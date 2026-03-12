Разделы

ActiveCloud и веб-студия CSF стабилизировали и ускорили работу интернет-магазина на «1С-Битрикс»

Поставщик облачной инфраструктуры ActiveCloud и веб-студия CSF реализовали проект по миграции и комплексной оптимизации интернет-магазина Ups-mag.ru группы компаний «Спектр». В рамках проекта веб-система на базе «1С-Битрикс» была переведена в облачную инфраструктуру ActiveCloud, проведен глубокий технический аудит, выполнена оптимизация серверной и прикладной логики. В результате удалось устранить критические сбои в работе сайта, повысить его доступность до 99,4% и ускорить генерацию карточки товара более чем в 10 раз – с 20+ секунд до 1,5 секунд. Об этом CNews сообщил представитель компании Softline.

ГК «Спектр» работает на рынке с 2009 г. и специализируется на поставках электротехнического оборудования, систем гарантированного и бесперебойного электропитания, встраиваемых компьютерных решений и программно-аппаратных комплексов. Интернет-магазин Ups-mag.ru является важным b2b-каналом продаж компании и обслуживает клиентов по всей территории Российской Федерации. Через цифровую платформу формируются заказы, ведется работа с партнерами, генерируются выгрузки для маркетплейсов и обеспечивается постоянное обновление товарного каталога.

К моменту старта проекта сайт функционировал нестабильно. Заказчик регулярно сталкивался с замедлением работы страниц, различными сбоями в работе сайта, трудностями в индексации со стороны поисковых систем и повышенной нагрузкой от внешних автоматизированных сервисов, запрашивающих данные сайта. Дополнительные сложности создавали некорректно работающие механизмы кеширования, устаревшая версия «1С-Битрикс», избыточные модули из маркетплейса и отсутствие прозрачного инструмента контроля утилизации серверных ресурсов. Проект был размещен на стороннем shared-хостинге, что не позволяло гарантировать производительность и изолированность вычислительных мощностей. В результате любое пиковое увеличение нагрузки приводило к сбоям и падению сайта.

Для определения стратегии развития официальный партнер ActiveCloud выполнил комплексный технический аудит. Специалисты проанализировали результаты Bitrix-тестирования, скорость генерации ключевых страниц, структуру инфоблоков, шаблонов и кастомной логики, состояние базы данных, а также реализацию AJAX-механик (Asynchronous JavaScript and XML, технология, которая позволяет обновлять данные на веб-странице без ее полной перезагрузки) и некешируемых элементов. Отдельное внимание уделили анализу серверного окружения и выявлению узких мест, влияющих на производительность. По итогам аудита была сформирована приоритетная дорожная карта работ, направленных на нормализацию всех аспектов функционирования веб-системы – от инфраструктуры до прикладной логики.

Оптимальным решением стала миграция проекта в облачную инфраструктуру ActiveCloud с разворачиванием специализированной среды BitrixVM и подключением системы мониторинга Zabbix. Выбор был сделан в пользу хостинга CloudServer. Это облачное решение обеспечило необходимую производительность и при этом было сопоставимо по стоимости с VPS (Virtual Private Server, виртуальный частный сервер). Облачная модель позволила выделить гарантированные ресурсы CPU и RAM, обеспечить масштабируемость и внедрить постоянный контроль нагрузки в режиме реального времени.

ActiveCloud выполняла миграцию совместно с партнером. Инженеры ActiveCloud развернули тестовую среду, конвертировали базы данных для миграции, выполнили первичный перенос проекта и провели серию отладочных работ. После финальной досинхронизации базы данных и файлового хранилища был выполнен бесшовный переход на новую площадку. В течение 30 календарных дней ресурсы предоставлялись заказчику на безвозмездной основе в рамках периода миграции.

После запуска проекта в продуктивной среде начался этап глубокой оптимизации. Были восстановлены корректные механизмы кеширования, переработаны участки медленной логики в высоконагруженных сценариях, выполнена очистка и аудит сторонних модулей, обновлена версия «1С-Битрикс» и проведена оптимизация базы данных. Параллельно специалисты настроили автоматическое резервное копирование, организовали мониторинг утилизации ресурсов и устранили накопленные ошибки, влияющие на стабильность системы. Выход на стабильно функционирующую конфигурацию занял около трех месяцев интенсивной работы.

В результате интернет-магазин перешел из режима аварийного реагирования в предсказуемый эксплуатационный режим. Полностью устранены критические серверные ошибки, обеспечена стабильная генерация выгрузок для маркетплейсов и корректная индексация поисковыми системами. Производительность ключевых страниц выросла кратно, что напрямую повлияло на пользовательский опыт и внутренние процессы работы сотрудников.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

«Для любого проекта на «1С-Битрикс» фундаментом стабильности является корректно подобранная инфраструктура и прозрачный контроль утилизации ресурсов. В данном случае мы последовательно прошли путь от аудита до полной нормализации серверного и прикладного уровней. Перевод в облако ActiveCloud позволил обеспечить гарантированные ресурсы, внедрить мониторинг и перейти к системной оптимизации. Сегодня проект работает стабильно и развивается уже в плановом режиме», – сказала Алена Кириленко, ведущий специалист по продаже ActiveCloud.

По словам партнера по разработке, сотрудничество с ActiveCloud стало логичным продолжением многолетнего взаимодействия. «Мы работаем с ActiveCloud почти 10 лет и хорошо понимаем инфраструктурные возможности друг друга. Для клиента было важно получить надежную площадку и оперативную инженерную поддержку. В рамках проекта нам удалось совместно выстроить устойчивую архитектуру и добиться предсказуемой производительности», – отметил Евгений Прупас, руководитель проектов CSF.

«Наш интернет-магазин – это важный канал продаж компании, через который проходит работа с партнерами и клиентами по всей стране. Сбои в его работе могут напрямую влиять на бизнес-показатели, что для нас недопустимо. Благодаря совместной работе ActiveCloud и CSF мы не просто устранили технические проблемы – мы получили стабильный, быстрый и прогнозируемый инструмент. Сегодня карточка товара загружается за 1,5 секунды вместо 20, а доступность сайта достигла 99,4%, что очень важно для бесперебойной работы с клиентами», – сказал Александр Буланьков, руководитель департамента гарантированного электропитания ГК «Спектр».

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

В дальнейшем команда сосредоточится на развитии проекта: оптимизации логики подбора аналогов товаров, внедрении динамических методов подгрузки графики, доработке пользовательских сценариев и повышении безопасности обработки конверсионных форм. Проект развивается по спринтовой модели, с акцентом на производительность, стабильность и планомерное масштабирование.

В данный момент команда сосредоточилась на дальнейшем развитии проекта. Сайт стал устойчиво развиваться спринтами, с акцентом на производительность, стабильность и планомерное масштабирование. Совместная работа ActiveCloud и CSF показала: синергия экспертизы позволяет системно перезапускать инфраструктуру, выводя проект на новый уровень. Партнеры прошли путь от аварийного режима к стабильной работе – без остановки бизнеса и с минимальными рисками. ActiveCloud обеспечил мощность и устойчивость, CSF – глубину анализа и оптимизацию. Вместе создали архитектуру, готовую к будущему росту.

