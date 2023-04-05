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Радиосвязь и радиовещание радиотелефонная связь радиотелефон беспроводная связь связь на расстоянии радиосеть

Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть


05.04.2023 «Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

ны В конце апреля 2023 г. на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «дочке» «Ростеха» — НПП «Радиосвязь» — могут выделить частоты для тропосферной связи. Об этом пишет РБК со ссылкой на

30.09.2022 В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

Связь уходит в тропосферу Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» организовало производство специализированного оборудования тропосферной связи. Об
18.06.2015 Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна

го ионизированного воздуха. Этот слой плазмы отражает электромагнитные сигналы и делает невозможной радиосвязь с кораблем. Долгое время данную проблему не удавалось решить. При этом с появление
08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово

зону регистрации и ожидания. Обновление радиоподсистемы сети «Билайн» не только обеспечило надежное радиопокрытие, но и создало базис для дальнейшего расширения сети радиодоступа. Проанализиров
18.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»

С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций
04.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»

С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций
07.07.2011 Минкомсвязь утвердила правила применения абонентских терминалов сетей связи стандарта LTE

Минкомсвязь России утвердила правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, а также правила применен
26.05.2010 Северная Корея полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей

Северная Корея сегодня полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение официального представителя южнокорейского министерства по делам объединения. По его словам, "с сегодняшнего дня КНДР зак
01.02.2008 МИД РФ нуждается в услугах подвижной радиотелефонной связи

истерство иностранных дел (МИД) РФ объявило открытый конкурс № 5/2008, по итогам которого определит поставщика услуг связи. Победителю конкурса, в частности, будет необходимо оказать услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM для сотрудников Центрального аппарата МИД. Контракт оценивается в 15 980 тыс. руб. Предоставить услуги заказчик требует в период с марта по 31 декабря 2008 г
17.08.2007 Россвязьохранкультуры утвердила новые правила проведения конкурсов на лицензии GSM

еделения победителей, сообщает РБК. Отмечается, что изменения затрагивают критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкурсов на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи. "Заявители, подавшие комплекты документов на участие в конкурсах в соответствии с требованиями, установленными в извещениях Россвязьохранкультуры о проведении открытых ко
09.07.2007 Samsung и Ericsson обменяются лицензиями на беспроводную связь

Южнокорейский Samsung Electronics и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заключили соглашение об обмене лицензиями на беспроводную связь, подразумевающее прекращение текущих патентных споров между компаниями, сообщает РБК. Как говорится в заявлении Samsung, направленном сегодня Корейской фондовой бирже, соглаш
20.04.2007 Philips наладит беспроводную связь с телевизором

новое устройство SLV3100, предназначенное для беспроводной связи телевизора с другими устройствами. Беспроводная связь с телевизором пригодна для передачи аудиовидеосигнала со всех марок декоде
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS

В рамках проведения научно-исследовательских работ по подготовке к развертыванию сетей подвижной радиотелефонной связи IMT-2000/UMTS в России специалистами научного отдела мобильных систем связи ЛОНИИС совместно со специалистами компании Ericsson успешно проведено предварительное тестирова
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra

470 МГц. В первую очередь связь Tetra предназначена для служб общественной безопасности, организаторов крупных мероприятий, а также для транспортного сектора, крупных промышленных предприятий и т. д. Радиосвязь Tetra отличают высокая надежность, быстрое соединение между абонентами (до 0,5 секунды), возможность экстренного группового вызова, хорошая защита от прослушивания. Надо отметить, чт
24.10.2006 "ВымпелКом": лицензии для сетей 3G могут быть выданы в начале 2007 г.

частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен
24.10.2006 "МегаФон" заявил о намерении участвовать в конкурсе на получение лицензии

частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен
06.06.2006 "Уралсвязьинформ" получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи

Компания "Уралсвязьинформ" получила лицензию Россвязьнадзора N40963 на осуществление деятельности по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи, сообщает РБК. "Уралсвязьинформ" является оператором проводной и сотовой связи в Екатеринбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Пермской областях, Ханты-Мансийском
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

27.10.2005 Cisco Ipics объединяет радиосвязь через VoIP

Сфера применения платформы – объединение сетей разных экстренных служб, а также бизнес-приложения. Рации, или наземное мобильное радио (LMR) используются внутри больших корпоративных сетей слу
21.09.2005 23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития теле
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
16.09.2005 Радиосигналы заменят провода для связи микрочипов

