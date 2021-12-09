Индексная книга CNews*
Headset head Гарнитура головная комплект из наушников и микрофона
Публикаций - 855, упоминаний - 1074
Headset head упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 14
|Bloomberg 1109 7
|The Verge - Издание 500 5
|Wikipedia - Википедия 440 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 4
|GizmoChina 97 3
|91Mobiles 1695 3
|MacRumors 131 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
|Engadget - Блог о технологиях 417 2
|DigiTimes - Издание 1295 2
|The Information 52 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|ZDnet 596 1
|DailyTech 96 1
|Reg Hardware 91 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 1
|ComNews - Медиа-бизнес 95 1
|SamMobile 46 1
|9to5Google 44 1
|FT - Financial Times 1165 1
|Reddit 243 1
|NYT - The New York Times 1001 1
|РИА Новости 803 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
|Tom’s Hardware 177 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.