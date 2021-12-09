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Headset head Гарнитура головная комплект из наушников и микрофона

Headset head - Гарнитура головная - комплект из наушников и микрофона


09.12.2021 Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения
24.08.2018 Гарнитура для директора
29.09.2017 Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах
27.01.2017 Гарнитура Sound BlasterX H7 готова к турнирам
08.11.2016 Гарнитура - собеседник и помощник
17.12.2015 Почти стальная гарнитура
08.10.2015 Sound Blaster Blaze - отличная гарнитура для новых игровых хитов
22.04.2015 Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10
14.06.2013 Гарнитура Sony SBH20 - теперь и в России
06.04.2012 Plantronics выпустила компактную беспроводную гарнитуру BackBeat GO
16.09.2011 Высокотехнологичная, но бюджетная гарнитура
29.06.2011 В России появится гарнитура для унифицированных коммуникаций
07.04.2011 Создана Bluetooth-гарнитура из углепластика
14.03.2011 Гарнитура с четырьмя динамиками
26.01.2011 Новая высококачественная гарнитура для iPhone
07.12.2010 Выпущена гарнитура с поддержкой записи видео
27.08.2010 Первая водонепроницаемая гарнитура
02.04.2010 Гарнитура-рассказчик
25.07.2008 Philips SHB9000: наушники-гарнитура с поддержкой Bluetooth
27.10.2006 Миниатюрная Bluetooth-гарнитура
20.10.2006 Bluetooth-гарнитура Nokia
18.01.2006 BT620s: новая Bluetooth-гарнитура от Jabra
21.12.2004 BlueTooth-гарнитура Mobidick BHHS1 – "элегантность" для любителей
11.10.2004 Nextlink Bluespoon Chameleon – маленький «синезубый жучок»
19.05.2004 Bluetooth-гарнитура Cellink BTHS-6023 – меньше, да лучше

Публикаций - 855, упоминаний - 1074

Headset head упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9723 99
Apple Inc 11184 98
Microsoft Corporation 23484 83
Sony 6481 82
Google LLC 10932 67
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 66
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 49
Huawei 3500 44
Poly - Plantronics 121 42
Intel Corporation 11664 42
Nvidia Corp 3213 39
HTC Corporation 1491 37
Lenovo Motorola 3503 36
LG Electronics 3538 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 31
Logitech 409 30
Элемент ГК - Elementec 25 30
Siemens AG - Siemens Group 2541 29
Xiaomi 1292 28
Meta Platforms - Facebook 4337 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2416 27
Jabra 73 27
Lenovo Group 2168 26
Yandex - Яндекс 5661 26
HP Inc. 5517 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 23
Samsung - Harman - JBL 197 21
Twitter 2696 18
AMD - Advanced Micro Devices 3860 17
Qualcomm Technologies 1700 16
Merlion - Мерлион 511 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 13
MediaTek 445 12
Sennheiser 49 12
Цифра ГК 2144 11
Cisco Systems 4871 11
ZTE Corporation 721 10
A4tech 40 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2773 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 35
Точка 3795 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 11
Лента - Сеть розничной торговли 1697 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 4
Beko 66 4
Евросеть 1399 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 56 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Miele - Миле 133 4
Почта России ПАО 1988 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
Visa International 1872 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 3
Assist - Ассист 202 3
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 3
Swarovski AG 70 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 3
Dixis - Диксис 359 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 3
Electrolux - Электролюкс Рус 218 3
Honda Motor Company 229 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 2
Ardo - Ардо 32 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 669 2
BMW Group 412 2
Hyundai Motor 339 2
LEGO 219 2
1Click 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1619 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 3
Правительство Москвы 1989 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 2
Президент Российской Федерации 3707 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 18 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 379 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 120 1
Петербургский метрополитен ГУП 112 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 253 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 67
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 16
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 4
8K Association - Ассоциация 8K 160 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 338
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 333
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 312
Наушники - Headphones 3504 294
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 263
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 261
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