Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов

Публикаций - 586, упоминаний - 762

HPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 188
AMD - Advanced Micro Devices 3661 86
Nvidia Corp 3118 69
IBM - International Business Machines Corp 8941 61
Microsoft Corporation 22497 59
Dell EMC 4736 36
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 30
HP Inc. 5313 28
Т-Платформы - T-Platforms 347 28
Fujitsu 1898 26
Cray 122 26
Lenovo Group 2077 24
Huawei 3222 20
Samsung Electronics 9333 19
Dell Technologies - Dell Computer 984 17
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 16
Ростех - Ростехнологии 2532 16
Нейронные сети ООО 427 15
Oracle Corporation 6035 15
Google LLC 10352 15
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 15
VMware 2025 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 15
SGI - Silicon Graphics 372 15
HP - Hewlett-Packard 3567 14
Oracle - Sun Microsystems 2176 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 12
Apple Inc 10683 11
Supermicro 89 10
NetApp - Network Appliance 613 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Cisco Systems 4720 9
Sony 6145 9
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 9
SAS Institute 854 8
NEC 1740 8
ANSYS 53 8
Raidix - Рэйдикс 148 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 5
Самолёт ГК 216 5
Открытие ФК 2713 5
Газпром ПАО 1008 4
Jaguar Cars 115 4
Точка 1820 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Газпром нефть 439 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Tesla Motors 285 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Альфа-Банк 1476 2
GlobalFoundries - GF 69 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
EPIC Telecom Invest 180 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
BMW Group 392 2
Honda Motor Company 222 2
eBay Inc 1576 2
Boeing 957 2
Май - Российская торговая компания 416 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 2
Airbus Group - Airbus Industries 204 2
Балтика - Пивоваренная компания 155 2
О2О Холдинг 41 2
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Castorama - Касторама 19 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
CarPrice - Карпрайс 34 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 24 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 14 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
Президент Российской Федерации 3770 13
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 5
Счётная палата РФ 628 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 12 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 34 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Городские суды РФ 13 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Linux Foundation 167 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 288
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 115
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 109
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 82
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 61
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 57
Big Data - Большие данные 3520 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 51
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 46
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 37
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 37
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 129 33
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 31
Системы охлаждения 741 29
DDR - Double data rate 2422 28
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1437 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 26
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 26
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 384 25
Визуализация 1338 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 23
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 477 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 22
ARM64 - Архитектура процессора 1261 21
Виртуализация - Virtualization 2373 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 21
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 276 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 20
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 20
Масштабируемость - Scalability 1702 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 19
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 61
Linux OS 7669 40
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 36
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 32
Nvidia Tesla GPU 132 28
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 108 27
Microsoft Windows 10 11713 26
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 25
Intel x86 - архитектура процессора 1391 24
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 22
Intel Xeon Phi 37 19
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 18
РСК Торнадо - RSC Tornado 64 17
Intel Optane Memory 107 16
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 38 16
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 16
Google Android 11959 15
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 25 15
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 42 15
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 156 14
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 13
Intel Solutions for Lustre 27 13
LG 75SM99 2832 13
Microsoft Azure 1276 12
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 16 12
Intel Itanium 612 12
Intel SSD 31 11
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 115 11
Intel Optane SSD 25 11
Microsoft Windows 2104 10
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 10
Intel Xeon E 183 10
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 9
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 35 9
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
Sunway TaihuLight 15 9
Oracle Java - язык программирования 2554 8
Google TensorFlow 69 8
Nvidia Volta GV 28 8
Исанин Антон 9365 25
Опанасенко Всеволод 120 11
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 10
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 7
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 6
Евтушенко Олег 126 5
Колбин Евгений 54 5
Рафаловский Давид 30 5
Фаенов Кирилл 6 4
Бочарникова Татьяна 83 4
Buck Ian - Бак Йэн 11 4
Кристофари Николай 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 3
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Шмелев Алексей 20 3
Мотовилов Олег 63 3
Греф Герман 345 3
Стегайлов Владимир 3 2
Путин Владимир 2542 2
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 2
Абрамов Сергей 69 2
Клюев Леонид 4 2
Кореньков Владимир 4 2
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 2
Орленко Михаил 10 2
Сысоев Андрей 2 2
Савин Геннадий 11 2
Беленький Александр 36 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 14 2
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 2
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 2
Pette Bob - Пэтт Боб 9 2
Сорокоумов Александр 19 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 2
Трушкин Константин 52 2
Федечкин Эдуард 39 1
Буйлов Юрий 13 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Березин Максим 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 31
Япония 10069 31
Земля - планета Солнечной системы 7427 30
Европа 12319 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 27
Германия - Федеративная Республика 8903 24
Франция - Французская Республика 5665 15
Америка Северная 2650 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 10
Индия - Республика 4263 10
Европа Восточная 2927 8
Китай - Тайвань 2115 8
Южная Корея - Республика 4394 8
США - Калифорния 3381 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Казахстан - Республика 4467 6
Австрия - Австрийская Республика 1020 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Швеция - Королевство 2072 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Нидерланды 2197 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Европа Западная 1329 5
Ирландия - Республика 818 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Канада 3319 5
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Испания - Каталония - Барселона 707 4
Сингапур - Республика 1574 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 182
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 65
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 32
Физика - область естествознания 889 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 28
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 18
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 16
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 12
Энергетика 756 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
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