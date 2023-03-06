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Fraud Detection Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству



06.03.2023 Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки

раничения распространяются на компании, которые по тем или иным причинам не подключились к системе «Антифрод», созданной для защиты абонентов от звонков мошенников, использующих подменные номер
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможе
27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав

гичным решением здесь становится всевидящее око нейросети — современные ИТ-решения могут не только зафиксировать ошибку, но и, что крайне важно, предотвратить ее. Рассмотрим, как растет эффективность антифрод-систем за счет «умного» софта для весов «СуперМаг Vision» от компании «Ритейл Софт», генерального партнера ГК «Сервис Плюс». Сами весы в нашем примере разработаны компанией «ДатаПринт»
17.10.2022 «Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством

«ВымпелКом» (бренд «билайн») разработал систему верификации вызовов (антифрод-платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в посл
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

Переход на отечественную антифрод-систему СNews: Сергей, скажите, пожалуйста, насколько реально сейчас найти отечестве
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective

СКБ-банк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и проц
03.11.2021 В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах

В системе мультиплатформенной аналитики MyTracker (входит в VK) появился новый инструмент для выявления фрода. Он позволяет анализировать трафик веб-сайтов и выявлять основные виды мошенничества. Это дает возможность защитить свои проекты от недобросовестных площадок, а также сохранить бюджет. Ре
28.05.2021 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» рассказали о трендах фрода в сфере электронной коммерции

Эксперты Райффайзенбанка проанализировали основные тренды фрода, направленного на онлайн-покупки клиентов. По наблюдениям экспертов, за последние 12 месяцев мошенники стали активнее противодействовать блокировкам фишинга, для этого они размещают свои

24.05.2021 МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера»

«Сбер» совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Она представляет собой высокотехнологичное решение, основанное на мгновенном обмене информацией. Объединённая антифрод-
05.11.2020 MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях

пить с невалидным трафиком и стоит ли приостановить работу с партнером, замеченным в недобросовестных действиях. Первые тесты показали, что технологии могут выявлять даже сложные комбинированные виды фрода, например перехват установок. Кроме того, подключение антифрод-системы в среднем позволило приложениям в разных категориях сэкономить более 10% бюджета на продвижение. Частью антифрод-мет
31.07.2019 AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода

с установкой приложений, составил $2,3 млрд, а значительная часть мошеннических действий остаётся незаблокированной. Одновременно с выпуском доклада AppsFlyer представила новую функцию для защиты от фрода с помощью пост-атрибуции (Post-Attribution). Это первое подобное решение, выявляющее фрод, который не был блокирован в режиме реального времени, уже после того, как приложение было устано
16.07.2018 BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. В новой версии усовершенствована модель п
29.06.2018 Алексей Коняев -

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

т законопроекты, один из которых, как планируется, будет явно обязывать кредитную организацию иметь антифрод-механизмы для эффективного противодействия фродстерам, в противном случае банк будет
30.01.2018 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.3, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.Существенно расширены возможности подсисте
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое

CNews: С чем связано повышенное внимание специалистов к антифрод-системам в последнее время? Алексей Сизов: Атаки типа APT, MITM наряду с социальной

20.09.2017 AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода

ападная Европа (17,1%) и Юго-Восточная Азия (14,5%).Решение Protect360 использует несколько уровней антифрод-технологий, чтобы обеспечить защиту, которая практически в режиме реального времени

28.08.2017 BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ»

ользователей ДБО и присущие мобильной платформе особенности требуют повышенного внимания со стороны антифрод-систем. Поэтому в новой версии системы мы расширили модель проверки платежей с мобил
24.03.2017 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.1, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.В обновлённой версии «FRAUD-Анализ»
09.02.2017 Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective

бъявила о выходе собственной системы противодействия различным видам мошенничества – Jet Detective. Как рассказали CNews в компании, главные преимущества Jet Detective – скорость и точность выявления фрода с минимальными показателями ложных срабатываний. Решение агрегирует сотни тысяч операций в минуту из множества источников (от сетевых каналов до бизнес-систем), затрачивая доли секунды на
20.01.2017 «Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных

Компания «Домашние деньги», компания российского рынка микрофинансирования, внедрила антифрод-технологию, позволяющую идентифицировать поддельные паспортные данные, поступающие в систему на этапе получения заявки на заем. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах». Инструмент

