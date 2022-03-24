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APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки

APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки


24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии
20.01.2020 Защита от таргетированных атак
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года
18.04.2019 «Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK
24.01.2019 «Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы
21.09.2018 Cloud4Y предоставил «Арт текникс» ИТ-инфраструктуру виртуального офиса
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti
13.02.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду
09.12.2016 Юрий Черкас -

Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник
26.07.2016 Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру
18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак
24.10.2014 Названы главные мишени кибератак
29.04.2014 Axelot внедрил WMS-систему в холодильном складе «Арт-лоджистик»
29.10.2013 Любимый разработчик украинского Минюста атакован силовиками
11.09.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление кадровой политикой в «Тепло-Арт»
14.10.2011 «APT Дистрибьюшен» стала первым сертифицированным MDS-партнером Kyocera Mita в Европе
28.06.2011 Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
17.02.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт
06.02.2008 Арт директор на миллиард долларов
05.04.2002 АРТ начала продажи принтера Kyocera FS-1800+

Публикаций - 304, упоминаний - 475

APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 70
Microsoft Corporation 22497 50
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 44
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 31
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 26
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 19
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 18
Google LLC 10352 17
Fortinet 320 17
Check Point Software Technologies 694 17
Cisco Systems 4720 15
Intel Corporation 11262 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 13
Meta Platforms - Facebook 4267 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 12
Apple Inc 10683 12
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 40 12
Trend Micro 567 12
InfoWatch - Инфовотч 842 12
6072 10
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 37 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 10
Yandex - Яндекс 5015 9
Trellix - FireEye 56 9
Oracle Corporation 6035 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 9
Информзащита 641 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 9
Элемент ГК - Elementec 1523 8
GitHub 487 7
Dell EMC 4736 7
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 7
Kyocera 226 7
Palo Alto Networks 112 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Red Hat 1183 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Открытие ФК 2713 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Visa International 1809 5
Май - Российская торговая компания 416 5
eBay Inc 1576 5
Точка 1820 5
UBS AG 295 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
LinkedIn 558 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Expedia Group 132 3
Резонанс НПП 94 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Государственная Третьяковская галерея 43 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
Yara - Яра 9 2
Альфа-Банк 1476 2
Самолёт ГК 216 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 2
Priceline.com - online travel agency 137 2
State Street Global Advisors 36 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Home Depot - сеть магазинов 57 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Honda Motor Company 222 2
Auchan Holding - Ашан 184 2
Русагро Группа Компаний 182 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 9
Президент Российской Федерации 3770 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Администрация Президента РФ 904 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
Web development - Веб-разработка 0 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 304
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 218
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 185
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 156
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 97
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 95
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 94
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 74
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 68
Website - Вебсайт 9736 66
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 62
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 60
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 56
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 55
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 52
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 51
Фишинг - Phishing 644 50
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 49
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 42
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 37
Фишинг - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - BEC Business email compromise - invoice fraud 356 36
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 229 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 29
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 28
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 28
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 27
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 27
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 77
Microsoft Windows 10 11713 49
Linux OS 7669 28
Google Android 11959 24
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 57 23
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 22
ЭОС Дело СЭД 4365 20
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 46 19
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 19
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 16
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 16
Microsoft Office 3247 13
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 41 11
LG 75SM99 2832 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 10
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 10
Linux - Debian GNU 339 9
Oracle Java - язык программирования 2554 9
Apple macOS 1457 9
Apple iOS 6422 9
Google Chrome - браузер 1270 8
Microsoft Edge - браузер 1891 8
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 28 8
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 8
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 63 8
Kaspersky Internet Security 366 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 7
Microsoft Exchange 1222 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 7
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 148 7
Google YouTube - Видеохостинг 2277 7
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 32 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 6
Apple iPhone 6 2649 6
Microsoft Windows PowerShell 112 6
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 112 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Новиков Алексей 40 9
Сачков Илья 109 9
Наместников Юрий 39 8
Плешков Алексей 44 7
Волков Дмитрий 46 6
Кирюхин Дмитрий 79 6
Hogan Art - Хоган Арт 0 6
Филиппов Максим 43 6
Касперский Евгений 290 5
Зайцев Михаил 164 5
Земков Сергей 156 5
Матросов Александр 44 5
Янкин Андрей 22 4
Бажин Андрей 12 4
Гольцов Александр 62 4
Кувшинов Денис 4 4
Сергунина Наталья 223 4
Дягилев Василий 83 4
Марцынкьян Сергей 19 4
Скородумов Анатолий 65 4
Алябьев Андрей 27 4
Авезова Яна 10 4
Лукацкий Алексей 89 4
Мельникова Анастасия 197 4
Скулкин Олег 4 3
Козлов Михаил 167 3
Огородников Дмитрий 27 3
Курило Андрей 37 3
Хрусталев Александр 32 3
Прибочий Михаил 35 3
Синицын Артем 6 3
Гришин Алексей 20 3
Дрюков Владимир 30 3
Иванов Антон 46 3
Галушкин Олег 173 3
Данилин Алексей 17 3
Родионов Михаил 44 3
Шерстобитов Сергей 43 3
Ермаченков Алексей 14 3
Водясов Алексей 114 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 258
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 32
Европа 12319 32
Германия - Федеративная Республика 8903 25
Индия - Республика 4263 21
Украина 6212 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
Япония 10069 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Азия - Азиатский регион 3803 16
Южная Корея - Республика 4394 15
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Франция - Французская Республика 5665 14
Израиль 1756 13
Испания - Королевство 2917 13
Иран - Исламская Республика Иран 954 12
Европа Восточная 2927 12
Казахстан - Республика 4467 12
Ближний Восток 2549 11
Италия - Итальянская Республика 3310 10
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 10
Польша - Республика 1559 9
Канада 3319 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 8
Турция - Турецкая республика 1708 8
Нидерланды 2197 8
Монголия 261 7
Америка Латинская 1413 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 7
Таиланд - Королевство 671 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 7
Грузия 1064 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 133
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 110
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 108
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 91
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 76
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 54
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 43
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 42
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 28
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 24
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 22
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 20
Английский язык 764 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 19
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 16
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Репутация - Репутационный риск - Репутационные потери - Reputational risk - Reputational losses 568 15
Аудит 0 15
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 11
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 9
Юриспруденция 1629 9
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
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91Mobiles 590 2
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Times 500 1
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CMS Magazine 19 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
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WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
ZDnet 584 1
EE Times 156 1
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IDC - International Data Corporation 4671 17
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Forrester Research 810 3
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BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
IBM Managed Security Services 8 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
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ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 28 1
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Алгоритмика - Международная школа программирования 20 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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