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Утилизация мусора Переработка отходов Waste disposal Рециклинг Recycling Сортировка бытовых отходов

Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Сортировка бытовых отходов

 


18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

. законом. Система будет работать с четырьмя видами информации: результаты экологического контроля, обращение с отходами, экотуризм в ООПТ и лесные пожары. У ФГИС «Эконмониторинг» будет 16 напр
20.02.2024 Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще

овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации

Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации
08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации

тал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных т
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения

на главной странице сервиса «Вывоз ненужных вещей» по просьбам пользователей появился виртуальный каталог предметов, которые можно сдать на переработку. Так жители сразу видят перечень доступных для утилизации вещей и могут не тратить время на заполнение заявки, если нужный им предмет пока нельзя вывезти с помощью сервиса.
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники

дние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в у
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

отке отходов. «Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботит
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники

качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напряму
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники

по массе с грузовым поездом из 50 вагонов. Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробы
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники

ельно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением цен
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс

ение наших инструментов оказывает влияние на бизнес-показатели! Время, требуемое на выполнение задач с помощью инструментов TeamViewer, будет гораздо меньше, чем без них. Во-первых, резко возрастает «утилизация человеческого ресурса» (отношение полезных трудозатрат к доступным трудозатратам — прим. CNews). Во-вторых, при использовании TeamViewer происходит существенное сокращение затрат на

30.08.2021 Как утилизировать старый принтер

, вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи

ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет

ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор

те выставить объявление на сайте продаж, либо отнести в пункт ремонта техники, но придется . Акция «Утилизация» в магазинах бытовой и цифровой техники В крупных магазинах бытовой и цифровой тех
28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки

в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

и неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопр
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»

Samsung Electronics подводит итоги работы единственной в России программы по бесплатной утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках программы в нескольких регионах страны была создана система раздельного сбора элек
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов

причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов. Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьша
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти

авка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки

альное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы, — отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. — Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки». «Мы рассма
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники

ответственную транспортировку и безопасную переработку техники. За год работы программы «Правильная утилизация» наши клиенты сдали на переработку около 48 000 единиц, или 350 тонн, электроники.
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов

ны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов. В партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» Группа «М.Видео-Эльдорадо» обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. «Мы довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве – нам удалось собрать в два р
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники

лав Свиблов. Вся собранная в магазинах техника поштучно учитывается перед отправкой на переработку. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую ИТ-систему. К ней по
16.09.2019 Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья

Magenta Technology автоматизировала управление вывозом отходов с несанкционированных свалок Московской области. Система управления вывозом отходов Magenta внедрена в компании «Вива Транс». В результате эксплуатации системы перевозчик сократил время, затрачиваемое на планировани
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники

в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, и ассоциация «Система коллективной ответственности электроника – утилизация» в рамках Недели российского ритейла объявили о запуске первого в России проекта п
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию

ьзователям пожизненную поддержку каждого продукта, от процесса выбора подходящего устройства до его правильной утилизации. Наша цель – сделать как производство, так и обслуживание техники макси
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек

ных сетях. С нашей помощью клиенты могут узнать больше о том, почему так важно правильно собирать и утилизировать батарейки, какие угрозы несут батарейки, выброшенные с бытовым мусором. Но мало
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО

 переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС «Северо-Запад» Леонид Большин. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
06.06.2016 МТС утилизирует пермские батарейки

рикамья будут не менее активны», — отметил директор МТС в Пермском крае Андрей Попов. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО

ии и переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
20.05.2016 Компании теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD

им образом, SSD-технологии являются основным способом хранения и обработки корпоративной информации.Утилизация систем хранения: практика отстает от теории К настоящему времени появились SSD-нак
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра

озможно благодаря расширению производственного участка и росту числа задействованных специалистов. «Утилизация телевизионных приставок, вышедших из употребления, – важная часть деятельности хол
16.03.2015 GS Group открыл завод по утилизации электроники в Туле

из обращения и размещено на складских площадях в городе Туле. В 2015 г. на предприятии планируется утилизировать до 1,5 млн устройств, после введения в строй дополнительных линий показатель ув
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»

ему тарифу между другими объектами АНК «Башнефть». Таким образом, нефтяная компания сможет ежегодно утилизировать, по оценкам БПЦ, более 14 млн куб. м ПНГ в год. Сдача объекта в эксплуатацию за