ьсов, могут естественным образом синхронизироваться при определенных условиях, значительно усиливая выходную мощность и стабилизируя форму сигнала. По словам одного из исследователей, Фреда Манкоффа, беспроводная связь между микрочипами позволит упростить сложные системы, а также удешевить и упростить их производство. По мнению Шецу Кака (Shehzu Kaka) из Seagate Technology, имеется распрост
15.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
12.04.2004 США: 25% телеком-бюджета корпораций тратится на беспроводную связь

Американская исследовательская группа Yankee Group опубликовала доклад, в котором говорится, что американские компании тратят всё больше средств на беспроводную связь. Почти 25% всех телекоммуникационных расходов компаний приходится на этот сектор. Проблемой на данном этапе является то, что услуги беспроводной передачи данных и голоса зача
18.11.2003 Предприятия радиоэлектронного комплекса создают холдинг "Дальняя радиосвязь"

Предприятия радиоэлектронного комплекса подписали протокол о намерениях по созданию холдинга "НПК "Дальняя радиосвязь" на базе головного предприятия ФГУП "Омский НИИ приборостроения" (ОНИИП), сообщили РБК в пресс-службе Российского агентства систем управления (РАСУ). Документ подписали руководители

13.08.2003 Motorola представила набор радиосистем для служб экстренного реагирования

начальников полиции и пожарных расчетов в 49 странах. ASTRO25 LE - цифровая транкинговая радиосистема для маленьких городов и деревень. Работает в диапазонах 800 МГц, 700 МГц, UHF и VHF. Портативные рации XTS 5000: совместимы с транкинговыми системами ASTRO25, любыми цифровыми и аналоговыми системами связи ASTRO и других семейств, имеют низкое энергопотребление и ряд криптотехнологий - AES
06.08.2002 Усилитель Intersil увеличит радиопокрытие WLAN-cетей

Intersil выпустила микросхему - усилитель мощности, которая позволяет ускорить работу в беспроводных локальных сетях (WLAN IEEE802.11x) и увеличить радиопокрытие. ISL3986 пригодна для работы в чипсетах PRISM для трансиверов диапазона 2,4 ГГц, а также обоих протоколов 802.11 - версии b или g. Чип представляет собой двухконтурный усилитель р
25.05.2001 В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь

Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение американской Formus Communications), GiTy COM a.s. и Callino s.r.o. Каждая из компаний должн
16.02.2001 В Словакии объявлен конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь

Словацкая правительственная организация по телекоммуникациям объявила о проведении конкурса лицензий на стационарную беспроводную связь (FWA), обеспечивающую высокоскоростную двустороннюю передачу данных, в том числе голосовую связь и доступ в интернет. Крайний срок подачи заявок 30 марта. Лицензии будут выда
16.01.2001 Сумма заявок на аукционе лицензий на беспроводную связь в США достигла $15 млрд.

На этой неделе, по мнению экспертов, завершится аукцион по продаже частотных лицензий на беспроводную связь в США. В конце прошлой недели сумма заявок претендентов на лицензии достигла уровня $15 млрд., что можно сопоставить с доходами от аукционов по лицензиям на мобильную связь т
24.11.2000 Британский аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь не принес ожидаемых финансовых результатов

На этой неделе завершился аукцион по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь в Великобритании, сообщила Financial Times. Результаты аукциона не оправдали ожиданий правительства, которое рассчитывало получить от продажи лицензий около миллиарда фунтов

21.11.2000 От участия в британском аукционе лицензий на стационарную беспроводную связь отказались уже три претендента

В пятницу торги на британском аукционе по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь снова не состоялись, как и в четверг, поскольку от участия отказался еще один (третий по счету) претендент, компания Winstar Communications Ltd. На настоящий момент общие дох
10.11.2000 В Великобритании начался аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь

Сегодня в Великобритании начался аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь. Первые два раунда аукциона принесли 27,11 млн. $38.58. Аукцион был приостановлен по просьбе одного из участников и возобновится в понедельник. В среднем планируется проведен
14.09.2000 На аукционе по лицензиям на стационарную беспроводную связь в Чехии объявлены победители

Оргкомитет чешского аукциона по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь в диапазоне 26 ГГц рекомендовал объявить победителями конкурса компании BroadNet Czech, Nextra Wireless и GiTy/StarOne. Для окончательного решения, которое должно состояться

07.09.2000 Британское правительство рассчитывает получить не менее £2 млрд. от продажи региональных лицензий на стационарную беспроводную связь

Британское правительство в октябре проведет еще один аукцион лицензий на беспроводную связь, сообщает totaltele.com. На этот раз на аукцион будут выставлены региональные лицензии на стационарную беспроводную широкополосную связь в диапазоне 28 ГГц. В каждом из 11 ре
23.08.2000 В Великобритании объявлен прием заявок на конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь

Вчера правительство Великобритании сообщило о начале приема заявок на конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь. Заявки будут приниматься до 5 сентября, аукцион начнется 16 октября, выдача лицензий планируется 8 декабря. Будет выдано 42 лицензии (по 3 в каждом из 14 регионов) на связь

19.07.2000 Eircom получила лицензию на широкополосную беспроводную связь в Ирландии

Ирландии. Первые три выданы Esat Telecom, Formus Communications Ireland Ltd и Princes Holdings Ltd. Беспроводная связь WLL предназначена корпорациям, которым необходимо передавать большие объем
11.05.2000 FCC получила $410 млн от выдачи лицензий на стационарную беспроводную связь в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдало 2173 новых лицензий на стационарную беспроводную связь из 2450 лицензий, выставленных для продажи на аукционе. Нераспроданные лицензии будут предложены на будущих аукционах. На аукционе победили 29 участников (из них 18 заявили о

Публикаций - 1646, упоминаний - 1711

Радиосвязь и радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8475 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11133 161
МегаФон 8008 154
Ростелеком 10832 94
Intel Corporation 11955 79
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3096 78
Microsoft Corporation 24183 67
Lenovo Motorola 3493 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5648 56
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1095 51
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2740 51
Samsung Electronics 10028 49
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2983 48
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1414 43
Apple Inc 11728 40
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 522 36
Siemens AG - Siemens Group 2567 32
Sony 6500 32
Cisco Systems 5032 31
Huawei 3730 30
Google LLC 11461 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 29
Ростех - Автоматика Концерн 1584 27
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 373 25
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 23
Lenovo Group 2246 22
Сонет 169 22
Motorola Inc 1137 21
LG Electronics 3579 20
IBM - International Business Machines Corp 9365 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 20
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 20 19
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 19
HP Inc. 5634 19
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2475 19
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 18
Галактика - Корпорация 1443 18
Nvidia Corp 3336 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6826 62
РЖД - Российские железные дороги 1808 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 409 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 12
Boeing 1004 10
Россети Ленэнерго 1700 10
Евросеть 1403 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 8
X5 Group - Перекрёсток 497 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 50 7
Открытие ФК - Банк Открытие 527 7
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 90 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 830 6
101Hotels.com 455 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 332 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 389 5
ЕКА Топливная компания 139 5
Газпром ПАО 1263 5
Почта России ПАО 2020 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 636 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
РВК - Российская венчурная компания 545 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1114 4
Студия Артемия Лебедева 96 4
Белый Ветер 346 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 159 4
BMW Group 428 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 460 4
McDonald’s - Макдоналдс 194 4
НСПК - Национальная система платежных карт 754 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 4
Связной ГК 1360 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10711 148
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2589 96
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4756 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5521 74
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5146 55
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 46
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Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 938 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1308 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3146 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2612 20
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2266 19
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 267 11
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1284 8
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Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 183 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6191 222
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 10
WiMAX Forum 68 9
Международная академия связи - МАС 40 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1400 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2664 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 50 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27042 384
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20611 329
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23543 323
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45641 316
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60254 293
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12088 262
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9695 254
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 161
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13373 156
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23012 144
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6989 140
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13880 135
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9082 132
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6301 129
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6347 126
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6779 123
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28596 116
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20074 113
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14715 111
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9187 106
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2213 105
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2952 105
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7206 104
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15669 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22956 98
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12182 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23911 98
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7863 96
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10435 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11751 89
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9687 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16297 83
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8157 83
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11149 81
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9181 80
Сеть передачи данных - Data transmission network 3588 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16596 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24420 75
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6689 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11808 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4869 82
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1038 40
Google Android 13509 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2611 38
Microsoft Windows 2000 8661 35
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 33
Microsoft Windows 15151 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4708 30
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6912 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1335 20
Apple iPhone 6 4862 20
Intel Centrino - Intel Sonoma 578 20
Linux OS 9248 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3045 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1171 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 388 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 14
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 14
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 437 13
Microsoft Skype 2017 13
Oracle Java - язык программирования 2917 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1435 13
Apple iOS 7423 12
Microsoft Windows XP 2541 12
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 11
Google Play - Google Store - Android Market 3174 11
Apple iPad 3811 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 10
Nokia Symbian OS 1398 10
Intel Core - Семейство процессоров 1167 10
Intel Celeron - Серия процессоров 958 10
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 9
Intel Pentium III 779 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 9
Microsoft Outlook 1350 9
Путин Владимир 2986 15
Рейман Леонид 1039 13
Никифоров Николай 1134 11
Медведев Дмитрий 1644 10
Иванов Олег 140 9