02.11.2016 Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank

Компания BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.0, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. Как рассказали CNews в BSS, обновлённая с
29.06.2016 «Инфосистемы Джет» создали для X5 Retail Group систему противодействия мошенничеству

Компания «Инфосистемы Джет» внедрила систему противодействия мошенничеству и гарантирования доходов в X5 Retail Group. Антифрод-система построена на базе программного комплекса RAID от WeDo Technologies, выявляет признаки реальных и потенциальных мошеннических схем, оперативно информирует о них специалистов по 
17.05.2016 «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему

Весной 2016 г. оператор связи «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему (FMS, Fraud Management System), благодаря чему только за последующие несколь
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

зработчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Использовани
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания интегрировала комплекс с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.». Использование этого устройства при работе в системе ДБО обеспечивает корпоративным клиентам банков защиту от подмены и навязывания серверу подде
03.12.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

овная задача — прислушиваться к потребностям клиентов и оперативно отражать их в нашем промышленном антифрод-решении», — прокомментировал плановое обновление продукта Дмитрий Князев, руководите
19.06.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 3.4

Компания «Банк Софт Системс» (BSS) объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ», предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических и физических лиц. Как сообщили CNews в BSS, «Fraud-Анализ
17.12.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

проприетарного системного программного обеспечения», — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений компании BSS Андрей Хохлов. Переход на версию системы «Fraud-Анализ» v. 3.2

07.11.2014 УФС внедрила новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов

Компания УФС, официальный партнер крупнейших железнодорожных перевозчиков и дистрибьютор электронных железнодорожных билетов в России, запустил новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили в УФС. Теперь при аутентификации в программном обеспечении «Электронная касса» после успешного ввода логина и пароля на телефон операто
12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»

Компании R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили интеграцию «Антифрод-терминала» — новейшего решения, обеспечивающего безопасную аутентификацию пользователя и работу с ЭП из недоверенной среды — с системой дистанционного банковского обслуживания для юрид
11.08.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

, вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система

в российских кредитных организациях за последние несколько лет. «Траст» обладает широкой сетью представительств. Между тем в офисах банка отмечается низкий (практически — нулевой) уровень внутреннего фрода, указали представители банка. «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразум
03.06.2014 BSS выпустила новое поколение системы «Fraud-Анализ»

, вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”
03.04.2014 Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис»

жения юридические лица, являющиеся клиентами банков, могут застраховать риски утраты безналичных денежных средств, размещённых на банковских счетах. Так, при использовании клиентами «ИСК Евро-Полис» «Антифрод-терминала» производства «Аладдин Р.Д.» — решения для работы с системами ДБО в недоверенной среде — ставка страхового тарифа может быть снижена в 4 раза. «Антифрод-терминал» пред
11.03.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate

для создания единого пространства обслуживания корпоративных клиентов банка InterBank Corporate, входящего в состав платформы для построения фронт-офиса и реализации полноценного ДБО InterBank RS, с «Антифрод-терминалом», решением для безопасной аутентификации пользователя и работы с электронной подписью из недоверенной среды. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». «Антифрод-термин
27.11.2013 Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб

Из продуктовых магазинов, как известно, тоже воруют. Предлагаю рассмотреть, в чем заключается суть антифрод-систем, на этом показательном примере. Объем потерь розничных продовольственных мага
28.10.2013 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 2.1

в BSS. — За это время специалисты BSS не только углубленно изучили и учли пожелания и потребности в антифрод-функциях со стороны российских банков, но и расширили возможности системы на основан
16.09.2013 «ДБО BS-Client. Частный Клиент» интегрирован с системой «Fraud-Анализ» версии 2.0

банка с помощью интернета посредством широкого спектра устройств (ПК, ноутбуков, КПК, мобильных телефонов, киосков самообслуживания) «ДБО BS-Client. Частный Клиент» реализована интеграция с системой «Fraud-Анализ» v. 2.0. В недавно анонсированной BSS новой версии «Fraud-Анализ» не только оптимизирована архитектура и расширен функционал, но и впервые реализованы инновационные возможно
26.08.2013 BSS выпустила систему «Fraud-Анализ» нового поколения

Компания BSS объявила о выпуске нового поколения системы «Fraud-Анализ» версии 2.0., предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания. В новой версии системы реализован инновационный функционал для за
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО

