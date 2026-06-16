«1С-Битрикс» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость продуктов для создания защищенных ИТ-контуров

Компания «1С-Битрикс» подтвердила корректность и безопасность работы своих ключевых продуктов с российской СУБД Tantor Postgres Special Edition, разработанной «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). По итогам комплексных испытаний вендоры подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Проведенные тесты гарантируют корпоративным заказчикам высокий уровень отказоустойчивости и информационной безопасности при совместном развертывании платформы «Битрикс24», системы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и отечественной СУБД..

«1С-Битрикс» — российская технологическая компания. Занимается продажей профессиональной системы для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом. А также развитием, продвижением этих продуктов и построением партнерской сети для их распространения.

Tantor Postgres Special Edition – российская система управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. Решение включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест, предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

Официальная сертификация подтверждает бесшовную интеграцию ПО «1С-Битрикс» в комплексные ИТ-ландшафты крупных предприятий. Совместное решение гарантирует стабильное функционирование под высокими нагрузками и предсказуемость эксплуатационных характеристик.

В ходе технологического тестирования особое внимание было уделено проверке защищенности стека технологий. Испытания подтвердили, что совместное решение: функционирует строго в соответствии с разграничением прав доступа и установленными политиками безопасности; обеспечивает безопасный обмен данными между прикладным уровнем ПО и СУБД; не создает архитектурных конфликтов, способных снизить общий уровень защищенности информационной системы заказчика.

Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс»: В процессе технологического тестирования совместимости наших продуктов с СУБД Tantor Postgres Special Edition экспертная группа провела комплексный анализ векторов взаимодействия информационных систем. Основное внимание было направлено на верификацию механизмов разграничения доступа, корректность обработки структурированных запросов и изоляцию транзакций на стыке двух платформ».

Двусторонняя сертификация критически важна при построении доверенной ИТ-инфраструктуры. Корпоративные заказчики, реализующие стратегии технологического суверенитета, должны быть уверены, что миграция на отечественные СУБД не нарушит базовые модели угроз и требования регуляторов. Проведенные испытания объективно доказали, что связка продуктов «1С-Битрикс» и СУБД Tantor сохраняет целевой уровень защищенности данных, предотвращает несанкционированные изменения в конфигурациях систем и минимизирует риски возникновения недокументированных эксплуатационных сбоев.

Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс»: Совместное тестирование с «1С-Битрикс» показало высокий уровень зрелости и готовности наших решений к эксплуатации в корпоративной среде. Полученный сертификат дает заказчикам дополнительную уверенность в том, что при использовании Tantor Postgres Special Edition вместе с продуктами «1С-Битрикс» они получают стабильную, производительную и безопасную платформу для развития цифровых сервисов. Для нас особенно важно, что результаты испытаний подтверждают эффективность совместной работы решений под высокой нагрузкой и в условиях повышенных требований к отказоустойчивости».