Солонин Виталий 89 7
Левкевич Михаил 60 7
Орловский Виктор 362 6
Евтушенко Олег 143 6
Бескоровайный Андрей 49 6
Боярсков Борис 37 6
Морозов Павел 25 6
Голомолзин Анатолий 74 6
Галеев Ринат 6 6
Гирев Андрей 77 5
Алаев Владимир 16 5
Ерофеева Мария 31 5
Климарев Михаил 48 5
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 4
Богатов Антон 79 4
Проколов Роман 48 4
Белашева Марина 37 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 163 4
Собянин Сергей 314 4
Кореш Виктор 82 4
Рябов Игорь 27 4
Сахненко Сергей 87 4
Мальянов Сергей 15 4
Хасьянова Гульнара 134 4
Крупнов Александр 30 4
Астафьева Ирина 37 4
Бровко Василий 52 4
Юрченко Евгений 132 3
Айбашева Анна 97 3
Чаркин Евгений 276 3
Поскакухин Вадим 8 3
Мардер Наум 116 3
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 3
Изосимов Александр 192 3
Солодухин Константин 118 3
Россия - РФ - Российская федерация 135238 680
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41247 314
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51159 258
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16483 138
Европа 21461 127
Земля - планета Солнечной системы 10186 115
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6971 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16228 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13967 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13151 78
Япония 13143 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13840 70
Солнце - звезда Солнечной системы 5027 66
Германия - Федеративная Республика 12435 55
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2505 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2969 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2243 34
Россия - ЦФО - Тульская область 1168 34
Украина 7465 34
Южная Корея - Республика 6502 33
Солнечная система - Solar system 2488 33
Франция - Французская Республика 7710 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2656 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2776 32
Финляндия - Финляндская Республика 3554 31
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 745 31
Россия - СФО - Новосибирск 4029 30
Беларусь - Белоруссия 5336 29
Азия - Азиатский регион 5320 29
Россия - УФО - Екатеринбург 3682 29
Швеция - Королевство 3588 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3288 28
Канада 4797 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2863 27
Россия - ЦФО - Ярославская область 797 26
Италия - Итальянская Республика 4285 25
США - Калифорния 4563 25
Казахстан - Республика 5329 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2776 24
Россия - ПФО - Нижегородская область 1703 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48106 297
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17140 181
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26946 157
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8379 113
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45739 109
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9461 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22623 100
Абонентская база - Абонентская плата 5693 94
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9571 87
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6159 83
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7108 69
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3811 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15596 61
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3652 57
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4771 57
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4646 56
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5441 55
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1251 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7958 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10433 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9158 50
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4679 50
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5672 46
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5311 45
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2815 44
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5384 43
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6567 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12336 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10404 40
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1747 39
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4906 39
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2030 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4583 36
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5349 36
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3733 35
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1642 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5171 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12737 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11120 94
CNews - ZOOM.CNews 1818 24
New Scientist 1447 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5843 16
Total Telecom 613 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2684 11
FT - Financial Times 1196 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1608 8
Phys.org 972 8
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 7
Vnunet 224 6
Мобильные системы 114 6
Ananova 250 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Future - Space.com 198 4
За Телеком - telegram-канал 42 4
Российская газета 260 4
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Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 80 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 3
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 170 3
The Register 1525 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 923 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
MIT Technology Review 65 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1199 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7818 50
IDC - International Data Corporation 4887 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 11
Gartner - Гартнер 3515 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2892 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 565 4
Frost & Sullivan 202 4
ABI Research 233 3
In-Stat/MDR 70 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ZK Research 8 3
Strategy Analytics 284 2
Synergy Research Group 42 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Gartner - Dataquest 347 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IHS Infonetics Research 102 2
In-Stat 115 2
Juniper Research 516 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 2
Интерфакс-100 19 1
BCG - Boston Consulting Group 105 1
Research and Markets 24 1
IBM Research 107 1
Cinebench 27 1
IHS iSuppli 397 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 73 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Brand Finance 3 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Harris Interactive 81 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Директ Инфо 9 1
CNews Мишень 162 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Analysys Mason 26 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1419 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 742 8
РАН - Российская академия наук 1783 8
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 39 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 265 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 6
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 808 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 90 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 548 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 4
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 4
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 492 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 877 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 267 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 50 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 9 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 51 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 3
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 305 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 216 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 37
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1923 9
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День молодёжи - 27 июня 744 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1001 5
Связь-Экспокомм 113 5
CNews AWARDS - награда 456 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
ИнфоКом 93 3
Intel Developer Forum - IDF 276 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 272 2
Международный женский день - 8 марта 319 2
CSTB Telecom & Media 58 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 121 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
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УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 38 1
Red Dot Design Award 55 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 32 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2289 1
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