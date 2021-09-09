Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Производительность труда и поддержка занятости Национальный проект
Публикаций - 76, упоминаний - 82
Производительность труда и поддержка занятости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 1
|Носков Константин 211 2
|Шадаев Максут 439 2
|Новиков Евгений 40 2
|Петруца Роман 9 2
|Костин Иван 2 2
|Ямпольский Юрий 1 1
|Белоусов Александр 8 1
|Оксер Ольга 2 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Алиханов Антон 9 1
|Дождёв Владимир 2 1
|Декалин Ростислав 1 1
|Бейюсов Константин 2 1
|Наполов Андрей 1 1
|Каштанов Алексей 4 1
|Витчинова Александра 1 1
|Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
|Бирюков Петр 1 1
|Цепа Евгений 1 1
|Емельченков Сергей 86 1
|Селиванов Роман 2 1
|Пивоваров Игорь 4 1
|Козлова Ирина 9 1
|Сологуб Анна 1 1
|Павлова Татьяна 3 1
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 1
|Исламов Марат 1 1
|Шумков Вадим 1 1
|Sachdev Ravi - Сачдев Рави 1 1
|Нуралиев Борис 243 1
|Никифоров Николай 1146 1
|Горячкина Светлана 1 1
|Тимиров Марат 6 1
|Мантуров Денис 64 1
|Самвелян Карен 1 1
|Резник Марк 1 1
|Моторко Андрей 44 1
|Лысенко Эдуард 227 1
|Белоусов Андрей 58 1
|Серебряникова Анна 48 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 566 1
|Engadget - Блог о технологиях 406 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
|КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
|91Mobiles 149 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru