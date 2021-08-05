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APT
Advanced Persistent Threats
Таргетированные или целевые атаки


05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 1
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 1
07.12.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала, какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году 1
23.11.2020 Positive Technologies: 69% вредоносного ПО с функцией обхода песочниц использовалось для шпионажа 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
16.11.2020 Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей 1
12.11.2020 Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру 1
09.11.2020 Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике 1
02.11.2020 Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
31.08.2020 Positive Technologies: операторы шифровальщиков объединяются 1
11.08.2020 Positive Technologies вошла в состав рабочей группы РНК СИГРЭ по кибербезопасности и SOC в электроэнергетике 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 1
22.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 2
15.06.2020 Check Point представила Cloudguard Cloud Native Security для комплексной защиты облачных сред и рабочих нагрузок 1
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года 3
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
19.05.2020 Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS 4
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM 4
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных 7

Публикаций - 167, упоминаний - 339

APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 25
Microsoft Corporation 11060 15
SEC Consult Services 929 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 11
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 8
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 7
GitHub 412 5
Fortinet 286 5
Check Point Software Technologies 446 4
TA505 - Хакерские группировки 5 4
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 4
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 3
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Turla - Хакерская группировка 19 3
NetWalker - Хакерская группировка 7 3
Palo Alto Networks 80 3
Cylance 8 2
Инфосистемы Джет 675 2
Telegram Group 702 2
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Citrix Systems 571 2
ESET 989 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
Ланит Интеграция 101 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
АйТи 751 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Intel Corporation 4169 2
Google LLC 7144 2
Cisco Systems 2038 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Gamaredon - Хакерская группировка 3 2
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Yara - Яра 8 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Юнистрим - Unistream 167 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Banco de Chile 2 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Honda 71 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Ростовводоканал 1 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Глобэкс банк 28 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Kapital Bank 2 1
Saudi Aramco 8 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
СДМ-Банк 51 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 47
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 25
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 19
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 134 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 9
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 9
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 6
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 6
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 6
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 5
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 5
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 4
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 4
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 4
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
Flash 472 3
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
C&C - Command and Control server 61 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 2
Microsoft Windows API 68 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 18
Microsoft Windows 10 6629 17
Google Android 10750 13
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 12
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 11
Linux OS 4253 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 6
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 5
Apple iOS 5741 5
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 5
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 4
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 4
Microsoft Windows 852 4
Microsoft Office 1934 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Apple macOS 922 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Microsoft Edge - Браузер 973 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Microsoft PowerView 12 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
SQL - Язык программирования 432 2
WordPress 169 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
Microsoft Azure 1171 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 2
Java - Язык программирования 1175 2
Kaspersky Threat Intelligence services 6 2
Новиков Алексей 39 7
Авезова Яна 10 5
Наместников Юрий 39 5
Водясов Алексей 97 4
Данилин Алексей 10 3
Наумов Евгений 25 3
Синицын Артем 6 3
Волков Дмитрий 39 3
Алябьев Андрей 27 3
Галушкин Олег 168 2
Мельникова Анастасия 166 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Иванов Антон 39 2
Сачков Илья 105 2
Янкин Андрей 14 2
Филиппов Максим 36 2
Васильева Оксана 10 2
Вишняков Алексей 5 2
Симис Борис 11 2
Кувшинов Денис 4 2
Абрамов Никита 4 2
Ермаченков Алексей 14 2
Четвернин Алексей 651 2
Самойленко Максим 65 2
Кирюхин Дмитрий 73 1
Родионов Михаил 40 1
Рахметов Руслан 23 1
Зайцев Михаил 145 1
Дягилев Василий 83 1
Мылицын Роман 79 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Касперский Евгений 218 1
Колесов Александр 19 1
Калинин Александр 95 1
Андрияшин Алексей 13 1
Дрюков Владимир 29 1
Земков Сергей 150 1
Новак Александр 19 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 16
Индия - Республика 2169 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Казахстан - Республика 2627 7
Украина 3361 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 6
Восточная Европа 1676 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Южная Корея - Республика 1456 6
Япония 2778 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 5
Европа 3745 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Азия - Азиатский регион 1513 4
Таиланд - Королевство 359 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Италия - Итальянская Республика 1381 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
Индонезия - Республика 384 3
Турция - Турецкая республика 952 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Ближний Восток 1471 3
Монголия 172 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 100 3
Африка 1487 2
Польша - Республика 826 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Кения - Республика 61 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Нидерланды 972 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
Слепые зоны 12 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Киберучения 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Securelist 7 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Forbes - Форбс 441 1
NYT - The New York Times 507 1
CNET - Издание 273 1
Rusbase 15 1
Gartner 2190 5
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2713 4
SANS Institute 18 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Fortinet Security Day 8 1
Defcon 15 1
Kaspersky ON AIR 1 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
Check Point CPX 360 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
Создано именных указателей - 46354.
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