Индексная книга CNews*
APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки
Публикаций - 304, упоминаний - 475
APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Алексей 40 9
|Сачков Илья 109 9
|Наместников Юрий 39 8
|Плешков Алексей 44 7
|Волков Дмитрий 46 6
|Кирюхин Дмитрий 79 6
|Hogan Art - Хоган Арт 0 6
|Филиппов Максим 43 6
|Касперский Евгений 290 5
|Зайцев Михаил 164 5
|Земков Сергей 156 5
|Матросов Александр 44 5
|Янкин Андрей 22 4
|Бажин Андрей 12 4
|Гольцов Александр 62 4
|Кувшинов Денис 4 4
|Сергунина Наталья 223 4
|Дягилев Василий 83 4
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Авезова Яна 10 4
|Лукацкий Алексей 89 4
|Мельникова Анастасия 197 4
|Скулкин Олег 4 3
|Козлов Михаил 167 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Курило Андрей 37 3
|Хрусталев Александр 32 3
|Прибочий Михаил 35 3
|Синицын Артем 6 3
|Гришин Алексей 20 3
|Дрюков Владимир 30 3
|Иванов Антон 46 3
|Галушкин Олег 173 3
|Данилин Алексей 17 3
|Родионов Михаил 44 3
|Шерстобитов Сергей 43 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Водясов Алексей 114 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.