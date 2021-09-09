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Производительность труда и поддержка занятости Национальный проект



09.09.2021 На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда 1
09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда» 2
02.04.2021 Концерн «Автоматика» начал выпускать продукцию на 30% быстрее за счет бережливого производства 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи 1
25.05.2020 Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
19.05.2020 Х5 обучит персонал всех «Перекрестков» с помощью VR-технологии 1
12.05.2020 Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access 1
22.04.2020 Х5 Retail Group запустила «робота-финансиста» 1
19.03.2020 Oracle представила Java 14 1
05.03.2020 Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве 1
27.02.2020 Концерн «Автоматика» представил решение для повышения качества управления бизнесом 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 2
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 2
19.02.2020 «Почта России» приступила к созданию комплекса интеллектуальной роботизации 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 2
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
16.12.2019 Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ 1
11.12.2019 Как повысить производительность в 1,5-2 раза 1
09.12.2019 «1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы» 1
06.12.2019 «Матллер» провела испытания ИИ-системы видеоаналитики в «Черкизово» 1
18.11.2019 Red Hat представила Kubernetes-ориентированный Java-стек Quarkus 1.0 1
05.11.2019 «Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре 1
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети 1
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных 1
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 1
07.08.2019 Банк «Зенит» завершил проект автоматизации вместе с «Диасофт» 1
02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир» 1
24.07.2019 Х5 открыла лабораторию роботизации 1
11.07.2019 КРОК представила промышленную видеоаналитику 1
08.07.2019 Консолидируйте данные и оценивайте эффект от цифровизации 1
05.07.2019 Концерн «Автоматика» объединит уфимские предприятий «Прогресс» и «Магнетрон» 2
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
03.07.2019 Как выбрать МФУ в цифровую эпоху 1
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019 1
20.06.2019 «Матллер» автоматизирует производство на «Ярославском бройлере» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 82

Производительность труда и поддержка занятости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2445 4
Matller - Матллер 6 3
5584 3
Ростех - Автоматика Концерн 743 3
SAP SE 4458 3
Microsoft Corporation 22112 3
1С-Битрикс - Bitrix 5341 3
1С-ИжТиСи 4990 3
Крок - Croc 1598 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 307 2
Элемент ГК - Elementec 679 2
Inform GmbH 20 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 13 1
Corel Corporation 331 1
1С-Рарус 707 1
Deloitte - Делойт 341 1
Verme - Верме 14 1
HID Global 92 1
Ramax - Рамакс 75 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 224 1
Akelon - Акелон 27 1
Прогноз 645 1
Lufthansa Systems 22 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 32 1
Automation Anywhere 5 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 28 1
Intel Americas 3 1
Ростех - Автоматика - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 11 1
Box inc - box.com - box.net 147 1
Citrix Systems 736 1
ADT - Advanced Digital Technologies - Новейшие Цифровые Технологии 1 1
21 век – ТВ - Народный телефон 864 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1026 1
Нейронные сети ООО 246 1
ЦТП - Цифровые Технологии Производительности 2 1
Цифровые технологии производительности 1 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 105 1
X5 Group 667 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 437 3
Почта России ПАО 1831 2
Банк Зенит 201 1
Enel Group - Энел Россия 38 1
Ярославский бройлер 3 1
5 элемент 3 1
Коноплекс ГК 1 1
Россети Ленэнерго 189 1
Мираторг 14 1
Global CIO 37 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 523 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 66 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 85 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 784 1
X5 Group - Пятёрочка 296 1
Открытие ФК 2146 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 163 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
X5 Group - Перекрёсток 297 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5062 1
Аэрофлот 632 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7704 5
Правительство РФ 7230 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8194 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1279 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 3
Федеральное казначейство России 1188 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 3
Счётная палата РФ 585 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1912 2
Президент Российской Федерации 3188 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2095 1
Администрация Президента РФ 871 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 49 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 125 1
Правительство Вологодской области 38 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 53 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2185 1
Правительство Москвы 1519 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1176 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10571 20
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1641 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2888 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32498 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15693 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3862 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5841 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4486 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2839 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1319 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7654 4
Экология 51 3
Smart технологии - Смартизация 924 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 241 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2066 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1042 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2560 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4478 3
Big Data - Большие данные 2428 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1537 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 351 3
НИР - Научно-исследовательская работа 311 3
Lean Manufacturing - Бережливое производство 31 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1760 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 819 2
Сервер - Серверные платформы 3741 2
