Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
APT
Advanced Persistent Threats
Таргетированные или целевые атаки
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 167, упоминаний - 339
APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
|Новиков Алексей 39 7
|Авезова Яна 10 5
|Наместников Юрий 39 5
|Водясов Алексей 97 4
|Данилин Алексей 10 3
|Наумов Евгений 25 3
|Синицын Артем 6 3
|Волков Дмитрий 39 3
|Алябьев Андрей 27 3
|Галушкин Олег 168 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Иванов Антон 39 2
|Сачков Илья 105 2
|Янкин Андрей 14 2
|Филиппов Максим 36 2
|Васильева Оксана 10 2
|Вишняков Алексей 5 2
|Симис Борис 11 2
|Кувшинов Денис 4 2
|Абрамов Никита 4 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Самойленко Максим 65 2
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Родионов Михаил 40 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Дягилев Василий 83 1
|Мылицын Роман 79 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Касперский Евгений 218 1
|Колесов Александр 19 1
|Калинин Александр 95 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Земков Сергей 150 1
|Новак Александр 19 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|Securelist 7 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Forbes - Форбс 441 1
|NYT - The New York Times 507 1
|CNET - Издание 273 1
|Rusbase 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760051, в очереди разбора - 663741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru