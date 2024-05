Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть

В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение американской Formus Communications), GiTy COM a.s. и Callino s.r.o. Каждая из компаний должн