Мобильное приложение - Mobile app 3176 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6907 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10301 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 345 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 848 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8340 2
Driver - Драйвер 212 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 675 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 78 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 13 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 88 1
Наушники - Headphones 683 1
Масштабируемость - Scalability 1375 1
Script - Скрипт 79 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5188 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 990 3
Microsoft Windows 10 11264 3
Matller Morigan.Lean 4 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 813 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 138 2
Spring Data JPA 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1621 1
Oculus Go 5 1
Eclipse MicroProfile 2 1
Apache Camel 54 1
Spring DI 1 1
Corel Font Manager 4 1
Spring Web 1 1
Spring API 1 1
SAS Analytics for IoT 2 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 28 1
Directum Jazz 27 1
LG 75SM99 546 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
Eclipse Vert.x 2 1
1С:Облако 1 1
1С:Управление Холдингом 83 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 152 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 121 1
1С:ERP Управление предприятием 232 1
Microsoft Dynamics 743 1
Linux OS 7492 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 512 1
Цифровой электромонтер 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 132 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 765 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1903 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1143 1
Google YouTube - Видеохостинг 2207 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 51 1
Netrika - N3 49 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 78 1
Носков Константин 211 2
Шадаев Максут 439 2
Новиков Евгений 40 2
Петруца Роман 9 2
Костин Иван 2 2
Ямпольский Юрий 1 1
Белоусов Александр 8 1
Оксер Ольга 2 1
Капишников Дмитрий 8 1
Алиханов Антон 9 1
Дождёв Владимир 2 1
Декалин Ростислав 1 1
Бейюсов Константин 2 1
Наполов Андрей 1 1
Каштанов Алексей 4 1
Витчинова Александра 1 1
Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
Бирюков Петр 1 1
Цепа Евгений 1 1
Емельченков Сергей 86 1
Селиванов Роман 2 1
Пивоваров Игорь 4 1
Козлова Ирина 9 1
Сологуб Анна 1 1
Павлова Татьяна 3 1
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 1
Исламов Марат 1 1
Шумков Вадим 1 1
Sachdev Ravi - Сачдев Рави 1 1
Нуралиев Борис 243 1
Никифоров Николай 1146 1
Горячкина Светлана 1 1
Тимиров Марат 6 1
Мантуров Денис 64 1
Самвелян Карен 1 1
Резник Марк 1 1
Моторко Андрей 44 1
Лысенко Эдуард 227 1
Белоусов Андрей 58 1
Серебряникова Анна 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 102753 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32189 10
Того - Тоголезская Республика 13645 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11992 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12322 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12682 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5111 3
Германия - Федеративная Республика 8350 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 2
Россия - СФО - Новосибирск 3177 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12642 2
Россия - ЦФО - Калужская область 747 2
Россия - ЦФО - Тульская область 950 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10996 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 917 1
Таиланд - Королевство 670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44643 1
Сингапур - Республика 1559 1
Швейцария - Лозанна 39 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2613 1
Чехия - Чешская Республика 999 1
Земля - планета Солнечной системы 6995 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 488 1
Европа 10305 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2046 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 328 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Беларусь - Минск 536 1
Португалия - Португальская Республика 753 1
Филиппины - Республика 455 1
Россия - УФО - Курганская область 361 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 676 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Малайзия 743 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1148 1
Индонезия - Республика 777 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2340 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6993 7
Торговля розничная - Ритейл 1715 6
Образование в России 1751 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6674 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6362 4
Русский язык 4055 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 2
Человеческий фактор 606 2
Черкизон - Черкизовский рынок 83 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 564 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 36 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 744 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 415 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1540 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1562 2
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 28 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 558 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 903 1
Цифровая трансформация - Экономия данных - Data economy 11 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 104 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 484 1
Экономический эффект 591 1
Проектный офис 122 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 298 1
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 2151 1
Великая Отечественная война 200 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 170 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 762 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2440 1
Банковский сектор экономики 3253 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 55 1
Федеральное законодательство 1256 1
Региональное законодательство 110 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1104 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 566 1
Engadget - Блог о технологиях 406 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
91Mobiles 149 1
IDC - International Data Corporation 4587 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1537 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 592 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
РАН - Российская академия наук 1290 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 86 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 60 1
100+ Forum Russia 1982 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 777 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Международный женский день - 8 марта 60 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1081 1
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