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1С-Битрикс


28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 5
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 1
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
27.04.2021 Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration 1
19.04.2021 «Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 2
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс 3
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 2
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 2
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2
27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс» 2
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» 1
14.04.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 7 млн зарегистрированных компаний 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
05.03.2020 «Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019 1
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
16.01.2020 «1С-Интерес» теперь работает на «1С-Рарус:Система управления лояльностью» 1
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке 2
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму 1
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 1
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
25.10.2019 «Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
11.10.2019 Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф 1

Публикаций - 344, упоминаний - 563

1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 35
Google LLC 7128 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 11
Yandex - Яндекс 4099 11
3727 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
SAP SE 3207 7
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 5
Корус Консалтинг ГК 804 5
Facebook 3765 5
Samsung Electronics 5633 4
АйТи 749 4
InfoWatch - Инфовотч 603 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Intel Corporation 4152 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Ланит ГК 1155 3
Telegram Group 702 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
RetailCRM 21 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
Крок 1219 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
АТОЛ ГК 168 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
Merlion - Мерлион 273 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 2
Oracle Corporation 3331 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Lenovo Group 1636 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
1С-Рарус 535 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Белый Ветер 52 3
Роснефть НК 367 3
Вертолеты России 114 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Альфа-Банк 1123 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ Страхование 52 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Татнефть 112 2
Wallet One - Единая Касса 19 2
Тинко ТД 1 1
СвиссФарм 1 1
Востокцемент 5 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Телефон.Ру 60 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ВТБ24 583 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Правительство РФ 2200 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Конституционный суд РФ 48 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 23
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
OpenStack 347 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Открытый регион 23 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Google Android 10750 24
Apple iOS 5741 20
1С-Битрикс - Битрикс24 211 19
Microsoft Windows 10 6612 9
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 7
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 5
WordPress 169 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Linux OS 4243 4
JavaScript - Язык программирования 626 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Joomla CMS 73 3
Microsoft SharePoint Server 103 3
Java - Язык программирования 1167 3
Microsoft Office 365 769 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
SQL - Язык программирования 432 3
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Microsoft Excel 435 2
Microsoft SQL Server 789 2
amoCRM 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
1С:CRM 32 2
NtechLab FindFace 26 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
Google Analytics 70 2
Apple macOS 922 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Ипатов Вадим 80 8
Кулешов Сергей 35 7
Демидов Александр 14 6
Королюк Алексей 86 5
Бобров Антон 10 4
Рыжиков Сергей 95 4
Носова Юлия 12 3
Путин Владимир 1820 3
Козловский Андрей 10 2
Рябинков Артем 17 2
Смирнов Алексей 142 2
Липич Григорий 48 2
Пчеловодова Наталья 2 2
Никифоров Николай 1126 2
Мучник Феликс 33 1
Руди Артем 1 1
Тюрина Мария 39 1
Терехов Андрей 28 1
Дивинский Денис 1 1
Беспалов Алексей 4 1
Цибарева Людмила 1 1
Печенкин Сергей 1 1
Аниканова Мария 3 1
Сафуанова Карина 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Амбросов Сергей 1 1
Чумакова Екатерина 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Иванов Егор 17 1
Ефанова Мария 1 1
Рощин Алексей 7 1
Красносельский Алексей 1 1
Альперн Александр 5 1
Вечерский Александр 3 1
Лавренюк Алексей 1 1
Демченко Олег 1 1
Паутова Александра 1 1
Самойленко Максим 65 1
Григорьева Евгения 57 1
Андреев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 19
Украина 3347 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Германия - Федеративная Республика 3614 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Казахстан - Республика 2621 7
Европа 3730 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Япония 2760 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Испания - Королевство 1248 3
Португалия - Португальская Республика 316 3
Индонезия - Республика 384 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Италия - Итальянская Республика 1371 3
Индия - Республика 2161 3
Польша - Республика 824 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Европа Западная 610 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Турция - Стамбул 51 2
Россия - Саров 92 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 1
Россия - Ярославская область 330 1
Россия - Иркутская область 537 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
Русский язык 970 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Доменный брокер 3 1
Пиратство - Авторское право 203 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Wikipedia - Википедия 274 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Gartner 2188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 2
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GeekBrains 40 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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