Разделы

Телеком
|

«Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством

«ВымпелКом» (бренд «билайн») разработал систему верификации вызовов (антифрод-платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в последнее время виду мошенничества — «подмене номера». Платформа также помогает защищать от нежелательного трафика: звонки-сбросы, спам-трафик, ddos-атаки.

Разработка платформы включает в себя модули антифрода, а также модуль банковского антифрода. Платформа «билайна» постоянно модернизируется, и в настоящее время интегрирована с решениями других операторов связи (основным поставщиком АПФ для большинства операторов связи в России является словенская компания HexagonGroup).

АФП «билайна» способна обрабатывать порядка 5 тыс. запросов в секунду и 150 млн в сутки. При этом количество блокированных вызовов в сутки составляет около 4,8 млн, а на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. В июле 2022 года была запущена интеграция с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему удалось защитить абонентов «билайна» от 28.6 млн нежелательных звонков.

Разработанная «билайном» платформа позволяет обеспечить верификацию вызовов, поступающих из сетей других сотовых операторов РФ, блокировку вызовов по спискам, их маршрутизацию, а также ведение черных списков номеров мошенников. Система оснащена алгоритмом блокировки по количеству вызовов с одного номера, может проверять нахождение абонента в роуминге, обеспечивать мониторинг в активности абонентов в сетях 2/3G и LTE, проверять текущее соединение абонентов, а также контролировать уровень пропускной способности.

Вице-президент «билайна» по работе с данными Игорь Бардинцев: «Билайн — один из основных транзитных операторов в России, который в период динамических изменений в отрасли, помогает своим партнерам очистить голосовой трафик от подмен номеров и фрода. Система, которую мы используем для этих целей, - наша собственная разработка. Она не зависит от внешних поставщиков и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами. Планируем и дальше совершенствовать свою платформу для импортозамещения критически важных решений в отрасли».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

В России создали систему связи, «пробивающую» толщу земли и воды

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

«Мегафон» требует обанкротить российский Oracle

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября