Fraud Detection Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству

Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки раничения распространяются на компании, которые по тем или иным причинам не подключились к системе «Антифрод», созданной для защиты абонентов от звонков мошенников, использующих подменные номер

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможе

Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав гичным решением здесь становится всевидящее око нейросети — современные ИТ-решения могут не только зафиксировать ошибку, но и, что крайне важно, предотвратить ее. Рассмотрим, как растет эффективность антифрод-систем за счет «умного» софта для весов «СуперМаг Vision» от компании «Ритейл Софт», генерального партнера ГК «Сервис Плюс». Сами весы в нашем примере разработаны компанией «ДатаПринт»

«Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством «ВымпелКом» (бренд «билайн») разработал систему верификации вызовов (антифрод-платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в посл

Сергей Парфёнов - На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги Переход на отечественную антифрод-систему СNews: Сергей, скажите, пожалуйста, насколько реально сейчас найти отечестве

СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective СКБ-банк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и проц

В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах В системе мультиплатформенной аналитики MyTracker (входит в VK) появился новый инструмент для выявления фрода. Он позволяет анализировать трафик веб-сайтов и выявлять основные виды мошенничества. Это дает возможность защитить свои проекты от недобросовестных площадок, а также сохранить бюджет. Ре

Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» рассказали о трендах фрода в сфере электронной коммерции Эксперты Райффайзенбанка проанализировали основные тренды фрода, направленного на онлайн-покупки клиентов. По наблюдениям экспертов, за последние 12 месяцев мошенники стали активнее противодействовать блокировкам фишинга, для этого они размещают свои

МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера» «Сбер» совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Она представляет собой высокотехнологичное решение, основанное на мгновенном обмене информацией. Объединённая антифрод-

MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях пить с невалидным трафиком и стоит ли приостановить работу с партнером, замеченным в недобросовестных действиях. Первые тесты показали, что технологии могут выявлять даже сложные комбинированные виды фрода, например перехват установок. Кроме того, подключение антифрод-системы в среднем позволило приложениям в разных категориях сэкономить более 10% бюджета на продвижение. Частью антифрод-мет

AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода с установкой приложений, составил $2,3 млрд, а значительная часть мошеннических действий остаётся незаблокированной. Одновременно с выпуском доклада AppsFlyer представила новую функцию для защиты от фрода с помощью пост-атрибуции (Post-Attribution). Это первое подобное решение, выявляющее фрод, который не был блокирован в режиме реального времени, уже после того, как приложение было устано

BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ» BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. В новой версии усовершенствована модель п

Алексей Коняев - Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода т законопроекты, один из которых, как планируется, будет явно обязывать кредитную организацию иметь антифрод-механизмы для эффективного противодействия фродстерам, в противном случае банк будет

BSS обновила систему «FRAUD-Анализ» BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.3, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.Существенно расширены возможности подсисте

Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое CNews: С чем связано повышенное внимание специалистов к антифрод-системам в последнее время? Алексей Сизов: Атаки типа APT, MITM наряду с социальной

AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода ападная Европа (17,1%) и Юго-Восточная Азия (14,5%).Решение Protect360 использует несколько уровней антифрод-технологий, чтобы обеспечить защиту, которая практически в режиме реального времени

BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ» ользователей ДБО и присущие мобильной платформе особенности требуют повышенного внимания со стороны антифрод-систем. Поэтому в новой версии системы мы расширили модель проверки платежей с мобил

BSS обновила систему «FRAUD-Анализ» BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.1, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.В обновлённой версии «FRAUD-Анализ»

Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective бъявила о выходе собственной системы противодействия различным видам мошенничества – Jet Detective. Как рассказали CNews в компании, главные преимущества Jet Detective – скорость и точность выявления фрода с минимальными показателями ложных срабатываний. Решение агрегирует сотни тысяч операций в минуту из множества источников (от сетевых каналов до бизнес-систем), затрачивая доли секунды на

«Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных Компания «Домашние деньги», компания российского рынка микрофинансирования, внедрила антифрод-технологию, позволяющую идентифицировать поддельные паспортные данные, поступающие в систему на этапе получения заявки на заем. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах». Инструмент

Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank Компания BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.0, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. Как рассказали CNews в BSS, обновлённая с

«Инфосистемы Джет» создали для X5 Retail Group систему противодействия мошенничеству Компания «Инфосистемы Джет» внедрила систему противодействия мошенничеству и гарантирования доходов в X5 Retail Group. Антифрод-система построена на базе программного комплекса RAID от WeDo Technologies, выявляет признаки реальных и потенциальных мошеннических схем, оперативно информирует о них специалистов по

«Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему Весной 2016 г. оператор связи «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему (FMS, Fraud Management System), благодаря чему только за последующие несколь

R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» зработчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Использовани

R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания интегрировала комплекс с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.». Использование этого устройства при работе в системе ДБО обеспечивает корпоративным клиентам банков защиту от подмены и навязывания серверу подде

BSS обновила систему «Fraud-Анализ» овная задача — прислушиваться к потребностям клиентов и оперативно отражать их в нашем промышленном антифрод-решении», — прокомментировал плановое обновление продукта Дмитрий Князев, руководите

BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 3.4 Компания «Банк Софт Системс» (BSS) объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ», предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических и физических лиц. Как сообщили CNews в BSS, «Fraud-Анализ

BSS обновила систему «Fraud-Анализ» проприетарного системного программного обеспечения», — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений компании BSS Андрей Хохлов. Переход на версию системы «Fraud-Анализ» v. 3.2

УФС внедрила новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов Компания УФС, официальный партнер крупнейших железнодорожных перевозчиков и дистрибьютор электронных железнодорожных билетов в России, запустил новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили в УФС. Теперь при аутентификации в программном обеспечении «Электронная касса» после успешного ввода логина и пароля на телефон операто

«Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка» Компании R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили интеграцию «Антифрод-терминала» — новейшего решения, обеспечивающего безопасную аутентификацию пользователя и работу с ЭП из недоверенной среды — с системой дистанционного банковского обслуживания для юрид

BSS обновила систему «Fraud-Анализ» , вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”

В банке «Траст» запущена новая антифрод-система в российских кредитных организациях за последние несколько лет. «Траст» обладает широкой сетью представительств. Между тем в офисах банка отмечается низкий (практически — нулевой) уровень внутреннего фрода, указали представители банка. «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразум

BSS выпустила новое поколение системы «Fraud-Анализ» , вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”

Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис» жения юридические лица, являющиеся клиентами банков, могут застраховать риски утраты безналичных денежных средств, размещённых на банковских счетах. Так, при использовании клиентами «ИСК Евро-Полис» «Антифрод-терминала» производства «Аладдин Р.Д.» — решения для работы с системами ДБО в недоверенной среде — ставка страхового тарифа может быть снижена в 4 раза. «Антифрод-терминал» пред

«Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate для создания единого пространства обслуживания корпоративных клиентов банка InterBank Corporate, входящего в состав платформы для построения фронт-офиса и реализации полноценного ДБО InterBank RS, с «Антифрод-терминалом», решением для безопасной аутентификации пользователя и работы с электронной подписью из недоверенной среды. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». «Антифрод-термин

Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб Из продуктовых магазинов, как известно, тоже воруют. Предлагаю рассмотреть, в чем заключается суть антифрод-систем, на этом показательном примере. Объем потерь розничных продовольственных мага

BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 2.1 в BSS. — За это время специалисты BSS не только углубленно изучили и учли пожелания и потребности в антифрод-функциях со стороны российских банков, но и расширили возможности системы на основан

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» интегрирован с системой «Fraud-Анализ» версии 2.0 банка с помощью интернета посредством широкого спектра устройств (ПК, ноутбуков, КПК, мобильных телефонов, киосков самообслуживания) «ДБО BS-Client. Частный Клиент» реализована интеграция с системой «Fraud-Анализ» v. 2.0. В недавно анонсированной BSS новой версии «Fraud-Анализ» не только оптимизирована архитектура и расширен функционал, но и впервые реализованы инновационные возможно

BSS выпустила систему «Fraud-Анализ» нового поколения Компания BSS объявила о выпуске нового поколения системы «Fraud-Анализ» версии 2.0., предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания. В новой версии системы реализован инновационный функционал для за