Компания BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В частности, компанией были представлены система «Fraud-Анализ» версии 1.6.0 и устройство для визуализации подписываемых данных SafeTouch от компании SafeTech. Как рассказали CNews в BSS, устройство для визуализации подписываемых данных SafeTo

Публикаций - 297, упоминаний - 339

Fraud Detection упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 557 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8222 21
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 496 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7338 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10389 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10044 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4352 15
Yandex - Яндекс 6080 13
Oracle Corporation 6415 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2602 11
Информзащита 688 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6480 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 9
7339 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1233 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 777 8
Microsoft Corporation 23841 7
IBM - International Business Machines Corp 9277 7
Telegram Group 1269 7
SAS Institute 924 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1921 6
Cisco Systems 4947 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3000 6
МФИ Софт 120 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 638 6
Check Point Software Technologies 722 5
VK - Mail.ru Group 3254 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 604 5
InfoWatch - Инфовотч 954 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1380 5
Fortinet 351 5
Softline - Софтлайн 2230 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 830 5
Код Безопасности 502 5
Google LLC 11193 5
SafeTech - СэйфТек 57 5
Крок - Croc 1740 5
SAP SE 5007 4
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6173 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2526 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 947 12
Альфа-Банк 1637 9
Visa International 1896 9
ГПБ - Газпромбанк 975 9
Почта Банк 384 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6358 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 7
ПСБ - Промсвязьбанк 757 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1795 7
ВТБ - ВТБ24 661 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1297 6
Лента - Сеть розничной торговли 1802 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 161 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 435 5
РЖД - Российские железные дороги 1693 5
НСПК - Национальная система платежных карт 651 5
Пробизнесбанк АКБ 134 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 158 4
Citi - Citibank - Ситибанк 314 4
МКБ - Московский кредитный банк 463 4
Assist - Ассист 205 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 365 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 385 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 599 3
X5 Group 871 3
ПГК - Первая грузовая компания 160 3
Связной ГК 1352 3
Почта России ПАО 2059 3
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 23 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 314 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 3
Ингосстрах СПАО 358 3
Uber 313 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 285 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 3
Альфа-Капитал УК 68 2
Возрождение - Коммерческий банк 333 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3948 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17284 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9767 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2456 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2826 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4711 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3102 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3123 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5411 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2578 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2557 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 691 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 16 4
Судебная власть - Judicial power 2158 4
Президент Российской Федерации 3863 3
Федеральное казначейство России 1619 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2490 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 712 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2056 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 912 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 212 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 2
Союзное государство России и Белоруссии 39 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 363 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1650 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 2
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 78 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 188 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 4
ЛДПР 100 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
Демократическая политическая партия США 118 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4209 176
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21309 130
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56116 90
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3803 88
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9593 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41590 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7727 55
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3686 55
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4573 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27091 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18543 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8862 43
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11641 43
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5120 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26755 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22830 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10363 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13687 37
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BSS CORREQTS Corporate 47 13
Microsoft Windows 14773 10
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Aladdin JaCarta СКЗИ 339 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 5
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 549 5
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Oracle СУБД 600 4
Microsoft Office 3534 4
BSS CORREQTS Retail 16 4
SafeTech - PayControl 29 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2032 4
Google Play - Google Store - Android Market 3064 4
Oracle Java - язык программирования 2823 4
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VisionLabs Luna Platform - СКУД 88 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 3
Oz Liveness 36 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 681 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 96 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 3
NVision Барьер 566 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 821 3
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Андрияшин Алексей 13 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50837 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40503 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13459 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15718 19
Европа 21558 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15588 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13863 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6612 7
Азия - Азиатский регион 5196 7
Казахстан - Республика 5114 6
Узбекистан - Республика 1505 5
Индия - Республика 5178 5
Франция - Французская Республика 7642 5
Украина 7405 5
Южная Корея - Республика 6376 5
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Германия - Федеративная Республика 12233 4
Испания - Королевство 3631 4
Таджикистан - Республика 813 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2625 4
Нигерия - Федеративная Республика 250 3
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 954 3
Канада 4752 3
Израиль 2636 3
Америка Латинская 1727 3
Европа Восточная 3021 3
Италия - Итальянская Республика 4259 3
Япония 13054 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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