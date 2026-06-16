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«1С-Битрикс» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость продуктов для создания защищенных ИТ-контуров

Компания «1С-Битрикс» подтвердила корректность и безопасность работы своих ключевых продуктов с российской СУБД Tantor Postgres Special Edition, разработанной «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). По итогам комплексных испытаний вендоры подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Проведенные тесты гарантируют корпоративным заказчикам высокий уровень отказоустойчивости и информационной безопасности при совместном развертывании платформы «Битрикс24», системы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и отечественной СУБД..

«1С-Битрикс» — российская технологическая компания. Занимается продажей профессиональной системы для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом. А также развитием, продвижением этих продуктов и построением партнерской сети для их распространения.

Tantor Postgres Special Editionроссийская система управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. Решение включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест, предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

Официальная сертификация подтверждает бесшовную интеграцию ПО «1С-Битрикс» в комплексные ИТ-ландшафты крупных предприятий. Совместное решение гарантирует стабильное функционирование под высокими нагрузками и предсказуемость эксплуатационных характеристик.

В ходе технологического тестирования особое внимание было уделено проверке защищенности стека технологий. Испытания подтвердили, что совместное решение: функционирует строго в соответствии с разграничением прав доступа и установленными политиками безопасности; обеспечивает безопасный обмен данными между прикладным уровнем ПО и СУБД; не создает архитектурных конфликтов, способных снизить общий уровень защищенности информационной системы заказчика.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности «1С-Битрикс»: В процессе технологического тестирования совместимости наших продуктов с СУБД Tantor Postgres Special Edition экспертная группа провела комплексный анализ векторов взаимодействия информационных систем. Основное внимание было направлено на верификацию механизмов разграничения доступа, корректность обработки структурированных запросов и изоляцию транзакций на стыке двух платформ».

Двусторонняя сертификация критически важна при построении доверенной ИТ-инфраструктуры. Корпоративные заказчики, реализующие стратегии технологического суверенитета, должны быть уверены, что миграция на отечественные СУБД не нарушит базовые модели угроз и требования регуляторов. Проведенные испытания объективно доказали, что связка продуктов «1С-Битрикс» и СУБД Tantor сохраняет целевой уровень защищенности данных, предотвращает несанкционированные изменения в конфигурациях систем и минимизирует риски возникновения недокументированных эксплуатационных сбоев.

Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс»: Совместное тестирование с «1С-Битрикс» показало высокий уровень зрелости и готовности наших решений к эксплуатации в корпоративной среде. Полученный сертификат дает заказчикам дополнительную уверенность в том, что при использовании Tantor Postgres Special Edition вместе с продуктами «1С-Битрикс» они получают стабильную, производительную и безопасную платформу для развития цифровых сервисов. Для нас особенно важно, что результаты испытаний подтверждают эффективность совместной работы решений под высокой нагрузкой и в условиях повышенных требований к отказоустойчивости».

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