Публикаций - 1031, упоминаний - 1226

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24342 57
IBM - International Business Machines Corp 9390 53
Samsung Electronics 10113 48
Ростелеком 9419 41
HP Inc. 5652 39
SAP SE 5194 39
Dell EMC 4998 34
Oracle Corporation 6598 33
7921 33
Broadcom - VMware 2310 32
Крок - Croc 1768 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11653 27
Apple Inc 11830 26
Intel Corporation 12034 25
Google LLC 11555 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8573 21
Yandex - Яндекс 6844 21
Siemens AG - Siemens Group 2574 20
Cisco Systems 5060 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 19
Amazon Inc - Amazon.com 2939 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 18
МегаФон 8285 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 17
LG Electronics 3590 16
Hitachi - Хитачи 1461 16
Sony 6517 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 15
Philips 2045 15
Элемент ГК - Микрон - Micron 1420 14
HP - Hewlett-Packard 3618 14
Huawei 3805 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1066 12
Toshiba Corporation 2922 12
InfoWatch - Инфовотч 979 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1419 12
Dell Technologies - Dell Computer 2127 12
Fujitsu 2034 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2799 11
Цифра ГК 2345 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2170 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6912 23
РЖД - Российские железные дороги 1841 20
СКО Электроника-утилизация 17 16
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 11
Газпром ПАО 1305 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2726 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 972 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 644 9
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 8
Альфа-Банк 1710 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1225 8
РЭО - Российский экологический оператор 13 7
Лента - Сеть розничной торговли 2003 7
Мегаполисресурс ГК 7 7
eBay Inc 1611 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 459 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 802 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Dyson 117 5
Почта России ПАО 2074 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 423 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 328 4
Роснефть НК - нефтяная компания 507 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 4
Boeing 1008 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 4
Volkswagen Group - VW 272 4
Композит 87 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 328 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
НСПК - Национальная система платежных карт 774 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 589 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1880 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11033 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5693 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4837 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4317 23
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Федеральное казначейство России 1719 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 10
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 786 9
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 744 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1338 7
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 6
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 227 6
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Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 188 5
Greenpeace - Гринпис 128 21
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 20 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 9
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 112 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
Linux Foundation 180 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 702 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62225 390
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47421 225
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28584 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29301 158
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20210 155
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10642 146
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12317 130
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17385 127
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15292 120
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9004 106
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5761 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23348 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11452 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25441 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11588 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23374 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13712 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9327 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10775 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15864 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27351 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24386 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12125 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9487 67
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20323 66
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12051 66
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1409 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23862 60
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15128 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8258 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13490 58
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6204 57
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1009 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11267 55
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5798 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19941 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7262 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14061 52
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3608 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7021 51
Microsoft Windows 15320 32
Microsoft Windows 2000 8661 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4862 20
Apple iPhone 6 4861 18
Linux OS 9500 18
Google Android 13675 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2667 14
Microsoft Azure 1384 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 607 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1365 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3107 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4072 12
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 18 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 737 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1302 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 10
Microsoft Office 3633 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1106 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 214 9
Intel x86 - архитектура процессора 1782 9
Apple iOS 7517 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 401 8
Microsoft Skype 2046 8
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 55 8
Космодром Байконур 1060 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 409 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 522 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1244 7
Apple iPad 3826 7
Oracle Java - язык программирования 2967 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 227 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 175 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 988 6
Microsoft SQL Server 1583 6
Broadcom - VMware vSphere 545 6
Microsoft Office Excel 1165 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 6
Платонова Оксана 14 14
Путин Владимир 3061 13
Фролов Борис 24 8
Гуцериев Михаил 111 8
Кириенко Сергей 149 7
Березин Максим 103 6
Чубайс Анатолий 209 6
Бондарев Владислав 6 6
Курьянов Сергей 162 5
Демидов Михаил 133 5
Ульянов Владимир 160 5
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Тынкован Александр 51 4
Козлов Михаил 172 4
Доля Алексей 67 4
Урусов Виктор 93 4
Фрадков Михаил 160 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Мишустин Михаил 632 4
Овчинский Владислав 227 4
Ипатов Вадим 84 4
Гуськов Антон 38 4
Пищелко Александр 12 4
Волчанинов Леонид 11 4
Бобровников Борис 103 3
Лантух Владислав 21 3
Головин Андрей 14 3
Квашук Сергей 14 3
Петров Дмитрий 56 3
Пасеков Владимир 24 3
Мантуров Денис 100 3
Соловьев Алексей 86 3
Воробьев Всеволод 12 3
Лысенко Эдуард 301 3
Смелянский Руслан 23 3
Козлов Александр 68 3
Мякишева Марина 84 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 3
Гималиев Наиль 11 3
Лагода Георгий 59 3
Россия - РФ - Российская федерация 138408 562
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41921 218
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51477 185
Европа 21564 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16824 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16491 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14045 76
Земля - планета Солнечной системы 10261 71
Япония 13189 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13950 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7127 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 53
Германия - Федеративная Республика 12536 49
Солнце - звезда Солнечной системы 5081 39
Франция - Французская Республика 7749 27
Россия - СФО - Новосибирск 4147 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2819 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2960 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2794 25
Южная Корея - Республика 6553 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2841 22
Индия - Bharat 5340 21
Азия - Азиатский регион 5383 20
Казахстан - Республика 5408 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2623 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3494 19
Канада 4823 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3788 17
Нидерланды 3461 16
Уран - планета Солнечной системы 540 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 891 14
Италия - Итальянская Республика 4305 14
Украина 7513 14
Норвегия - Королевство 1796 14
Европа Западная 1478 14
США - Колумбия - Вашингтон 1373 14
США - Калифорния 4577 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2733 14
Израиль 2700 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1764 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3858 269
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49150 230
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46517 156
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17581 145
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27752 143
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23121 112
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13314 105
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5280 102
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4745 98
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8217 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12732 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15848 76
Энергетика - Energy - Energetically 4902 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6526 70
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5078 69
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7681 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9639 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9375 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6711 66
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3005 59
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 103 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10594 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5226 58
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3822 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8497 53
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7280 48
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3467 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5454 43
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4546 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2125 42
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4818 40
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7654 40
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2995 38
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1537 38
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5825 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7318 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5523 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5488 36
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1836 35
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2664 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11158 24
Nature 805 13
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 8
AP - Associated Press 1997 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 874 4
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New Scientist 1447 4
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 7
РАН - Российская академия наук 1807 7
PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 31 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1457 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 851 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 936 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 225 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 559 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 779 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 263 4
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 145 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 171 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 9 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 199 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 224 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2338 7
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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