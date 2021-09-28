Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-Битрикс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 344, упоминаний - 563
1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 8
|Кулешов Сергей 35 7
|Демидов Александр 14 6
|Королюк Алексей 86 5
|Бобров Антон 10 4
|Рыжиков Сергей 95 4
|Носова Юлия 12 3
|Путин Владимир 1820 3
|Козловский Андрей 10 2
|Рябинков Артем 17 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Липич Григорий 48 2
|Пчеловодова Наталья 2 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Мучник Феликс 33 1
|Руди Артем 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Терехов Андрей 28 1
|Дивинский Денис 1 1
|Беспалов Алексей 4 1
|Цибарева Людмила 1 1
|Печенкин Сергей 1 1
|Аниканова Мария 3 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Амбросов Сергей 1 1
|Чумакова Екатерина 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Иванов Егор 17 1
|Ефанова Мария 1 1
|Рощин Алексей 7 1
|Красносельский Алексей 1 1
|Альперн Александр 5 1
|Вечерский Александр 3 1
|Лавренюк Алексей 1 1
|Демченко Олег 1 1
|Паутова Александра 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Андреев Сергей 39 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
|РосКомСвобода 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|CNews Analytics 1988 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|Gartner 2188 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru